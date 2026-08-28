Gamers en Perú ya no buscan solo velocidad: estas son las claves que exigen a su conexión de internet

Un jugador de videojuegos utiliza una computadora con auriculares y teclado iluminado, en un mercado peruano que prioriza la baja latencia y la estabilidad de red. (Difusión)

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El mercado de internet en el Perú atraviesa un cambio de fondo: la velocidad, durante años el principal argumento de venta entre operadores, ya no es suficiente para satisfacer a una comunidad que supera los 7,8 millones de gamers en el país, según datos de Kantar IBOPE Media. Ese volumen de usuarios, con hábitos cada vez más complejos, empuja a la industria de las telecomunicaciones a replantear cómo diseña y ofrece sus servicios.

El perfil del gamer peruano actual va mucho más allá del jugador ocasional. Una parte considerable de esa comunidad crea contenido, realiza transmisiones en vivo, compite en torneos en línea y participa de forma activa en plataformas digitales. Ese conjunto de actividades eleva las exigencias técnicas de la conexión y transforma al gamer en uno de los consumidores digitales más informados y exigentes del mercado.

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Un usuario opera una computadora con representaciones de flujos de datos que ilustran las altas exigencias de conectividad a internet en Perú. (Agencia Andina)

Usuario informado sobre tecnología

Víctor Jáuregui, vicepresidente de WIN, describe con precisión ese cambio: “El gamer fue uno de los primeros usuarios en demostrar que la velocidad, por sí sola, ya no era suficiente. Hoy hablamos de consumidores mucho más informados, que entienden conceptos como latencia, estabilidad o calidad de la conexión y que esperan soluciones diseñadas desde su propia experiencia”. Para el ejecutivo, estas nuevas expectativas están llevando a la industria a replantear la forma en que desarrolla sus servicios.

Ese enfoque también implica incorporar al usuario en el proceso de diseño. WIN lleva tres años integrando a miembros de la comunidad gamer en la creación de su propuesta para este segmento. La participación directa de los jugadores permitió identificar necesidades que la conectividad tradicional no contemplaba, como canales de atención dentro de las plataformas que ya utilizan, soporte técnico especializado y configuraciones de red adaptadas a distintos tipos de juego.

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Un usuario utiliza un equipo para videojuegos en línea en Perú, donde la comunidad de jugadores exige mejor estabilidad y menor latencia. (Agencia Andina)

Cuatro exigencias del gamer

La escucha activa de esa comunidad derivó en un mapa claro de prioridades. Según WIN, los gamers peruanos identifican cuatro factores como determinantes en su experiencia de conectividad:

Baja latencia. Un menor tiempo de respuesta entre la acción del jugador y su reflejo en pantalla resulta decisivo en partidas competitivas, donde los milisegundos marcan diferencias de resultado.

Estabilidad de la conexión. Alcanzar velocidades altas no basta si la señal presenta interrupciones o variaciones durante una partida. La constancia de la red es tan valorada como su capacidad máxima.

Atención especializada. Una comunidad con conocimientos técnicos específicos requiere soporte de personas que comprendan su lenguaje y el contexto de cada incidencia. WIN implementó atención a través de Discord con equipos integrados por gamers para atender a gamers.

Configuraciones adaptadas al juego. Opciones como NAT 1, NAT 2 o la posibilidad de cambiar de IP responden a escenarios concretos de compatibilidad y desempeño que varían según el juego o la plataforma.

Salario de gamers profesionales depende de la popularidad del juego. (Foto referencial)

Gaming: anticipo del consumo digital

Jáuregui sitúa el fenómeno gamer en una perspectiva más amplia: “Lo que estamos viendo con los gamers anticipa una tendencia mucho más amplia. Los usuarios ya no esperan soluciones estandarizadas; esperan que las empresas entiendan cómo utilizan la tecnología y sean capaces de construir experiencias alrededor de esas necesidades”. La innovación en telecomunicaciones, sostiene el ejecutivo, estará cada vez más ligada a la capacidad de escuchar y evolucionar al ritmo del consumidor.

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Para la industria, el gaming funciona como un laboratorio adelantado de lo que podría replicarse en otros segmentos del consumo digital. El desafío ya no consiste únicamente en ampliar el ancho de banda o mejorar la infraestructura, sino en desarrollar propuestas diferenciadas para cada comunidad. Así, la discusión empieza a desplazarse de cuánta velocidad ofrecer hacia qué experiencia brindar en función de las características de cada usuario.