El último adiós a Betsy Mallma: Familia descarta amenazas contra la presidenta de la Olla Común

Entre escenas de profundo dolor, familiares y vecinos despidieron a Betzy Malma Sarmiento, presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores, quien fue asesinada por sicarios. La policía investiga si el móvil fue una guerra de bandas por el control de la zona. | Latina Noticias

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La comunidad de San Juan de Miraflores, en Lima, despidió este fin de semana a Betsy Mallma Sarmiento, madre y presidenta de una olla común, tras su asesinato en un ataque atribuido a sicarios. El crimen conmocionó a vecinos, dirigentes sociales y familiares, quienes acudieron a las exequias y manifestaron su rechazo a cualquier vinculación de la víctima con disputas criminales.

La familia descartó versiones sobre amenazas previas contra Mallma Sarmiento y exigió esclarecer el caso.

Familia y comunidad despiden a Betssy Mallma tras su asesinato en San Juan de Miraflores | Foto: Latina Noticias

Captura de los presuntos autores

Las autoridades informaron la detención de Frank Elías Perdomo Calderón (26 años) y Said Rafael Cayo Ganto, conocido como ‘Muecas’ (20 años), identificados como presuntos responsables del asesinato.

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De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), Cayo Ganto estaría vinculado a la banda criminal Los Trujillanos y mantenía una disputa con Jesús Ramos Tito (36 años), señalado como presunto integrante de Los Injertos del Cono Sur y expareja de la víctima. La hipótesis policial apunta a que el enfrentamiento entre estas organizaciones por el control de Lima Sur motivó el crimen.

“Mi hermana se va no en su debido tiempo, sino se le ha recortado la vida por personas que tienen maldad en el corazón. Pero mis sobrinos no tienen por qué pagar culpas ajenas. Quiero pensar que ha sido un error”, expresó un familiar durante el velorio.

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La PNP capturó a dos sujetos investigados por su presunta participación en el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento. Difusión

El asesinato de Mallma Sarmiento generó temor entre las presidentas de otras ollas comunes de la zona. Durante el sepelio, varias dirigentes manifestaron que también han sido víctimas de la delincuencia.

“La olla común no es para que nos maten. No queremos ser presidentas de ollas comunes para que nos maten. Queremos ser presidentas para ayudar a familias. Ya basta de esta delincuencia”, reclamó la hermana de la víctima frente a los asistentes.

Fue asesinada frente a sus hijos

La tarde del 28 de agosto, la tranquilidad de la olla común Virgen de Guadalupe, situada en el sector Niño Jesús de Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, se vio interrumpida por un ataque armado que terminó con la vida de Betsy Mallma Sarmiento. La dirigente y madre de familia se encontraba en el local junto a sus hijas y otros familiares, quienes almorzaban en el interior.

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Según el testimonio de su hermana, Mallma Sarmiento salió del establecimiento para buscar a dos de sus hijas, quienes jugaban en la calle. En ese instante, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al lugar. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra la mujer, que, al advertir el peligro, utilizó su propio cuerpo para intentar proteger a las menores.

Los disparos resonaron en la zona y provocaron pánico entre los presentes. Las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones captaron el momento de la huida de los agresores a bordo del vehículo de dos ruedas, mientras la víctima yacía herida en el suelo. En el lugar de los hechos, el personal halló 14 casquillos de bala. Betssy Mallma Sarmiento recibió cinco impactos en diferentes partes del cuerpo.

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