Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

El programa de televisión Combate convoca a un proceso de selección para integrar a una nueva generación de participantes en su formato de competencia.

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El regreso de ’Combate’ marca un nuevo capítulo para los realities de competencia en Perú. La producción anunció el relanzamiento bajo el nombre de ‘Nueva generación’ y abrió la convocatoria para seleccionar a los futuros participantes. El proceso se realizará de manera presencial, convocando a jóvenes que deseen integrar el elenco de esta renovada edición, que promete mantener el espíritu competitivo y el dinamismo que caracterizó al formato original.

La expectativa crece entre quienes siguen de cerca el mundo del entretenimiento televisivo, ya que el regreso de Combate representa una oportunidad para que nuevos talentos puedan destacarse y ganar visibilidad nacional. La búsqueda de perfiles se centra en personas con condiciones físicas, carisma y liderazgo, atributos que han sido fundamentales en la historia del programa.

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¿Cuándo y dónde será el casting de Combate?

El casting presencial de Combate está programado para el sábado 12 de septiembre, desde las 10:00 a. m., en la sede central de ATV. La dirección exacta es avenida Arequipa 3570, en el distrito de San Isidro, en Lima. La organización espera recibir a cientos de aspirantes dispuestos a mostrar sus habilidades y capacidades ante el equipo de producción.

Un afiche anuncia la convocatoria para el programa Combate Nueva Generación dirigido a jóvenes de 18 a 25 años en el canal ATV.

La jornada de selección se plantea como el primer filtro para quienes desean integrarse a Combate: Nueva generación. El proceso evaluará tanto las aptitudes físicas como la capacidad de interactuar frente a cámaras y desenvolverse en situaciones de presión, aspectos centrales en el formato. La producción busca a jóvenes que destaquen por su energía, autenticidad y disposición para asumir retos.

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Según la convocatoria, los organizadores priorizan la diversidad de perfiles y experiencias, con el fin de conformar un grupo que refleje la pluralidad de intereses y talentos de las nuevas generaciones. La selección de participantes estará a cargo de un equipo especializado, encargado de identificar a quienes sean capaces de asumir los desafíos tanto físicos como sociales del reality.

¿Hasta qué edades se ingresa a Combate?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a jóvenes de 18 a 25 años. El objetivo es reunir a personas que, además de cumplir con el rango de edad, cuenten con experiencia deportiva, habilidades comunicativas y facilidad para desenvolverse en situaciones de alto nivel de exigencia. Deportistas, creadores de contenido y perfiles con carisma figuran entre los candidatos preferidos por la producción.

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La cadena ATV anuncia el retorno de su reality pionero en competencia, que presentará un formato renovado y nuevos rostros, generando gran expectativa y reacciones positivas entre seguidores en redes sociales. ATV

Este retorno de Combate retoma dinámicas que definieron al programa desde su estreno en 2011. Competencias entre los equipos Rojo y Verde, circuitos de destreza y convivencia bajo presión son algunos de los elementos que vuelven a escena, con el fin de preservar la esencia que lo llevó a convertirse en una plataforma para figuras del espectáculo y de las redes sociales.

El equipo de producción resaltó que no es requisito tener experiencia previa en televisión. Quienes hayan destacado en deportes o actividades en redes sociales podrán demostrar su potencial durante el casting. La autenticidad, el manejo emocional y la disposición para trabajar en equipo serán cualidades determinantes en la evaluación.

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La expectativa entre los seguidores se mantiene alta, en espera de conocer a los nuevos integrantes y la fecha de estreno de Combate: Nueva generación. El reality promete ofrecer una plataforma para talentos emergentes y revitalizar la oferta de entretenimiento en la televisión nacional.