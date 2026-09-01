Johnsson Cruz Torres, líder de ‘Los Pulpos’, será expulsado de inmediato de Bolivia y entregado a las autoridades peruanas para continuar las investigaciones

En una conferencia de prensa, las autoridades bolivianas informaron sobre el arresto de Jhonsson Smit Cruz Torres. Se reveló que el criminal se sometió a múltiples cirugías plásticas para cambiar su fisonomía y evadir a la justicia. Exitosa

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La Policía de Bolivia confirmó este martes 1 de septiembre que Johnsson Smit Cruz Torres, señalado como cabecilla principal de la organización criminal ‘Los Pulpos’, será expulsado del territorio boliviano y entregado a las autoridades peruanas. La decisión se tomó luego de su captura en La Paz, donde fue localizado tras un operativo de inteligencia coordinado entre instituciones de ambos países.

Cruz Torres era buscado por la justicia peruana y figuraba con una notificación roja de Interpol. Su ubicación en Bolivia permitió activar un procedimiento que, según la Policía boliviana, evitará un proceso de extradición y permitirá su traslado hacia Perú.

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La intervención ocurrió a las 9:45 a. m. en un inmueble de La Paz. Durante el operativo también fue intervenido Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, señalado como presunto integrante del equipo de seguridad de Cruz Torres. La Policía boliviana informó que el detenido intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, pero fue reducido en el lugar.

El caso involucra a una organización vinculada por la Policía Nacional del Perú con delitos como extorsión, secuestro, homicidio y sicariato en Trujillo y otras zonas de La Libertad. El Ministerio del Interior también confirmó que Cruz Torres formaba parte del Programa de Recompensas, que ofrecía S/500 mil por información que permitiera conocer su ubicación.

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Policía boliviana confirma expulsión hacia Perú

Durante una conferencia de prensa, el comandante general de la Policía boliviana, Adrián Javier Álvarez Arizmendi, informó que Cruz Torres será expulsado por resolución de la Dirección de Migración. El procedimiento permitirá que el detenido quede a disposición de las autoridades peruanas para las investigaciones y actuaciones judiciales correspondientes.

El jefe policial explicó que la intervención surgió a partir de un dato recibido la noche anterior. Con esa información, unidades especializadas de la Dirección Nacional de Inteligencia establecieron la ubicación del requerido en La Paz.

La autoridad boliviana también destacó la existencia de una alerta internacional. “Esta persona tiene una notificación roja que cursa en la Interpol”, señaló el comandante, en referencia al mecanismo que permitió coordinar la búsqueda entre ambos países.

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La Policía boliviana informó, además, que Cruz Torres contaba con una condena de cadena perpetua en Perú por diversos delitos. Ese antecedente forma parte de los elementos considerados durante el procedimiento adoptado por las autoridades de Bolivia.

Más de dos meses de seguimiento policial

La Policía Boliviana entrega a la Policía Nacional del Perú al detenido Johnsson Cruz Torres, presunto líder de la organización criminal Los Pulpos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura fue resultado de un trabajo de inteligencia que se extendió por más de dos meses, según la información difundida desde Bolivia. Durante ese periodo, los agentes buscaron establecer no solo la ubicación de Cruz Torres, sino también sus posibles vínculos y contactos dentro del territorio boliviano.

El seguimiento permitió identificar presuntos nexos con personas de nacionalidad boliviana y extranjera. Las autoridades también buscaban conocer el posible modo de actuación de integrantes relacionados con la organización criminal.

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La intervención se concretó en un edificio de departamentos comerciales ubicado en la avenida Isaac Tamayo, entre las calles Tumusla, en La Paz. Según la Policía boliviana, Cruz Torres intentó escapar cuando detectó la presencia policial, pero la reacción de los agentes permitió su captura.

Cirugías para modificar su apariencia

Otro de los elementos señalados durante la conferencia de prensa fue el cambio de apariencia física del detenido. La Policía boliviana indicó que Cruz Torres se sometió a diversas cirugías plásticas con el propósito de modificar sus rasgos y dificultar su identificación.

Entre los procedimientos detectados figuran intervenciones en las orejas, los pómulos y las cejas. La información fue expuesta por el comandante general de la Policía boliviana como parte de los antecedentes obtenidos durante las indagaciones sobre el detenido.

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La institución también informó sobre el hallazgo de celulares y billetes de distintos países durante la intervención. Estos elementos fueron mencionados como parte de los objetos encontrados en el operativo realizado en La Paz.

Bolivia descarta trámite de extradición

La pista de WhatsApp detrás de la captura de Jhonsson Pulpo, presunto líder de Los Pulpos| Foto: PNP

La Policía boliviana indicó que el procedimiento elegido no corresponde a una detención preventiva con fines de extradición. Según la información difundida desde ese país, esa alternativa habría requerido un proceso judicial y posteriores trámites para concretar la entrega a Perú.

En cambio, las autoridades optaron por la expulsión debido a la coordinación establecida entre la Policía Nacional del Perú y la Policía de Bolivia. El objetivo es concretar la entrega de Cruz Torres en la frontera para que pueda quedar bajo custodia peruana.

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La información proporcionada desde Bolivia señaló que el detenido podría permanecer de forma temporal en la cárcel de San Pedro, en La Paz, o ser trasladado al penal de Chonchocoro. Sin embargo, también se indicó que esa situación dependía de las decisiones de las autoridades bolivianas, debido a la posibilidad de una entrega directa en las siguientes horas.

Investigación sobre posibles cómplices en Bolivia

Jhonsson Pulpo, señalado como líder de la banda criminal Los Pulpos, aparece en una fotografía oficial tras su captura en Bolivia.

El trabajo policial en Bolivia no se limitó a establecer la ubicación de Cruz Torres. Las autoridades también buscan identificar a las personas que podrían mantener vínculos con él dentro del país.

La Policía boliviana señaló que existirían posibles colaboradores relacionados con actividades criminales atribuidas al grupo. La investigación contempla tanto a ciudadanos bolivianos como a personas extranjeras, según la información difundida durante la conferencia.

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En Perú, el ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la captura y señaló que la intervención fue posible mediante información proporcionada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú y equipos de inteligencia que realizaban seguimiento a la organización. El titular del sector identificó a Cruz Torres como el principal cabecilla de ‘Los Pulpos’.

La organización es vinculada por la Policía Nacional del Perú con extorsiones, secuestros, homicidios y sicariato en Trujillo y otros sectores de La Libertad. Cruz Torres permanecía incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, con una recompensa de S/500 mil por información que permitiera su ubicación.

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