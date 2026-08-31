Perú

GORE La Libertad protesta contra Keiko Fujimori y exige su presencia inmediata ante secuestro de empresario y masacre

La administración regional reclamó mayor respaldo del Ejecutivo para enfrentar el avance del crimen organizado y cuestionó que los recursos destinados a la Policía no se traduzcan en resultados

Keiko Fujimori
El GORE La Libertad exigió la presencia inmediata de Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Trujillo tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario
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El Gobierno Regional de La Libertad exigió este domingo la presencia inmediata de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Trujillo tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario registrado durante la madrugada en la ciudad.

A través de un comunicado, la administración regional expresó su “profunda indignación” por el ataque y reclamó al Ejecutivo mayores acciones contra las organizaciones criminales que operan en la región.

“Esto es intolerable. La Libertad exige seguridad para sus ciudadanos”, señaló la institución al mencionar que ha cumplido con su responsabilidad en materia de seguridad mediante una inversión superior a los 100 millones de soles para fortalecer a la Policía Nacional (PNP).

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Según detalló, esos recursos han sido destinados a patrulleros, tecnología, inteligencia, videovigilancia y equipamiento especializado, y aseguró que continuará destinando fondos a la lucha contra la delincuencia.

Trujillo
La administración regional reclamó mayores acciones del Gobierno central contra el crimen organizado y expresó su “profunda indignación” por el ataque

Sin embargo, consideró que el equipamiento policial no es suficiente y reclamó resultados concretos frente al avance del crimen organizado. “Pero equipar a la Policía no basta. Necesitamos resultados. Necesitamos capturas realmente trascendentes. Necesitamos recuperar el control de nuestras calles”, afirmó.

En ese sentido, solicitó la presencia de Fujimori, en su condición de jefa suprema de la PNP, y de Gálvez para que dispongan acciones contra las organizaciones criminales responsables de los hechos de violencia.

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“Las estadísticas pueden mostrar avances. Pero mientras sigan asesinando, extorsionando y secuestrando liberteños, ningún resultado será suficiente y se requiere mayor apoyo del gobierno nacional”, sostuvo.

El Gobierno Regional también reclamó mayor apoyo en inteligencia operativa, persecución criminal y aplicación de la ley para enfrentar a las organizaciones delictivas que actúan en la región.

El pronunciamiento fue emitido horas después de que un empresario minero fuera secuestrado en el centro de Trujillo junto con sus acompañantes, luego de salir de una discoteca.

El jefe de la Policía en La Libertad ofrece detalles sobre el reciente secuestro de un empresario, explicando que fue un crimen planificado y no un hecho ocasional. La investigación apunta a las bandas criminales 'La Jauría' o 'Los Pulpos'. Facebook: Ovejanegra

El vehículo fue interceptado cerca de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la PNP por atacantes que, según testigos, vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

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