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Gol de Beto da Silva tras polémico penal en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El árbitro Sebastián Lozano señaló la pena máxima luego de revisar el VAR por una infracción contra Francisco Arancibia

Beto Da Silva asumió la responsabilidad y no falló. Con un toque sutil y esperando el movimiento del arquero, el delantero de Deportivo Garcilaso marcó el primer gol del partido contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.
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El sábado 29 de agosto, Alianza Lima recibió a Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo cusqueño abrió el marcador en Matute con un gol de Beto da Silva, tras la ejecución de un penal que generó polémica.

Todo se originó a los 26 minutos, cuando Felipe Arancibia superó en velocidad a Nicolás Díaz por la banda derecha. El argentino llegó al borde del área y, en el cruce, Mateo Antoni derribó al jugador del ‘rico Garci’.

De inmediato, los futbolistas del conjunto cusqueño reclamaron penal al árbitro Sebastián Lozano, mientras que los jugadores de Alianza Lima negaban la falta. Tras unos segundos, el juez principal fue convocado por el VAR.

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Lozano revisó la jugada en la pantalla y las imágenes mostraron una tacleada de Antoni sobre Arancibia. Lo controvertido fue que el extremo de Garcilaso -parecía- que se encontraba fuera del área, poco antes de la línea. A pesar de ello, el árbitro cobró penal, lo que provocó la protesta de los ‘blanquiazules’.

El VAR fue el protagonista del partido. Una jugada dudosa en el área de Alianza Lima llevó al árbitro a revisar la acción en el monitor y, a pesar de las discusiones sobre si fue mano u hombro, terminó cobrando la pena máxima.

Beto da Silva tomó el balón y se preparó para ejecutar desde los doce pasos, mientras los hinchas ‘íntimos’ lo silbaban en el estadio Alejandro Villanueva. Sin dejarse afectar por el ambiente, el exAlianza definió con una ‘paradinha’ para engañar a Alejandro Duarte y convertir al primer palo, cumpliendo con la ‘ley del ex’.

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Da Silva celebró junto a sus compañeros y dedicó el gol formando un corazón con las manos. El delantero de 29 años sumó su décimo tanto en la temporada y el cuarto en el Torneo Clausura, consolidando su buen presente y aumentando sus posibilidades de volver a ser convocado a la selección peruana tras un largo tiempo.

Beto da Silva anotó gol de penal para el 1-0 de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026.
Beto da Silva anotó gol de penal para el 1-0 de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026.

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