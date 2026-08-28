Cinco toneladas de detergentes para ropa de bebé falsificados fueron incautadas en San Juan de Miraflores

Personal del Ministerio de Salud del Perú supervisa el decomiso de productos de higiene apilados en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima. (Foto: Minsa)

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Más de cinco toneladas de detergentes para ropa de bebé fueron incautadas durante un operativo realizado en San Juan de Miraflores. La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de las acciones contra el comercio ilegal de productos.

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en el jirón Pablo Arguedas N.° 180, en la urbanización Ciudad de Dios. Durante la intervención, los especialistas de la Digemid encontraron, además de los detergentes, productos de higiene personal y cosméticos de distintas marcas, entre ellos jabones para ropa, champús y desodorantes, que habrían sido destinados a su comercialización y distribución en bodegas y mercados de la zona sur de Lima.

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La autoridad sanitaria advirtió que la utilización de productos cuya composición, procedencia y condiciones de fabricación no pueden ser verificadas puede representar un riesgo para la salud. La preocupación aumenta cuando se trata de artículos que tienen contacto directo con la piel, especialmente aquellos destinados al lavado de ropa de bebés y a su higiene y cuidado.

Detergentes, cosméticos y productos de higiene fueron hallados durante el operativo en SJM

La intervención se realizó como parte de las acciones de control contra el comercio ilegal de productos regulados. Los especialistas de la Digemid ingresaron al inmueble ubicado en Ciudad de Dios junto con representantes del Ministerio Público y agentes de la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde de la PNP.

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Autoridades de la Digemid y la Policía Nacional del Perú incautan más de cinco toneladas de productos de higiene y cosméticos en un operativo en San Juan de Miraflores. (Foto: Minsa)

Durante la inspección se encontró una gran cantidad de productos de diferentes marcas. El mayor volumen correspondía a detergentes y productos para lavar ropa de bebé, aunque también fueron hallados jabones para ropa, champús, desodorantes y otros artículos de higiene y cosmética.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Salud, estos productos habrían sido destinados a su comercialización y distribución en bodegas y mercados de la zona sur de Lima. La intervención permitió retirar del circuito comercial una cantidad importante de artículos cuya procedencia y condiciones de elaboración debían ser verificadas por las autoridades sanitarias.

Como parte del operativo, dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

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Los riesgos de los productos falsificados para la salud de los bebés

La principal preocupación de la Digemid está relacionada con los productos cuya composición y condiciones de fabricación se desconocen. Al no contar con garantías sobre las sustancias utilizadas ni sobre el proceso de elaboración, su uso puede generar diferentes reacciones en los consumidores.

Una mano de bebé dominicano reposa cerrada sobre una sábana blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jeanette Mayo, especialista del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, explicó que estos artículos pueden provocar irritaciones, alergias y otras reacciones adversas. El riesgo adquiere especial importancia cuando se trata de productos que tienen contacto directo con la piel.

“El uso de productos cuya composición y condiciones de fabricación se desconocen puede generar riesgos para la salud, como irritaciones, alergias y otras reacciones adversas. Esta situación reviste especial preocupación cuando se trata de productos destinados a la higiene y cuidado de los bebés, debido a la mayor sensibilidad de su piel”, afirmó.

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En el caso de los productos para bebés, la alerta es mayor debido a la sensibilidad de la piel de los menores. El uso de detergentes o artículos destinados a su higiene y cuidado requiere especial atención, ya que cualquier sustancia no verificada podría generar una reacción adversa.

La misma preocupación alcanza a los cosméticos y productos de higiene personal encontrados durante la intervención. Champús, desodorantes y otros artículos que entran en contacto directo con el cuerpo deben contar con información que permita conocer su origen y las condiciones bajo las cuales fueron fabricados.

Cómo identificar productos falsificados y evitar riesgos para la salud

Ante este tipo de intervenciones, la autoridad sanitaria recomienda que los consumidores adquieran productos de higiene, cosméticos y artículos de uso doméstico únicamente en establecimientos formales. Esta medida permite contar con mayores garantías sobre su procedencia y facilita la identificación de los responsables de su comercialización.

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Una persona aplica un producto desinfectante con un paño sobre la superficie de un refrigerador en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de realizar una compra también resulta importante revisar el estado del envase y la información consignada en la etiqueta. La Digemid aconseja evitar productos con envases deteriorados, información incompleta, etiquetas sospechosas o procedencia desconocida.

La autoridad también recomienda tener precaución con los productos ofrecidos en lugares informales o mediante canales donde no sea posible verificar quién los comercializa y cuál es su origen. Un precio considerablemente menor al habitual puede llamar la atención, pero la procedencia del producto debe ser un criterio prioritario al momento de comprar.

La ciudadanía puede reportar la venta de productos sospechosos ante la Digemid mediante su plataforma de denuncias (CLIC AQUÍ). Estos reportes permiten a las autoridades identificar posibles puntos de comercialización, investigar redes de distribución y realizar nuevas acciones de fiscalización para evitar que artículos que representen un riesgo lleguen a las familias.

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