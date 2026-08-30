San Isidro reporta caída de 35,2 % en delitos consumados y refuerza su estrategia de seguridad

Agentes del Serenazgo de San Isidro patrullan las calles del distrito durante un operativo nocturno de seguridad ciudadana. (Municipalidad de San Isidro)

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San Isidro cerró los primeros siete meses de 2026 con una reducción de 35,2 % en los delitos consumados frente al mismo periodo del año anterior, según informó la municipalidad. El resultado se registra en el marco de una estrategia orientada a reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta ante incidencias.

La estrategia municipal combina el patrullaje de Serenazgo, la videovigilancia, el uso de tecnología y la coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú (PNP). Actualmente, el distrito cuenta con 987 efectivos de Serenazgo y 663 cámaras de videovigilancia operativas, integradas a una plataforma tecnológica para atender incidencias de manera permanente.

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A estas herramientas se suman los drones y los sistemas de monitoreo en tiempo real, además del fortalecimiento del patrullaje en las calles. En materia de tránsito, la comuna también opera la Red Semafórica Centralizada, que comprende 54 intersecciones y es gestionada en tiempo real mediante las plataformas Swarco Cloud y Omnia.

Nuevo Centro de Control de Operaciones

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura destinada a la seguridad, la Municipalidad de San Isidro se encuentra próxima a inaugurar su nuevo Centro de Control de Operaciones. La infraestructura permitirá reforzar las labores de monitoreo, vigilancia y respuesta ante incidencias en el distrito.

El proyecto representa una inversión superior a S/17 millones y se suma a las herramientas tecnológicas que ya utiliza la comuna para supervisar lo que ocurre en distintos puntos del distrito. La municipalidad sostiene que estas acciones buscan mejorar su capacidad de reacción ante situaciones que afecten la seguridad ciudadana.

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La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, señaló que los resultados alcanzados comprometen a la gestión a continuar fortaleciendo el patrullaje, la tecnología y el trabajo coordinado con la Policía Nacional. Asimismo, reconoció que todavía existen desafíos pendientes en materia de seguridad.

Agentes del Serenazgo de San Isidro y de la Policía Nacional del Perú realizan un operativo de fiscalización a motociclistas en una calle del distrito. (Municipalidad de San Isidro)

Renovación de luminarias y fiscalización

Las acciones de seguridad también incluyen intervenciones sobre el espacio público. En coordinación con Luz del Sur, la municipalidad inició la renovación de 1.280 luminarias distribuidas en los cinco sectores de San Isidro. El proyecto contempla una inversión de S/1,6 millones y un plazo de ejecución de 90 días.

La comuna indicó que la mejora de la iluminación busca generar mejores condiciones de seguridad en calles y avenidas. Estas labores forman parte de las acciones orientadas a intervenir el espacio público y reforzar las condiciones para los vecinos y usuarios del distrito.

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En paralelo, se intensificaron las acciones de control y fiscalización del transporte y el tránsito. Desde el inicio de operaciones del nuevo depósito vehicular, el pasado 6 de julio, más de 70 vehículos fueron internados por prestar el servicio de transporte de personas sin autorización.

Personal de fiscalización municipal de San Isidro interviene a un motociclista durante un operativo de control e información vehicular en Lima. (Municipalidad de San Isidro)

Más de 3.000 infracciones durante 2026

En lo que va del año, la municipalidad informó que se han impuesto 3.261 infracciones, de las cuales más de 2.300 corresponden a la prestación informal del servicio de transporte. A ello se suman más de 400 infracciones detectadas durante las acciones de fiscalización al transporte de carga.

Asimismo, se han realizado más de 6.000 intervenciones mediante medios electrónicos a vehículos mal estacionados. Estas medidas buscan fortalecer el control del tránsito y la fiscalización de las actividades que se desarrollan en las calles del distrito.

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Las acciones se realizan en el marco de los convenios de cooperación suscritos con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), además del trabajo articulado con la PNP.

Servicios públicos e inversiones

La agenda municipal también comprende el mantenimiento permanente de las áreas verdes y los programas de reciclaje. Los servicios de limpieza pública, que incluyen el barrido de calles y la recolección de residuos sólidos, se desarrollan durante los 365 días del año, incluidos domingos y feriados.

En materia de inversiones, la actual gestión informó que entre 2023 y la fecha ha culminado 10 obras y concretado ocho adquisiciones de terrenos y equipamiento, con un total de 18 inversiones ejecutadas. Además, dos obras se encuentran actualmente en ejecución.

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Trabajadores del área de gestión ambiental siembran plantas en un parque público durante las labores de mantenimiento de áreas verdes en el distrito de San Isidro. (Municipalidad de San Isidro)

Entre las principales intervenciones figuran la construcción y acondicionamiento de un nuevo centro para atención de personas con discapacidad (OMAPED), el nuevo Centro de Control de Seguridad Ciudadana, el Centro Médico Municipal y proyectos de mejoramiento de pistas, veredas, iluminación y espacios públicos. La municipalidad señaló que estas acciones forman parte de una agenda centrada en seguridad, infraestructura, servicios y recuperación del espacio público.