Perú

¿Quién es Keysi Salvatierra? La pareja de Jhonsson Pulpo señalada por recibir dinero de secuestros y extorsiones de Los Pulpos

Tras la captura de Jhonsson Smith Cruz Arce, cabecilla de ‘Los Pulpos’, el papel que habría cumplido su pareja, Keysi Salvatierra, vuelve a cobrar interés por los hechos delictivos con los que fue vinculada

La captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia vuelve a poner en contexto el caso de Keysi Salvatierra, su pareja y madre de una de sus hijas. Fuente: Punto Final / Latina Noticias
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La captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia puso nuevamente bajo la lupa a las personas que formaban parte de su círculo más cercano. El cabecilla de Los Pulpos cayó en La Paz durante un operativo conjunto de las policías de Perú y Bolivia, con apoyo de agencias estadounidenses, después de permanecer durante años en la clandestinidad.

Pero la caída de Jhonsson Smit Cruz Torres también devuelve la atención sobre Keysi Alexandra Salvatierra Vigo, su pareja y madre de una de sus hijas. Su nombre apareció en una investigación por secuestro y, según el reportaje de Punto Final, las autoridades encontraron elementos que la relacionarían con actividades de la organización criminal.

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Salvatierra, sin embargo, rechazó esas acusaciones. Durante un interrogatorio negó pertenecer a alguna organización criminal y sostuvo que no participó en el secuestro por el que fue detenida. La Policía mantiene una hipótesis distinta y sostiene que su participación habría ido más allá de su vínculo sentimental con el cabecilla.

Primer plano de una mujer y, al fondo, un agente de seguridad con chaleco táctico que dice DIRTEPOL LA LIBERTAD.
Jhonsson Pulpo fue capturado en Bolivia tras una investigación que también puso bajo la lupa a su pareja, Keysi Salvatierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso que puso a la pareja de Jhonsson Pulpo bajo la lupa por primera vez

El nombre de Keysi Salvatierra apareció hace aproximadamente cuatro años durante las investigaciones por el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora de El Porvenir. Los delincuentes exigieron US$500 mil para liberar al joven, en un caso atribuido a la estructura de Los Pulpos.

Cuando fue interrogada, Salvatierra reconoció que permanecía detenida por el delito de secuestro, pero rechazó cualquier participación. “Yo no soy partícipe de este secuestro”, respondió ante las preguntas sobre su detención y señaló a una mujer identificada como ‘Katita Mikita’.

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Según su versión, la Policía le atribuía las acciones de aquella persona porque no había logrado ubicarla. Incluso negó pertenecer a una organización criminal cuando fue consultada directamente sobre su supuesto vínculo con Los Pulpos.

Un informe exclusivo revela la vida de opulencia y celebraciones que Jhonsson Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', mantenía en Bolivia. Mientras en Trujillo su banda criminal 'Los Pulpos' extorsionaba y secuestraba, él se refugiaba en residencias de lujo e incluso se sometió a cirugías plásticas para no ser reconocido.

La investigación, sin embargo, comenzó a relacionarla con Jhonsson Pulpo de manera más directa. De acuerdo con el reportaje, una ruta financiera de remesas enviadas inicialmente a Chile permitió establecer que Salvatierra era pareja y madre de una hija de Jhonsson Cruz Torres.

Dinero de los secuestros que habría llegado a manos de la pareja de Jhonsson

Uno de los principales señalamientos contra Salvatierra provino del general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad. El oficial afirmó que la mujer recibió parte del dinero obtenido durante el secuestro de Alan Ríos y de otras actividades atribuidas a la organización.

“Había recibido parte del dinero de este secuestro y de varias extorsiones”, sostuvo Moreno Panta en el reportaje. Para la Policía, este elemento demostraría que su vínculo con la estructura criminal habría superado la relación familiar con el cabecilla.

