Camioneta usada en masacre y secuestro en Trujillo sería del Mininter y autores tendrían nexos en Poder Judicial, según exalcalde

La camioneta usada en la masacre y secuestro en Trujillo sería una Toyota Hilux 2017, placa EPF176, registrada a nombre del Ministerio del Interior, según una consulta de Sunarp difundida por Arturo Fernández

Guardar

La camioneta Toyota Hilux que emplearon los autores de la masacre y el secuestro de un empresario minero en Trujillo (La Libertad) sería de propiedad del Ministerio del Interior (Mininter), según imágenes y datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) difundidos este martes por el exalcalde Arturo Fernández.

El exburgomaestre, que en las últimas horas ha intensificado sus críticas a los altos mandos de la Policía Nacional (PNP), compartió en su cuenta de Facebook una captura de pantalla en la que se aprecia el vehículo blanco con placa EPF176.

Fernández, suspendido en 2023 tras una sentencia condenatoria por difamación confirmada en segunda instancia, también difundió una consulta vehicular del 31 de agosto, según la cual la camioneta, modelo 2017, figura a nombre del Mininter y está en circulación.

PUBLICIDAD

En una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos, el exalcalde había dicho anteriormente que los responsables del ataque no habrían actuado por cuenta propia. “Para mí, los que han ocasionado esta desgracia (...) tienen conexiones con la misma Policía, tienen conexiones con la misma Fiscalía y con el mismo Poder Judicial”, manifestó.

La delincuencia recibe un duro golpe en Trujillo con la desarticulación de una banda de secuestradores. Las autoridades rescataron sano y salvo a un empresario minero y detuvieron a cinco implicados en el crimen. Conozca los detalles de la operación.

Fernández, obstetra y ginecólogo de profesión, sustentó sus afirmaciones en un episodio que, según relató, ocurrió en 2013, cuando sufrió el robo de equipos médicos de su consultorio.

“Quien dio el aviso para que robaran mis aparatos fueron una capitana de la DIPINCRI (Departamento de Investigación Criminal) y su marido, un excomandante. (...) Yo, con mis propios medios, pude localizar al que me robó los aparatos. (...) Los aparatos aparecieron en la DIPINCRI de San Andrés”, dijo.

PUBLICIDAD

“Si han sido los que han intervenido en ese atentado policías o expolicías, es muy probable, pero también es muy probable, o estoy casi seguro, de que ellos no han actuado solos. Han actuado de la mano con los policías, porque nadie se va a atrever a hacer ese crimen en pleno centro de Trujillo, a dos cuadras de la DIPINCRI, al frente del Poder Judicial y de la policía”, agregó.

Sin exponer pruebas, apuntó a continuación que “alcaldes y gobernadores se han metido en tráfico de terrenos y han solventado a las bandas criminales”, y que “pagan fiscales” para evitar la prisión porque “han roto la institucionalidad”.

PUBLICIDAD

De igual modo, criticó la actuación del jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, quien confirmó en la víspera que el empresario Jenss Lara, de 31 años, fue liberado después de negociaciones y adelantó que no apañará la participación de policías en el caso si esta es detectada.

El exburgomaestre cuestionó al jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, y le exigió demostrar que ‘Los Pulpos’ participaron en el secuestro, además de investigar una eventual participación policial

“Señor Revoredo, si usted ha dicho que son los Pulpos, demuéstralo. No vamos a aceptar que usted (...) se venga a burlar y a mirarnos la cara. (...) Tú tienes que demostrar, comprobar lo que has dicho, porque para mí los que apañan la delincuencia son los mismos comandantes, coroneles y generales”, avanzó.

PUBLICIDAD

A la banda criminal ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando Lara fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, mientras sus cuatro acompañantes, que viajaban con él en su vehículo, fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la PNP contra el crimen organizado. El empresario fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente su familia pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.