Perú

Visita del papa León XIV a Perú pondrá a prueba capacidad turística: Se estima la visitada de 800 mil personas

El país alista controles migratorios, hospedaje y transporte ante el recorrido del pontífice por Lima, Chiclayo, Pucallpa, Cajamarca y Cusco

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Guardar

Perú espera que la visita del papa León XIV movilice a 800 mil personas entre el 11 y el 16 de noviembre, de acuerdo con una proyección del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El recorrido previsto incluye LimaChiclayoPucallpa, Cajamarca y Cusco, donde las autoridades coordinan acciones sobre alojamiento, transporte, controles migratorios y atención a los viajeros.

El cálculo excluye a los residentes de la capital que se trasladen hacia los actos públicos. Esa precisión amplía la dimensión de una agenda que distribuirá flujos de personas en cuatro ciudades, con necesidades distintas según cada destino.

PUBLICIDAD

La mayor concentración se espera en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Santiago de Surco, donde Mincetur estima la presencia de más de un millón de asistentes en la misa programada.

El papa León XIV elige Pampas de Reque para la misa en Perú.
El papa León XIV elige Pampas de Reque para la misa en Chiclayo.

Chiclayo busca ampliar el hospedaje ante la llegada de visitantes

Según el ministro Rogers Valencia, Lima y Cusco cuentan con una planta turística capaz de recibir parte de la demanda. El escenario cambia en Chiclayo, ciudad donde el ministerio trabaja con vecinos para que ofrezcan habitaciones en sus viviendas. La medida apunta a ampliar la oferta de hospedaje durante los días de la visita y a responder al aumento de reservas que podría producirse.

PUBLICIDAD

Pucallpa concentraría un movimiento de alcance regional, mientras que la demanda en Lima y Cusco estará vinculada también con la llegada de visitantes de otras zonas del país y del exterior.

La visita del papa León XIV a Perú abre un periodo de coordinación para operadores turísticos, municipios, empresas de transporte y familias que evalúan recibir huéspedes, como parte de una red temporal de servicios.

Migraciones y Mincetur iniciaron coordinaciones para reforzar los controles en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal acceso aéreo del país, y en los puestos fronterizos. La atención se dirige en particular a Tumbes y Puno, donde las instituciones prevén un incremento de viajeros que ingresen por vía terrestre durante la presencia del pontífice.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló que el despliegue interinstitucional busca asegurar el tránsito de miles de fieles y visitantes con orden en cada punto de control.

Las entidades deberán ajustar la capacidad de atención antes de noviembre, cuando el aumento de pasajeros puede elevar la demanda habitual en terminales, fronteras y puertos.

Aeropuertos, fronteras y hoteles ajustan sus servicios para noviembre

El plan incluye capacitaciones virtuales para representantes de hoteles y otros establecimientos de hospedaje. Las sesiones tratarán el uso de la plataforma de registro y fiscalización de huéspedes, herramienta que permitirá a los operadores cumplir con los requisitos de información. El sector hotelero forma parte de la respuesta prevista ante la llegada de turistas por la visita papal.

En paralelo, Valencia mencionó la apertura de rutas aéreas como una herramienta para elevar el turismo receptivo en Perú. Sky Airline anunció un vuelo directo entre Santiago de Chile y Cusco, y Latam comunicó conexiones desde la capital chilena hacia esa ciudad y otros destinos. El ministro sostuvo que la conectividad y la permanencia de los turistas son variables que deben considerarse para el desarrollo del sector.

Temas Relacionados

Papa León XIVMinceturTurismoTuristas en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

Los reconocidos artistas tendrán un reencuentro con su público peruano y aún puedes conseguir tus entradas

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

Murió Edith Barr, la ‘Flor Morena’ de la música criolla, a los 90 años

A través de las redes sociales, la hija de la recordada cantante criolla anunció su fallecimiento

Murió Edith Barr, la ‘Flor Morena’ de la música criolla, a los 90 años

‘Ceviche’: Rodrigo Fernandini lleva el plato bandera al cine en una película peruana

El reconocido chef lleva nuestro plato más representativo a una producción audiovisual en busca de historias, tradiciones, mitos y secretos

‘Ceviche’: Rodrigo Fernandini lleva el plato bandera al cine en una película peruana

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

El desaparecido reality de competencia regresa con una nueva versión que ha generado expectativa entre sus seguidores

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

‘Nacho’ está listo para dar inicio a su recorrido en el último Grand Slam, en el que quiere llegar lo más lejos posible. Su primer obstáculo será representado por un viejo conocido. Sigue las incidencias del enfrentamiento

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

César Astudillo reveló por qué no estuvo en Trujillo tras el secuestro de empresario minero: “Mi ausencia ha sido por un tema personal”

ENTRETENIMIENTO

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

Murió Edith Barr, la ‘Flor Morena’ de la música criolla, a los 90 años

‘Ceviche’: Rodrigo Fernandini lleva el plato bandera al cine en una película peruana

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

‘Choca’ Mandros, los pormenores de Fusión 2026, la evolución de ‘Estás en todas’ y por qué Sheyla Rojas ya no calzaría en este proyecto

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Autodenominado “los mejores del mundo” y con una rica tradición en Alemania: conoce al Magdeburgo, nuevo club de Felipe Chávez

Cambio de horario de Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del debut ‘blanquirrojo’ en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Antonio Rizola reveló si Brenda Lobatón jugará el Sudamericano de vóley 2026 y lamentó baja de Diana de la Peña: “Es una fatalidad”

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, sostiene conversaciones con Botafogo para fichar tras eliminarlo de Copa Sudamericana