En una conferencia de prensa, las autoridades bolivianas informaron sobre el arresto de Jhonsson Smit Cruz Torres. Se reveló que el criminal se sometió a múltiples cirugías plásticas para cambiar su fisonomía y evadir a la justicia. Exitosa

El caso de Alan Ríos forma parte de una serie de secuestros atribuidos a integrantes de Los Pulpos. Entre las víctimas mencionadas aparecen el empresario Alberto Huamanchumo Salvatierra, Marco Negreiros, Manuel Rodríguez y la empresaria Nilsa Carrasco, quien fue rescatada por agentes antisecuestros.

La Policía sostiene que Salvatierra habría sido captada para participar en acciones vinculadas con secuestros y extorsiones. Moreno Panta afirmó que existía un “pacto” dentro de la organización para ejecutar atentados y otros delitos. Estas afirmaciones forman parte de la investigación y fueron rechazadas por la propia Salvatierra.

Así se ocultó Jhonsson Pulpo en Bolivia: identidad falsa, cirugías y dinero bajo investigación

El seguimiento a los movimientos de Jhonsson Pulpo permitió reconstruir parte de la red que operaba mientras el cabecilla permanecía fuera del Perú. Según Punto Final, las autoridades siguieron remesas enviadas hacia otros países y encontraron conexiones con personas de su entorno.

En una conferencia de prensa desde La Paz, la policía detalló la captura de 'Jhonsson Pulpo', líder de una organización criminal que operaba desde los años 90 en Trujillo, Perú. El delincuente, que tiene una condena a cadena perpetua en su país, será entregado a las autoridades peruanas | Latina TV

En Bolivia, Jhonsson utilizó una identidad falsa y recurrió incluso a procedimientos de cirugía estética para modificar su apariencia. Bajo el nombre de Santiago Saavedra Quispe, se sometió a una blefaroplastia y una lipo papada en una clínica de La Paz, según los documentos revisados por los investigadores.

Los registros médicos, pagos y documentos encontrados en Bolivia permitieron seguir parte de sus movimientos durante su etapa de clandestinidad. La investigación sostiene que recursos vinculados con las actividades criminales fueron utilizados para financiar esa nueva identidad y apariencia.

Durante los interrogatorios, Salvatierra también fue consultada por personas cercanas al entorno familiar de Jhonsson. Al referirse a Katy Cruz, terminó reconociendo el parentesco: “Katy Cruz es familia de él”, dijo, antes de identificar al padre de su hija como Smith Cruz Torres.

La caída de Jhonsson Pulpo deja expuesta a su red criminal

La captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia ocurrió después de que las autoridades siguieran el rastro de varios de sus operadores. Uno de ellos fue John Schneider Nureña Rojas, señalado como presunto reclutador de menores utilizados para colocar explosivos en establecimientos de Trujillo.

Su detención permitió acceder, según la investigación policial, a registros de llamadas y comunicaciones que apuntaban directamente hacia Jhonsson. Algunas coordinaciones se habrían realizado desde Bolivia, lo que reforzó la hipótesis de que el cabecilla continuaba dirigiendo las operaciones pese a encontrarse fuera del país.

Jhonsson Smith Cruz Torres, sindicado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', fue capturado en un megaoperativo en La Paz, Bolivia. El delincuente era buscado internacionalmente por delitos como secuestro, homicidio y robo agravado.

El reportaje también expuso la relación que Jhonsson mantuvo con Yolyn Bazán Valderrama, líder de Los Compadres y antiguo aliado suyo. Ambos habrían participado en actividades de extorsión y cobro de cupos a mineros informales en Pataz, hasta que surgieron sospechas de una posible traición.

Ahora, con Jhonsson bajo custodia de las autoridades bolivianas y con varios de sus operadores identificados, la investigación apunta a determinar cómo funcionaba su estructura y quiénes cumplían funciones dentro de ella. Entre esos nombres aparece el de Keysi Salvatierra, cuya presunta participación deberá ser esclarecida por las autoridades.

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