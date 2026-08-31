Mototaxistas anuncian nuevo paro para el 15 de septiembre ante ola de inseguridad y atentado de extorsionadores. (Composición: Infobae Perú)

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La Confederación Nacional de Mototaxis de Perú anunció que sus conductores afiliados acatarán un nuevo paro en todo Lima Metropolitana el próximo 15 de septiembre como protesta frente a la ola de extorsiones de la que este gremio es víctima.

Según denunció uno de sus voceros en conversación con Panamericana, los casos de extorsión contra sus afiliados dejaron de ser cobros aislado y pasaron a ser operaciones que involucran a varios grupos criminales que amenazan a una misma unidad o asociación. Además afirmó que en Lima hay 150.000 motos autorizadas y muchas deben pagar entre S/ 5 y S/ 10 por día.

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La dirigencia afirmó que la situación se agravó porque “ya no son una institución, ahora son uno, dos, tres grupos extorsivos”. Para la confederación, ese cambio multiplicó el impacto económico sobre los mototaxistas y elevó el riesgo de ataques cuando no logran reunir el dinero exigido.

Mototaxistas denuncian incremento de extorsiones| Panamericana

El vocero señaló que el sector trabaja bajo amenaza constante y que el temor no responde solo al cobro de cupos, sino a la posibilidad de ser asesinados. “El transportista viene siendo atacado sistemáticamente en uno, en dos, tres distritos (...) ya hay un temor porque ya ellos viven con ese temor de que quizás puedan ser asesinados cuando no llegan a pagar o completar el monto que se les exige”, indicó.

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El representante de la confederación situó el origen de la situación actual en 2022, año en que, según dijo, el gremio realizó una primera movilización para alertar sobre el avance del sicariato y la extorsión contra mototaxistas. Afirmó que, desde entonces, el problema se profundizó sin una respuesta específica para el sector.

“Nosotros hemos visto cómo a los transportistas (con buses) se les ha puesto patrulleros, se les ha puesto policías, se les ha puesto infraestructura para que ellos puedan combatir. Pero a este sector que viene y que ha sido uno de los primeros, porque el tema del sicariato viene arrastrando desde el año 2022 (...), esto se ha ido desbordando. Entonces, para el sector de mototaxi no hay nada. No hay ni un tema de seguridad que lo brinda a cada institución o asociación. Es más, este, incluso estamos siendo víctimas de más ataques (...)”, afirmó el representante del gremio de mototaxistas

Asesinatos y ataques a dirigentes en tres distritos

El portavoz sostuvo que la decisión de ir a una protesta metropolitana se tomó después de una reunión de emergencia convocada tras atentados recientes en distritos como Ancón, Comas y San Juan de Lurigancho.

Vecinos y transportistas de Lima norte reclaman mayor presencia policial frente al avance de la violencia. | Composición: LR/ Infobae Perú

Sobre esos casos, precisó que en Ancón murió un dirigente, que en Comas falleció otro compañero y que en San Juan de Lurigancho hubo un atentado contra la vivienda de un representante que venía denunciando la extorsión. “Sí ha habido y hemos sido víctima, pues, frontal de la delincuencia”, afirmó.

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La confederación dijo que el acuerdo para movilizarse fue adoptado “por consenso, por unanimidad” en una cita con instituciones de Lima Metropolitana y el Callao. La convocatoria, agregó, surgió desde las bases de las federaciones distritales.

Protesta busca una mesa de diálogo con autoridades

El vocero explicó que la protesta del 15 de septiembre incluirá a gremios de mototaxistas desde el sur, el este y el norte de Lima Metropolitana, como Villa María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac, además de distritos del corredor de la Carretera Central como Ate Vitarte, Santa Anita, Chaclacayo, Ñaña y Lurigancho.

La dirigencia dijo que el objetivo central es instalar una mesa de trabajo “directamente con la presidenta” para obtener una alternativa frente al crimen. A esa exigencia sumó al Poder Judicial, la Fiscalía y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), organismos que, a juicio del gremio, deben intervenir de manera conjunta.

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