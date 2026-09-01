Murió Edith Barr, la ‘Flor Morena’ de la música criolla, a los 90 años

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La música criolla peruana está de duelo. Edith Barr, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’, murió a los 90 años, según informó su hija, Mily Salvany, a través de una publicación en redes sociales.

La intérprete, cuyo nombre completo era Nora Edith Barr García, fue una de las voces vinculadas al repertorio criollo peruano durante varias décadas. Su fallecimiento fue comunicado por la familia, que anticipó que difundirá en las próximas horas los detalles de su sepelio.

“Queridos amigos: lamento comunicarles el sensible fallecimiento de mi querida mamá Edith Barr. En breve, estaremos informando los detalles de su sepelio. El señor Ronny Zuzunaga será el portavoz de la familia. Muchas gracias”, escribió Salvany.

Hasta el momento, la familia no informó la causa de la muerte ni precisó el lugar y la hora de las exequias. La noticia provocó mensajes de pesar entre colegas, instituciones y seguidores de la música peruana. La Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) publicó una despedida para Barr, quien figuraba entre los artistas asociados a la entidad.

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También hubo expresiones de condolencias de intérpretes como Cecilia Bracamonte, colega y amiga de la cantante. Ambas compartieron espacios dentro de la escena criolla y mantuvieron una relación cercana a lo largo de sus carreras. En 2015, Bracamonte había pedido públicamente oraciones por Barr cuando la artista atravesó un problema de salud y permaneció internada en Lima.

Cecilia Bracamonte se despide de Edith Barr

Lucía De La Cruz también le dedicó unas amotivas palabras a Edith Barr, donde recordó su cercanía y aseguró que su legado en la música será para siempre. “Mi gran amiga, símbolo importantísimo de nuestra patria, patrimonio nacional. Edith te amaré eternamente por siempre tu Lucía de la Cruz”, escribió en un post de redes sociales.

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Lucía De La Cruz también le dedicó unas amotivas palabras a Edith Barr,

Edith Barr construyó una trayectoria ligada al repertorio criollo

Barr nació en Lima el 1 de junio de 1936. A lo largo de su trayectoria interpretó valses, marineras y otros géneros del cancionero peruano. Su nombre quedó asociado a composiciones como “Limeña”, “La flor de Lima”, “José Antonio”, “Bello durmiente” e “Indio”.

La cantante también tuvo presencia en radio y televisión. Condujo La revista de Edith, un espacio dedicado a la difusión de intérpretes, compositores y repertorios de la música nacional. Desde allí recibió a figuras de la escena criolla y contribuyó a acercar ese repertorio a nuevas audiencias.

En 1985, durante la visita de Juan Pablo II al Perú, Edith Barr interpretó la marinera limeña “Tun Tun”, de Chabuca Granda. Un año después recibió el reconocimiento de Embajadora Turística de la Canción Peruana, una distinción vinculada con su labor de difusión artística dentro y fuera del país.

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Edith Barr construyó una trayectoria ligada al repertorio criollo

A lo largo de más de cinco décadas de actividad, compartió escenarios con referentes de la canción peruana y sostuvo una presencia constante en espectáculos, homenajes y celebraciones dedicadas a la cultura criolla.

Su muerte deja fuera de los escenarios a una intérprete que formó parte de una generación de voces dedicadas a sostener la vigencia de la música criolla. La familia anunciará los detalles del sepelio a través de sus canales oficiales.