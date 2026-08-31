Perú

Mototaxistas anuncian nuevo paro para el 15 de septiembre ante ola de inseguridad y atentado de extorsionadores

Vocero de la Confederación Nacional de Mototaxis de Perú afirma que sus integrantes pagan entre S/ 5 y S/ 10 a más de un grupo criminal que amenaza su seguridad

Una mano sujeta una pistola plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul con diseño de relámpagos, estacionado junto a una columna en una calle
Mototaxistas anuncian nuevo paro para el 15 de septiembre ante ola de inseguridad y atentado de extorsionadores. (Composición: Infobae Perú)
Guardar

La Confederación Nacional de Mototaxis de Perú anunció que sus conductores afiliados acatarán un nuevo paro en todo Lima Metropolitana el próximo 15 de septiembre como protesta frente a la ola de extorsiones de la que este gremio es víctima.

Según denunció uno de sus voceros en conversación con Panamericana, los casos de extorsión contra sus afiliados dejaron de ser cobros aislado y pasaron a ser operaciones que involucran a varios grupos criminales que amenazan a una misma unidad o asociación. Además afirmó que en Lima hay 150.000 motos autorizadas y muchas deben pagar entre S/ 5 y S/ 10 por día.

PUBLICIDAD

La dirigencia afirmó que la situación se agravó porque “ya no son una institución, ahora son uno, dos, tres grupos extorsivos”. Para la confederación, ese cambio multiplicó el impacto económico sobre los mototaxistas y elevó el riesgo de ataques cuando no logran reunir el dinero exigido.

Mototaxistas denuncian incremento de extorsiones| Panamericana
Mototaxistas denuncian incremento de extorsiones| Panamericana

El vocero señaló que el sector trabaja bajo amenaza constante y que el temor no responde solo al cobro de cupos, sino a la posibilidad de ser asesinados. “El transportista viene siendo atacado sistemáticamente en uno, en dos, tres distritos (...) ya hay un temor porque ya ellos viven con ese temor de que quizás puedan ser asesinados cuando no llegan a pagar o completar el monto que se les exige”, indicó.

PUBLICIDAD

El representante de la confederación situó el origen de la situación actual en 2022, año en que, según dijo, el gremio realizó una primera movilización para alertar sobre el avance del sicariato y la extorsión contra mototaxistas. Afirmó que, desde entonces, el problema se profundizó sin una respuesta específica para el sector.

“Nosotros hemos visto cómo a los transportistas (con buses) se les ha puesto patrulleros, se les ha puesto policías, se les ha puesto infraestructura para que ellos puedan combatir. Pero a este sector que viene y que ha sido uno de los primeros, porque el tema del sicariato viene arrastrando desde el año 2022 (...), esto se ha ido desbordando. Entonces, para el sector de mototaxi no hay nada. No hay ni un tema de seguridad que lo brinda a cada institución o asociación. Es más, este, incluso estamos siendo víctimas de más ataques (...)”, afirmó el representante del gremio de mototaxistas

Asesinatos y ataques a dirigentes en tres distritos

El portavoz sostuvo que la decisión de ir a una protesta metropolitana se tomó después de una reunión de emergencia convocada tras atentados recientes en distritos como Ancón, Comas y San Juan de Lurigancho.

Vecinos y transportistas de Lima norte reclaman mayor presencia policial frente al avance de la violencia. | Composición: LR/ Infobae Perú
Vecinos y transportistas de Lima norte reclaman mayor presencia policial frente al avance de la violencia. | Composición: LR/ Infobae Perú

Sobre esos casos, precisó que en Ancón murió un dirigente, que en Comas falleció otro compañero y que en San Juan de Lurigancho hubo un atentado contra la vivienda de un representante que venía denunciando la extorsión. “Sí ha habido y hemos sido víctima, pues, frontal de la delincuencia”, afirmó.

La confederación dijo que el acuerdo para movilizarse fue adoptado “por consenso, por unanimidad” en una cita con instituciones de Lima Metropolitana y el Callao. La convocatoria, agregó, surgió desde las bases de las federaciones distritales.

Protesta busca una mesa de diálogo con autoridades

El vocero explicó que la protesta del 15 de septiembre incluirá a gremios de mototaxistas desde el sur, el este y el norte de Lima Metropolitana, como Villa María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac, además de distritos del corredor de la Carretera Central como Ate Vitarte, Santa Anita, Chaclacayo, Ñaña y Lurigancho.

La dirigencia dijo que el objetivo central es instalar una mesa de trabajo “directamente con la presidenta” para obtener una alternativa frente al crimen. A esa exigencia sumó al Poder Judicial, la Fiscalía y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), organismos que, a juicio del gremio, deben intervenir de manera conjunta.

Temas Relacionados

Inseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de arroz con mariscos

Cómo preparar arroz con mariscos peruano con calamar, langostinos, conchas, ají amarillo y ají panca.

Receta de arroz con mariscos

Un nuevo inquilino en el edificio: MYPEs ganan terreno en el mercado de oficinas flexibles de Perú, ¿qué buscan?

Las micro y pequeñas empresas están impulsando la demanda de oficinas privadas para equipos completos por encima de los escritorios individuales, de acuerdo con Growyard

Un nuevo inquilino en el edificio: MYPEs ganan terreno en el mercado de oficinas flexibles de Perú, ¿qué buscan?

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

El partido en el Callao por el Torneo Clausura 2026 dejó una gran postal entre ambos excompañeros de la selección peruana, quienes limaron sus asperezas por lo ocurrido en la cancha

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

El desaparecido reality de competencia regresa con una nueva versión que ha generado expectativa entre sus seguidores

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

El último adiós a Betsy Mallma: Familia descarta amenazas contra la presidenta de la Olla Común

En medio de la investigación por el homicidio de la presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores, sus allegados insisten en que la joven no fue blanco de amenazas previas y demandan acciones concretas ante la violencia

El último adiós a Betsy Mallma: Familia descarta amenazas contra la presidenta de la Olla Común
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

GORE La Libertad protesta contra Keiko Fujimori y exige su presencia inmediata ante secuestro de empresario y masacre

Así será el nuevo control perimétrico en los penales: retenes, escáneres y detectores para impedir el ingreso de objetos prohibidos

ENTRETENIMIENTO

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

Briela Cirilo anuncia su retiro de Corazón Serrano: “Esta etapa me la llevo en el corazón”

Beto Ortiz sobre Curwen tras ampay de Carla y su enfrentamiento con Magaly Medina: “Es un personaje como la ‘Tigresa del Oriente’”

Deysi Araujo enfrenta investigación por presunto lavado de activos y se quiebra: “No encuentran nada y me siguen investigando”

¿Quién es Hillary Meza, la joven de Huacho vinculada a Adriano Farfán Klug a quien llama "mi reina"?

DEPORTES

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

Erick Delgado lapidó a Sporting Cristal tras derrota ante Sport Boys: “Este equipo no me representa, roza lo vergonzoso”

Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima: “Queremos campeonar, vale la pena soñar”

Christian Cueva respondió por tenso cruce con Yoshimar Yotún y advirtió tras victoria ante Sporting Cristal: “Sport Boys demuestra lo que es”

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”