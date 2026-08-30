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Santa Rosa de Lima: Hora de apertura del santuario y todo sobre el ingreso al pozo y a las misas

Conoce los horarios, rutas y recomendaciones para visitar el santuario y el Pozo de los Deseos, además de las medidas de seguridad que se implementarán para la jornada

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima - TV Perú
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La celebración de Santa Rosa de Lima moviliza cada año a miles de fieles que llegan hasta el Santuario del Cercado de Lima para rendir homenaje a la patrona del Perú. Las autoridades estiman que cerca de 50.000 personas participarán en las actividades, una cifra similar a la que asiste a un estadio lleno.

Para garantizar la seguridad y la fluidez de la jornada, el acceso al santuario ha sido organizado en dos circuitos peatonales totalmente independientes.

El ingreso al Pozo de los Deseos estará permitido desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Los visitantes podrán dejar sus cartas y peticiones a lo largo de este horario. Las misas se celebrarán de forma continua cada hora, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., ofreciendo múltiples oportunidades para participar en la liturgia.

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El primer circuito, dedicado solo a la visita del Pozo de los Deseos, tendrá acceso por la primera cuadra de la avenida Tacna, a través de una puerta provisional habilitada por las obras del proyecto Prolima.

Un sendero demarcado permitirá el avance ordenado de los fieles hasta el pozo, con salida obligatoria por la calle Conde de Superunda. Según Mario Casaretto, gerente general de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la cola para este circuito empezará en el jirón Callao y podría extenderse hasta la Plaza Unión.

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El segundo circuito, exclusivo para asistir a las misas, formará su cola desde el Rímac hacia la avenida Tacna. Los asistentes ingresarán al templo y saldrán por la puerta principal, sin conexión directa con el circuito del pozo.

Casaretto recordó que “los feligreses que vinieron a la misa y quieren entrar al pozo tienen que venir a Jirón Callao”, mientras que quienes deseen escuchar misa después de visitar el pozo deberán trasladarse al inicio de la cola correspondiente en el Rímac.

Para optimizar el ingreso, la Gerencia de Desarrollo Económico repartirá más de 2.000 cartas impresas y lapiceros a lo largo de las nueve cuadras de cola. Así, los devotos podrán redactar sus peticiones mientras esperan y depositarlas rápidamente al llegar al pozo.

Santa Rosa de Lima
Los devotos llevan cartas con sus peticiones . Foto: ANDINA/ Connie Calderon

Feria de postres, recomendaciones y medidas de seguridad

Durante los días sábado 29 y domingo 30 de agosto, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., los asistentes tendrán la opción de visitar una feria gastronómica de postres tradicionales peruanos organizada por la iglesia de Santa Rosa, ubicada en el parque frente al templo. Esta actividad busca ofrecer un espacio de encuentro adicional para las familias y los visitantes.

En relación a la seguridad, el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la DIPOPUS Centro 1, recomendó a los asistentes “concurrir al convento de Santa Rosa de Lima sin vehículo”, ya que el perímetro será completamente peatonal debido a los desvíos y cierres viales coordinados por la Gerencia de Movilidad Urbana.

Más de 120 agentes de la Policía Nacional del Perú y alrededor de mil trabajadores de la municipalidad, distribuidos en cuatro turnos, supervisarán el orden y la atención a los visitantes.

Para prevenir extravíos, la municipalidad instaló un puesto de comando del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y desplegará drones con parlantes para anunciar a menores o adultos mayores extraviados, facilitando su ubicación.

“Estos drones tienen parlantes que vamos a través del espacio que tenemos en las colas anunciando qué niño tenemos y es más rápido poder ubicar al papá”, explicó Casaretto.

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