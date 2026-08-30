¿Conviene cambiar de trabajo? Estos son los factores que debes analizar antes de aceptar una oferta

Un profesional evalúa sus opciones de carrera dentro de una oficina mientras dos compañeras de trabajo realizan sus labores al fondo. (Difusión)

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Antes de aceptar una nueva propuesta laboral, no basta con comparar el sueldo ofrecido con la remuneración actual. Cambiar de trabajo implica evaluar las posibilidades de crecimiento, la estabilidad del puesto, la cultura de la empresa y los beneficios adicionales, factores que pueden influir en la trayectoria profesional y en la permanencia a largo plazo.

Patricia Carranza, líder de Selección & RPO de Adecco Perú, señaló que asumir un nuevo reto laboral requiere un análisis objetivo. Según explicó, antes de aceptar una oferta es importante determinar si esta brinda mejores perspectivas de desarrollo, estabilidad y crecimiento que el empleo actual, especialmente si la transición supone un riesgo mayor a futuro.

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Mercado laboral peruano se dinamiza mientras empresas aún carecen de analítica en talento. (Foto: Agencia Andina)

Oportunidades de crecimiento profesional

Uno de los primeros aspectos que debe analizar un trabajador es si la nueva posición realmente representa un avance en su carrera. Una oferta con una mayor remuneración no necesariamente implica mejores perspectivas profesionales si las funciones y posibilidades de desarrollo son limitadas.

Por ello, antes de tomar una decisión conviene revisar si el nuevo puesto permitirá asumir mayores responsabilidades, adquirir nuevas competencias o acceder a un plan de carrera que esté alineado con los objetivos profesionales de cada persona.

Actualmente hay una brecha del 32% en la oferta y demanda de talento tecnológico.

Estabilidad del puesto y del sector

La estabilidad también debe formar parte del análisis antes de aceptar una propuesta laboral. Además de conocer las funciones que tendrá el trabajador, es importante observar las perspectivas del sector en el que opera la empresa y los posibles cambios que podrían afectar su actividad.

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Carranza recomienda considerar qué tan expuesta puede estar una industria ante escenarios de desaceleración o modificaciones en el entorno. Esta evaluación permite determinar si el cambio ofrece una perspectiva favorable no solo en el corto plazo, sino también durante los próximos años.

De acuerdo a especialista, la brecha salarial en el mercado laboral peruana se mantiene en un 19%. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina-Difusión)

Cultura organizacional y liderazgo

Otro elemento relevante es la compatibilidad entre el trabajador y la cultura de la nueva empresa. El estilo de liderazgo, los valores de la organización y el ambiente laboral pueden tener un impacto importante en la experiencia de quien se incorpora a un nuevo equipo.

Por ello, antes de aceptar una oferta también resulta conveniente conocer cómo se desarrolla el trabajo dentro de la organización y qué tipo de liderazgo predomina. Una propuesta atractiva en términos económicos podría no representar una mejora si el entorno laboral no se ajusta a las expectativas del profesional.

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Propuesta de valor y salario emocional

El salario continúa siendo un componente importante al momento de evaluar una oferta, pero no debería ser el único criterio. La propuesta de valor de una empresa también puede incluir flexibilidad, programas de capacitación, oportunidades de aprendizaje y equilibrio entre la vida personal y laboral.

Finalmente, Carranza destacó la importancia que ha adquirido el salario emocional en las decisiones profesionales. Factores relacionados con el bienestar, la flexibilidad y un liderazgo cercano tienen cada vez mayor peso al momento de decidir si aceptar una nueva oportunidad laboral.