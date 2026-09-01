“Por supuesto que sí”: PNP confirma que el FBI podría intervenir tras masacre y secuestro en Trujillo

La PNP confirma que el FBI podría intervenir en la investigación del secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo

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El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada, confirmó este martes que el FBI de Estados Unidos podría brindar apoyo tecnológico en la investigación del secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurridos en Trujillo (La Libertad).

En diálogo con la radio Exitosa, el teniente general señaló que no sería “raro” recurrir a la agencia estadounidense para contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos, especialmente cuando los investigadores requieran herramientas tecnológicas especializadas.

“Sí, por supuesto, sí”, respondió al ser consultado sobre una eventual intervención de EEUU, que durante el Gobierno de transición de José María Balcázar suscribió un convenio con Perú para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

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El alto mando policial explicó que la PNP suele solicitar asistencia tecnológica a agencias especializadas cuando esta puede contribuir a obtener información relevante para una investigación criminal.

La delincuencia recibe un duro golpe en Trujillo con la desarticulación de una banda de secuestradores. Las autoridades rescataron sano y salvo a un empresario minero y detuvieron a cinco implicados en el crimen. Conozca los detalles de la operación.

Entre las herramientas que podrían requerirse mencionó sistemas de georreferenciación, ubicación y otras tecnologías destinadas a recopilar o analizar información, incluidos datos y registros de video.

“De acuerdo al requerimiento que se tenga (...) de nuestros detectives que están investigando, si quieren un apoyo de georreferenciación, de ubicación, lo que fuere, de alguna tecnología que nos permita obtener alguna información de datos, videos, entonces lo van a solicitar”, explicó.

Consultado de forma directa sobre si el FBI podría intervenir en el caso de Trujillo, Lozada respondió: “por supuesto que sí”.

Washington ha descrito que el acuerdo con Lima incluye el aporte de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel, “consolidando una alianza basada en valores compartidos y resultados tangibles para la seguridad de ciudadanos peruanos y estadounidenses”.

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“¡Atentos criminales! Hoy (...) dimos la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo FBI-PNP. Juntos vamos a seguir desmantelando organizaciones criminales y protegiendo a nuestras familias. Denlo por hecho", dijo semanas atrás el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

La asistencia podría incluir georreferenciación, ubicación y análisis de datos y videos, de acuerdo con las necesidades de los investigadores

Un día después de que Keiko Fujimori asumiera la jefatura del Estado, EEUU anunció una ampliación de su cooperación con Perú, en una nueva señal de acercamiento de la Administración de Donald Trump a Gobiernos de derecha en América Latina, con énfasis en seguridad, combate al crimen organizado y defensa de intereses comunes en la región.

El empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en Trujillo, tras ser interceptado por sujetos con uniformes policiales que asesinaron a sus cuatro acompañantes.

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Él y las víctimas viajaban en un vehículo de alta gama tras salir de una discoteca. El automóvil fue interceptado cerca de la sede de la Dirincri, por atacantes con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), según testigos.

Lara había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado “Los topos del frío”, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

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