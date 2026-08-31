Perú

Dejan una granada con una nota amenazante frente a la sede del Poder Judicial en el Callao

El artefacto fue encontrado dentro de una bolsa blanca colocada sobre el cerco perimétrico de la sede judicial de la avenida Dos de Mayo. La Policía cerró uno de los carriles mientras agentes de la UDEX intervenían la zona

Delincuentes abandonaron una granada de guerra dentro de una bolsa en los exteriores de la sede del Poder Judicial del Callao, en la avenida 2 de Mayo. La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional acudió al lugar para retirar el artefacto y asegurar la zona. | Facebook / Ventanilla TV
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Una granada acompañada de una nota con amenazas fue encontrada este lunes 31 de agosto en los exteriores de la sede del Poder Judicial en el Callao, ubicada en la avenida Dos de Mayo. El hallazgo provocó el despliegue de agentes especializados y el cierre de parte de la vía como medida de seguridad.

El artefacto se encontraba dentro de una bolsa de plástico de color blanco, que había sido dejada sobre el cerco perimétrico del recinto judicial, a pocos metros de la entrada principal. Dentro de la bolsa también se halló una prenda de color azul, además del mensaje intimidatorio. El contenido de la nota no ha sido revelado por la Policía.

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Ante la posibilidad de que se tratara de un explosivo activo, las autoridades dispusieron el cierre del carril de la avenida Dos de Mayo que conduce hacia la avenida Sáenz Peña, con el objetivo de mantener alejados a vehículos y peatones mientras se realizaban las labores de seguridad.

Varios efectivos policiales permanecen en una calle acordonada con cinta amarilla frente a un edificio institucional con banderas
Agentes policiales acordonan los exteriores de la sede del Poder Judicial en el Callao tras el hallazgo de una granada con un mensaje de amenaza. (X / Roger Garc{ia)

UDEX intervino el artefacto encontrado frente a la sede judicial

Tras la alerta, efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la bolsa.

Los agentes especializados iniciaron el procedimiento para verificar las características de la granada y determinar las condiciones en las que había sido abandonada. La prioridad fue aislar el objeto y evitar cualquier manipulación mientras se evaluaba el riesgo.

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El hallazgo generó preocupación debido a que la bolsa fue colocada directamente en el cerco perimétrico de la sede judicial y cerca del acceso principal, además de contener un mensaje amenazante. Sin embargo, hasta el momento, la Policía no ha informado públicamente a quién estaba dirigida la advertencia.

Tampoco se ha precisado si la amenaza tenía como destinatario a algún juez, funcionario, trabajador de la Corte Superior de Justicia del Callao o a la propia institución. Asimismo, no se ha informado sobre alguna exigencia económica, por lo que todavía no se ha establecido públicamente el móvil detrás del hecho.

Varios policías de pie frente al edificio del Poder Judicial y un agente agachado junto a un maletín tras una cinta de seguridad amarilla
Efectivos de la Policía Nacional y de la UDEX intervienen frente a la sede del Poder Judicial en el Callao tras el hallazgo de una granada y una nota amenazante. (Ventanilla TV)

PNP mantiene en investigación el artefacto

Horas después del hallazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó a través de su cuenta oficial en X que activó sus protocolos de seguridad ante la presencia de un objeto con características similares a una granada tipo piña en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial del Callao.

Según la versión difundida por la institución, el objeto se encontraba dentro de una bolsa de papel blanca. Ante la alerta, los agentes procedieron a aislar preventivamente el sector y desplegaron personal especializado en desactivación de explosivos para realizar la evaluación técnica del artefacto.

La PNP precisó que las diligencias continúan para determinar la naturaleza del objeto, establecer las circunstancias en las que fue dejado en el lugar e identificar posibles responsabilidades. Hasta el momento, la institución no ha informado públicamente sobre el contenido de la nota amenazante hallada junto al artefacto ni sobre quién habría sido su destinatario.

Un agente policial trabaja tras una cinta de seguridad junto a una bolsa blanca abierta que contiene notas escritas y un artefacto
Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan una bolsa blanca con un artefacto explosivo y notas amenazantes en los exteriores del Poder Judicial del Callao.

Cámaras de seguridad serán revisadas para identificar a los responsables

Una de las principales diligencias será la revisión de las cámaras de videovigilancia de la sede judicial y de los establecimientos ubicados en los alrededores de la avenida Dos de Mayo.

Las imágenes podrían permitir determinar a qué hora fue colocada la bolsa blanca sobre el cerco, quién la dejó y si participaron una o más personas. La ubicación del objeto, a pocos metros de la puerta principal, podría facilitar la reconstrucción de los movimientos realizados antes y después de abandonar el paquete.

Los investigadores también deberán realizar las pericias correspondientes a la granada, la bolsa de plástico, la prenda azul y la nota amenazante, en busca de elementos que permitan identificar a los responsables y establecer la procedencia del artefacto.

Fotografía de una pantalla de monitoreo que muestra una avenida con tráfico vehicular, personas y vehículos policiales cerca de un edificio
Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonan un tramo de la avenida Dos de Mayo en el Callao tras el hallazgo de un artefacto explosivo en la sede judicial.

¿Qué hacer si encuentra un bulto u objeto sospechoso?

Ante el hallazgo de una mochila, bolsa, paquete u objeto abandonado que genere sospechas, la recomendación principal es no tocarlo, moverlo, abrirlo ni intentar retirarlo del lugar. La manipulación de un objeto desconocido puede representar un riesgo y debe quedar en manos de personal especializado.

También es importante mantener una distancia prudente y evitar que otras personas se acerquen. Si es posible hacerlo sin exponerse, se debe advertir a quienes se encuentren en los alrededores y trasladarse a un punto seguro.

La situación debe ser comunicada inmediatamente a la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional, proporcionando la ubicación exacta del objeto y cualquier información que pueda resultar útil para los agentes.

Entre las recomendaciones básicas se encuentran:

  • No tocar, patear, mover ni manipular el objeto.
  • No intentar abrirlo o revisar su contenido.
  • Alejarse y evitar que otras personas se aproximen.
  • Llamar al 105 e indicar la ubicación precisa.
  • Seguir las instrucciones de la Policía y del personal especializado.
  • No volver al área hasta que las autoridades indiquen que es segura.

En el caso registrado en el Callao, las diligencias deberán establecer quién dejó la bolsa blanca sobre el cerco de la sede judicial, cuál era el destino de la amenaza y qué relación tenía la prenda azul encontrada junto al explosivo con el hecho investigado.

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