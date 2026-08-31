Confesó haber asesinado a cirujano en El Agustino y luego de más de dos años lo dejan en libertad

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La familia de Carlos Antonio Mendo Castillo, cirujano plástico asesinado en El Agustino en febrero del año pasado, enfrenta una nueva etapa de dolor e incertidumbre. El principal acusado, José Miguel Espino González, asistente y amigo de la víctima, fue excarcelado a pesar de haber confesado el crimen.

El hecho ocurrió cuando Mendo Castillo se desplazaba en su vehículo por la vía Ramiro Prialé acompañado por Espino González, un ciudadano venezolano que trabajaba como su asistente. Al principio, el acusado reportó un asalto a manos de dos sujetos en motocicleta. Sin embargo, tras la investigación policial, confesó su autoría en el homicidio, lo que llevó a su detención bajo prisión preventiva.

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El presunto asesino de un cirujano en Lima fue liberado, la familia reclama justicia | Foto: Latina Noticias

La hermana de la víctima, María Mendo, expresó a Latina Noticias se mostró indignada y pidió a las autoridades actuar de inmediato, porque el principal acusado no tiene arraigo domiciliario.

“Mi hermano fue asesinado por su asistente, un venezolano, José Espín, quien estaba detenido con prisión preventiva ya un año y medio”. El proceso judicial incluía el inicio del juicio oral, que comenzó el 21 de agosto, pero días después la familia recibió la noticia de que el acusado ya no estaba en prisión.

Lentitud del proceso y el pedido de justicia

Según relató María Mendo, la familia no fue notificada oportunamente sobre la liberación. El abogado les comunicó que la fiscal a cargo del caso había salido de licencia y que el expediente quedó bajo la responsabilidad de un nuevo magistrado, lo que dificultó el seguimiento.

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“Yo quisiera saber por qué los jueces dieron la orden de excarcelación si sabían que era un asesino confeso, si él no tiene casa, no tiene arraigo acá en Perú”, reclamó María Mendo.

Hasta el momento, solo existe una orden de captura nacional para Espino González. La preocupación de la familia se centra en la posibilidad de fuga del país, dada la ausencia de vínculos domiciliarios en Perú.

El proceso judicial ha estado marcado por demoras y cambios en la conducción fiscal. “El Poder Judicial, el Ministerio Público, lo han hecho muy lento. ¿Cómo esperaron un año y medio para todavía no haber un juicio oral?”, cuestionó la hermana del cirujano. La familia insiste en que las autoridades debieron prever los riesgos de fuga y garantizar la permanencia del acusado bajo custodia.

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Detrás del asesinato estaría la modalidad del dinero, quien habría querido apoderarse de sus bienes.

¿Qué dijo en el interrogatorio?

La División de Homicidios de la Dirincri interrogó a José Miguel Espino González tras el asesinato del cirujano Carlos Mendo Castillo en El Agustino. Aunque al inicio intentó simular un robo, las inconsistencias en su relato llevaron a que admitiese su responsabilidad.

“El asistente, que inicialmente pretendió hacer creer que lo sucedido era un robo, terminó confesando que él había planificado el crimen”, afirmó el coronel Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Homicidios, en diálogo con RPP Noticias.

Espino González reconoció que pagó 3.800 soles a otro ciudadano venezolano para ejecutar el ataque y contó con la colaboración de un menor que condujo la motocicleta empleada en el crimen. El médico fue interceptado y asesinado a balazos en la vía pública.

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