Perú

¿Conviene cambiar de trabajo? Estos son los factores que debes analizar antes de aceptar una oferta

Aceptar una nueva propuesta puede implicar riesgos a largo plazo si no se analiza previamente el contexto de la industria y las posibilidades de crecimiento

Hombre con traje gris de pie con la mano en la mentón dentro de una oficina, mientras dos mujeres trabajan en un escritorio al fondo
Un profesional evalúa sus opciones de carrera dentro de una oficina mientras dos compañeras de trabajo realizan sus labores al fondo. (Difusión)
Guardar

Antes de aceptar una nueva propuesta laboral, no basta con comparar el sueldo ofrecido con la remuneración actual. Cambiar de trabajo implica evaluar las posibilidades de crecimiento, la estabilidad del puesto, la cultura de la empresa y los beneficios adicionales, factores que pueden influir en la trayectoria profesional y en la permanencia a largo plazo.

Patricia Carranza, líder de Selección & RPO de Adecco Perú, señaló que asumir un nuevo reto laboral requiere un análisis objetivo. Según explicó, antes de aceptar una oferta es importante determinar si esta brinda mejores perspectivas de desarrollo, estabilidad y crecimiento que el empleo actual, especialmente si la transición supone un riesgo mayor a futuro.

PUBLICIDAD

Mercado laboral peruano se dinamiza mientras empresas aún carecen de analítica en talento. (Foto: Agencia Andina)
Mercado laboral peruano se dinamiza mientras empresas aún carecen de analítica en talento. (Foto: Agencia Andina)

Oportunidades de crecimiento profesional

Uno de los primeros aspectos que debe analizar un trabajador es si la nueva posición realmente representa un avance en su carrera. Una oferta con una mayor remuneración no necesariamente implica mejores perspectivas profesionales si las funciones y posibilidades de desarrollo son limitadas.

Por ello, antes de tomar una decisión conviene revisar si el nuevo puesto permitirá asumir mayores responsabilidades, adquirir nuevas competencias o acceder a un plan de carrera que esté alineado con los objetivos profesionales de cada persona.

Actualmente hay una brecha del 32% en la oferta y demanda de talento tecnológico.
Actualmente hay una brecha del 32% en la oferta y demanda de talento tecnológico.

Estabilidad del puesto y del sector

La estabilidad también debe formar parte del análisis antes de aceptar una propuesta laboral. Además de conocer las funciones que tendrá el trabajador, es importante observar las perspectivas del sector en el que opera la empresa y los posibles cambios que podrían afectar su actividad.

PUBLICIDAD

Carranza recomienda considerar qué tan expuesta puede estar una industria ante escenarios de desaceleración o modificaciones en el entorno. Esta evaluación permite determinar si el cambio ofrece una perspectiva favorable no solo en el corto plazo, sino también durante los próximos años.

De acuerdo a especialista, la brecha salarial en el mercado laboral peruana se mantiene en un 19%. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina-Difusión)
De acuerdo a especialista, la brecha salarial en el mercado laboral peruana se mantiene en un 19%. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina-Difusión)

Cultura organizacional y liderazgo

Otro elemento relevante es la compatibilidad entre el trabajador y la cultura de la nueva empresa. El estilo de liderazgo, los valores de la organización y el ambiente laboral pueden tener un impacto importante en la experiencia de quien se incorpora a un nuevo equipo.

Por ello, antes de aceptar una oferta también resulta conveniente conocer cómo se desarrolla el trabajo dentro de la organización y qué tipo de liderazgo predomina. Una propuesta atractiva en términos económicos podría no representar una mejora si el entorno laboral no se ajusta a las expectativas del profesional.

Propuesta de valor y salario emocional

El salario continúa siendo un componente importante al momento de evaluar una oferta, pero no debería ser el único criterio. La propuesta de valor de una empresa también puede incluir flexibilidad, programas de capacitación, oportunidades de aprendizaje y equilibrio entre la vida personal y laboral.

Finalmente, Carranza destacó la importancia que ha adquirido el salario emocional en las decisiones profesionales. Factores relacionados con el bienestar, la flexibilidad y un liderazgo cercano tienen cada vez mayor peso al momento de decidir si aceptar una nueva oportunidad laboral.

Temas Relacionados

TrabajoRenunciaOferta laboralMercado laboralperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ retorna a su fortín para medirse contra un oponente de muy buen pie. Los visitantes llegan muy motivados al ubicarse en la cima de la clasificación. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Feriado de Santa Rosa de Lima: ¿se paga triple si trabajo el 30 de agosto?

Santa Rosa de Lima se celebra este domingo 30 de agosto. Revisa qué dice la ley sobre el pago a los trabajadores que deben laborar durante el feriado y cuánto dinero podrían recibir

Feriado de Santa Rosa de Lima: ¿se paga triple si trabajo el 30 de agosto?

¿El lunes 31 de agosto será día no laborable? No, pero sí habrá feriado largo en esta región

La medida de traslado de feriados aún no se ha aprobado y tampoco tocaría a los feriados que caigan en fin de semana. Sin embargo, sí habrá día no laborable muy cerca al feriado de Santa Rosa de Lima

¿El lunes 31 de agosto será día no laborable? No, pero sí habrá feriado largo en esta región

¿Dónde está el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima y cómo visitarlo? La historia detrás de esta tradición

El famoso Pozo de los Deseos se encuentra en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico. Conoce su historia, dónde queda, cómo llegar y qué otros espacios puedes visitar en este histórico recinto

¿Dónde está el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima y cómo visitarlo? La historia detrás de esta tradición

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ serán locales frente a las ‘blanquiazules’ en la séptima fecha de la segunda fase, con el objetivo de sumar una victoria que les permita recortar distancia en la tabla de posiciones

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

JEE excluye a alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, por intento de reelección encubierta

¿Remoción de Josué Gutiérrez? Senadores de oposición tomarán acciones contra el defensor del Pueblo

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

Gisela Valcárcel habla de Edson y Janet, tras su decisión de quedarse en América TV: “En un equipo no puede existir la hipocresía”

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

DEPORTES

Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Gol de Beto da Silva tras polémico penal en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Alex Valera hizo fuerte autocrítica, pese a remontada de Universitario ante UTC: “No podemos regalar goles”

Jairo Concha revela que “estaba pasando por muchos momentos difíciles” mientras espera volver a su mejor versión en Universitario