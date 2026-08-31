Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

La conductora Gisela Valcárcel mantiene conversaciones para sumarse a la programación del canal Latina Televisión, según confirmó Eric Jurgensen.

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La posibilidad de que Gisela Valcárcel retorne a la televisión abierta ha generado expectativa en el sector de entretenimiento peruano. El gerente general de Latina Televisión, Eric Jurgensen, confirmó que existen acercamientos con la conductora para sumar su figura al canal, lo que abriría la puerta a un movimiento relevante en la pantalla chica local.

“¿Si me gustaría que Gisela se sume a las filas de Latina? Estamos conversando, estamos conversando con Ethel (Pozo) también, así que vamos a ver. Pronto habrá novedades”, señaló Jurgensen, dejando en evidencia que las negociaciones avanzan, aunque no precisó si existe un proyecto en marcha.

La referencia a Ethel Pozo en la conversación sugiere que los diálogos no se limitan únicamente a Valcárcel, ampliando el espectro de posibles incorporaciones y formatos. Jurgensen destacó las cualidades de la presentadora y su vigencia en el medio, enfatizando: “Ella (Gisela) tiene un potencial muy grande, siempre lo ha tenido y yo voy a seguir apostando por ella también”.

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Gisela Valcárcel estaría preparando megaestudio para su ingreso a Latina. (Foto: Captura)

La eventual llegada de Valcárcel a Latina genera expectativas tanto en el público como en la industria, especialmente tras su reciente aparición en el streaming, donde revivió el formato de El Gran Show.

Gisela Valcárcel quiere volver a hacer El Gran Show

Durante su participación en el programa de streaming Sin+Que Decir, Gisela Valcárcel abordó de forma directa la posibilidad de retomar un formato que marcó una etapa en su carrera. Reconoció que la logística detrás de un programa de gran formato representa un desafío considerable.

“Pero pensar en un retorno como el que la televisión requeriría, que es con un gran show, tú misma puedes darte cuenta ahora con tu grupo de producción… Todo lo que ha significado producir lo que verán en un momento”, afirmó la conductora, refiriéndose a la magnitud del esfuerzo involucrado.

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La presentadora fue clara al analizar las dificultades que supone volver a la televisión tradicional bajo las condiciones que impone el mercado actual. La apuesta por la producción propia, incluso bajo el modelo de streaming, evidenció la capacidad de adaptación de su equipo.

La icónica presentadora Gisela Valcárcel se sincera en 'Sin QUE DECIR' y explica en detalle las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su exitoso programa 'El Gran Show' después de 15 años al aire.

“Cuando se quieren hacer las cosas, las cosas se logran, como lo están demostrando aquí”, planteó Valcárcel, subrayando que la voluntad y el trabajo en equipo permiten concretar proyectos, aun cuando existen limitaciones presupuestarias o de auspicio.

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue cuando dejó abierta la posibilidad de realizar una edición especial de El Gran Show a modo de despedida. “Creo que me encantaría hacer doce programas para decir gracias”, manifestó la conductora, reflejando una intención de retribuir el apoyo del público con una temporada acotada.

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La propuesta de financiar el proyecto por sus propios medios sorprendió a la audiencia. “Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Yo tengo mucho que agradecer a la gente y a veces los canales se hacen problema por si tienen el auspicio o no”, expresó.

¿Vuelve ‘El Gran Show’? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming

Por el momento, no existen confirmaciones oficiales respecto al acuerdo final ni a la fecha en la que podría concretarse el regreso. Sin embargo, las declaraciones de Eric Jurgensen y de la propia Valcárcel sitúan la negociación en un punto avanzado, con la expectativa de novedades en el corto plazo.