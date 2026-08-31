Erick Delgado lapidó a Sporting Cristal tras derrota ante Sport Boys: “Este equipo no me representa, roza lo vergonzoso”

El 'Loco' cuestionó al técnico Roberto Mosquera por la caída de los 'celestes' ante la 'misilera'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

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Sporting Cristal desperdició una oportunidad clave de mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura al caer como visitante por 1-0 frente a Sport Boys en la jornada 7. Este resultado, que se produjo en el estadio Miguel Grau del Callao, dejó a los ‘celestes’ en una situación desfavorable para aspirar a la Liga 1, algo que no consiguen desde 2020.

La caída ante la ‘misilera’ no solo significó un tropiezo en la tabla, sino que también desató duras críticas desde voces identificadas históricamente con el club. Entre ellas, Erick Delgado fue especialmente contundente en su análisis post partido.

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“Este Cristal no me representa. Es un equipo que no tiene rebeldía y roza lo vergonzoso”, afirmó en primera instancia en el programa Al Límite, para luego agregar que en el primer tiempo el equipo “no pateó al arco”.

Las palabras del exarquero surgieron tras una actuación del cuadro ‘rimense’ que dejó a sus hinchas llenos de cuestionamientos. “Felicitar a Sport Boys porque fue superior a Cristal en cuanto a juego. Me parece que el Boys de Desio es totalmente diferente al que vimos en el Apertura y después de 19 años vuelve a ganarle a Cristal”, reconoció, destacando el mérito rival.

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El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

En este contexto de autocrítica interna y presión externa, la figura de Erick Delgado cobró peso al expresar abiertamente que el equipo actual de Sporting Cristal “no tiene rebeldía”. Rememoró incluso épocas difíciles del club, como la del 2007, y remarcó que ni entonces vio un “rendimiento tan paupérrimo”. Para el exportero, la situación exige respuestas inmediatas tanto de jugadores como del comando técnico.

Erick Delgado cuestionó el planteamiento de Roberto Mosquera ante Sport Boys

Más allá de la crítica general al rendimiento, Erick Delgado apuntó directamente al planteamiento táctico de Roberto Mosquera, el técnico de Sporting Cristal. Según el ‘Loco’, las decisiones del técnico condicionaron el desarrollo del partido y restaron posibilidades de revertir la desventaja.

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“Tendría que ser más duro en cuanto a mis palabras para este Cristal, hoy (ayer) para mí mal planteado. No sé si era lo correcto ponerlo a Catriel o no. Cuando Roberto (Mosquera) quiso replantear, no lo hizo de la manera que realmente tenía que ser”, indicó.

El entrenador peruano optó por incluir a Catriel Cabellos desde el inicio, cubriendo la ausencia del lesionado Ian Wisdom. Esta variante no convenció a Delgado, quien sugirió que la elección no respondió a una lógica futbolística clara y que, cuando el técnico buscó modificar el esquema, las soluciones fueron tardías o ineficaces. Y por si fuera poco, ‘Catri’ se fue expulsado a los 41 minutos por una dura falta sobre Christian Cueva.

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Catriel Cabellos hizo un doblete a mitad de semana con Sporting Cristal ante Sport Huancayo por la Copa de la Liga, y celebró con el técnico Roberto Mosquera. - créditos: Sporting Cristal

La gestión de los cambios fue otro punto bajo la lupa. El refuerzo uruguayo Agustín Álvarez Wallace recién ingresó al campo a los 81 minutos, reemplazando a Martín Távara, una decisión tardía para intentar cambiar la dinámica del encuentro. Para Erick Delgado, este tipo de replanteos no estuvieron a la altura de la urgencia que demandaba el partido.

El exarquero también subrayó el problema ofensivo: “¿Primer remate al arco de Sporting Cristal a los 85 minutos? Por eso te digo, es vergonzoso. No me representa este Cristal”. La falta de generación de situaciones de peligro fue, para él, un síntoma de la desconexión entre el plantel y la identidad histórica del club.

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Al referirse a la calidad de los futbolistas disponibles tras la expulsión de Catriel Cabellos, el ‘Loco’ fue categórico: “Si me dices ‘hay menos jugadores, pero hay rebeldía’, tú dices ‘sabemos las deficiencias’, pero este no es un mal plantel, es un plantel que se ha reforzado”.