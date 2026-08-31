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Carlos Desio reivindica a Christian Cueva tras desempeño en Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “No hay que resucitarlo”

El arquitecto de una remozada ‘misilera’ ha ponderado el presente de ‘Aladino’ al igual que su astucia. “El cerebro que tiene es diferente a la mayoría de los que están acá”, aseveró

Bajo la lectura del técnico argentino, a 'Aladino' "no hay que resucitarlo". | VIDEO: Jax Latin Media
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El talento de Christian Cueva nunca ha estado en discusión. Es más que conocido que el problema del mediocentro peruano, de 34 años, radica en su estado de forma. De ahí que Carlos Desio no sea tan alarmista con respecto a la estampa de su creador de juego en Sport Boys; de hecho, ha sido enfático en que el ‘10’ sigue vigente.

Así lo ha reconocido en la zona mixta tras el valioso triunfo ante Sporting Cristal, en el Callao: “A Christian no hay que resucitarlo, cuando le das la confianza la calidad siempre está. El cerebro que tiene es diferente a la mayoría de los que están acá, porque está adelantado en la parte más importante que tiene el jugador, que es la cabeza”.

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Christian Cueva, aclamado por los jóvenes en el Callao. - Crédito: Sport Boys
Christian Cueva, aclamado por los jóvenes en el Callao. - Crédito: Sport Boys

Desio ha confesado que el secreto para el repunte del ‘Cholito’ pasa por dos cuestiones sustanciales: el respaldo de un comando técnico sensato que prioriza su recuperación en la condición física y la entrega adecuada de minutos valiosos para que se acople a la alta competencia del fútbol peruano.

Siempre nos va a dar cosas cuando lo pones bien físicamente, cuando le das confianza y cuando sobre todas las cosas le das la continuidad. Así Christian responde de la mejor manera”, sostuvo el director técnico del Sport Boys.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

El último año de Cueva ha sido más que complicado. Por más que logró irse nuevamente al extranjero, su experiencia en Emelec no fue la mejor, sobre todo por los constantes problemas financieros. Con esa problemática marcada, decidió desvincularse y recalar en Juan Pablo II College.

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Durante esa experiencia particular, ‘Aladino’ completó partidos de calidad que le permitieron reencontrarse consigo mismo toda vez que aquilató la posición del club de Chongoyape para recibirlo pese a que no llegaba en un grato momento. Una vez que recuperó parte de sus capacidades, se trasladó al Sport Boys con el fin de competir por cosas importantes.

Carlos Desio, de los pocos entrenadores que ha sido capaz de obtener el potencial de Christian Cueva. - Crédito: Sport Boys
Carlos Desio, de los pocos entrenadores que ha sido capaz de obtener el potencial de Christian Cueva. - Crédito: Sport Boys

Cueva exalta a Sport Boys

La ‘misilera’, con mucha actitud y fútbol, ha dado un golpe a la mesa al vencer a Sporting Cristal (1-0) con un solitario golazo de Hernán Nicolás Da Campo. El resultado, además, ha servido para que los chalacos rompan una mala racha de casi 19 años sin superar a su némesis.

Lo hecho por la estructura de Carlos Desio, un arquitecto encomiable que ha sido capaz de potenciar a cada uno de sus efectivos en el tiempo que lleva al mando de la institución, ha valido el reconocimiento de cada uno de los integrantes, en especial de Christian Cueva.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

Sport Boys demostró lo que realmente es, este grupo humano es para sacarse el sombrero. El rival tiene grandes jugadores, feliz de lograr este triunfo para todo el Callao”, declaró el futbolista a L1MAX.

A la pregunta de su actualidad, la cual cada vez va mejorando, respondió de una manera concisa: “Estoy disfrutando el día a día. Voy tratando de mejorar partido a partido”.

Christian Cueva ha reverdecido en Sport Boys. - Crédito: Difusión
Christian Cueva ha reverdecido en Sport Boys. - Crédito: Difusión

Por último, Christian Cueva ha remarcado su intención de volver a la Villa Deportiva Nacional para contribuir con su experiencia al nuevo proceso de Mano Menezes. “Mientras juegue al fútbol, cualquiera va a querer estar en su selección y tiene que ser por mérito propio, tratando de hacer las cosas bien”, cerró.

Consignar que el ‘Cholito’ apenas ha disputado cuatro partidos en el Torneo Clausura y un solo juego en la Copa de la Liga 1. Por ahora, no suma goles con Sport Boys, pero sí una asistencia.

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