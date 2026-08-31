Perú

Briela Cirilo anuncia su retiro de Corazón Serrano: “Esta etapa me la llevo en el corazón”

La artista sorprendió en una reciente presentación al hacer oficial su salida de la agrupación de cumbia

Una mujer canta con micrófono y se abraza en grupo con otras integrantes vestidas con el mismo traje sobre un escenario
La cantante Briela Cirilo ofrece unas palabras en el escenario y se abraza con las demás integrantes de la agrupación Corazón Serrano.
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La noche del 30 de agosto trajo una noticia inesperada para los seguidores de Corazón Serrano. En medio de una presentación privada, Briela Cirilo se despidió del grupo, generando sorpresa y reacciones inmediatas entre los asistentes y fanáticos de la cumbia.

Frente al público y sus compañeros, la intérprete confirmó que esa sería su última noche como integrante de la agrupación. No ofreció detalles sobre las razones de su salida, pero dejó claro que la decisión fue tomada en buenos términos y con gratitud hacia la orquesta.

El animador de la banda, Dani Daniel, fue el primero en pronunciar unas palabras para la cantante. “De verdad te deseamos de todo corazón que todo lo que se viene sea lleno de éxitos, sueños cumplidos y nuevas oportunidades. Y las puertas de esta familia, me refiero a nosotros como amigos, siempre van a estar abiertas para ti”, expresó el presentador. Añadió que la etapa de Briela en el grupo fue especial y que su entrega se ganó el reconocimiento de todos.

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Este video es una cobertura de evento que documenta la despedida pública de Briela Cirilo de la agrupación Corazón Serrano. En un escenario con iluminación, la cantante se dirige a la audiencia y a un presentador. Miembros del público registran el momento con dispositivos móviles. El evento concluye con varias mujeres del grupo, incluyendo a Briela, en un abrazo grupal en la tarima.

La ovación del público no se hizo esperar. Dani pidió aplausos para la cantante y resaltó su talento ante los presentes. “Hoy reconocemos tu talento, tu entrega y la alegría que llevaste acá al escenario y por todo lo bueno que dejas en las personas”, señaló, antes de invitar a Briela a compartir unas palabras.

Conmovida, Briela Cirilo tomó el micrófono y agradeció a la agrupación por permitirle cumplir uno de sus grandes sueños. “Gracias a la familia Guerrera Neira por la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño que ha sido estar en grandes escenarios y al lado de personas que jamás, jamás voy a olvidar”, compartió la cantante.

La artista reconoció el trabajo de sus compañeras, músicos y el equipo técnico, parte fundamental de cada show. “Me llevo muchísimos recuerdos al lado de mis amigas y también la profunda admiración y cariño por los grandes músicos que acompañan esta agrupación, por el equipo técnico, que sin ellos no se vio posible todo esto”, destacó.

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Una cantante con vestido corto estampado y un hombre con micrófono están sobre un escenario frente al público
La cantante Briela Cirilo se despide sobre el escenario durante un concierto de la agrupación Corazón Serrano.

Briela también agradeció al público, que la acompañó en cada etapa, y al animador Dani por las palabras de despedida. Con una sonrisa, admitió que no esperaba un mensaje tan emotivo durante la presentación. “No me esperaba este texto. Y a todo el público por acompañarme en buenas, en las malas y por hacerme sentir tan querida. Esta etapa me la llevo para siempre en un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias. Un abrazo enorme”, concluyó.

La salida de Briela Cirilo marca el final de una etapa en su carrera. Su incorporación al grupo en 2023 impulsó su popularidad y le permitió acercarse a nuevos públicos. El anuncio de su retiro fue recibido con mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas destacaron su profesionalismo y carisma.

Integrantes del grupo musical Corazón Serrano se abrazan en el escenario con vestidos verdes estampados frente a la banda
La cantante Briela Cirilo se abraza con sus compañeras en el escenario durante su despedida de la agrupación Corazón Serrano.

¿Quién es Briela Cirilo?

Briela Cirilo nació en Bellavista, Callao, en 1997. Desde pequeña mostró interés por la música y comenzó a formarse en el arte desde los nueve años. Su primera aparición televisiva fue en programas infantiles y, años después, se presentó en “La Voz Perú”.

En el mundo de la música tropical, se hizo conocida como parte de Son Tentación, agrupación de salsa donde se destacó como una de las voces principales. En 2022, volvió a los escenarios de la televisión con una nueva participación en el concurso de canto, lo que fortaleció su presencia mediática.

Briela Cirilo canta en un escenario con un vestido blanco con pedrería y flecos mientras sostiene un micrófono rojo con la mano derecha
La cantante Briela Cirilo se presenta en un escenario antes de anunciar su salida de la agrupación de cumbia Corazón Serrano.

A mediados de 2023, Corazón Serrano la incorporó a sus filas. Su llegada al grupo marcó un giro en su carrera, permitiéndole explorar el género de la cumbia y sumar nuevos éxitos a su repertorio. Su paso por la orquesta estuvo marcado por la cercanía con el público y una presencia constante en plataformas digitales.

Hoy, tras anunciar su salida, la cantante queda como una de las voces jóvenes con mayor proyección en el panorama musical peruano. Su trayectoria continúa sumando capítulos, ahora fuera de la agrupación que la llevó a recorrer escenarios de todo el país.

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