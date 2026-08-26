Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”

El entrenador argentino analizó el panorama de Sudamérica después de los amistosos ante la ‘bicolor’ en Salta. (Video: Fox Sports Argentina)

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 está cada vez más cerca y las selecciones ya empiezan a definir sus últimos detalles antes de una competencia que tendrá importantes premios en juego. En ese contexto, Facundo Morando, entrenador de Argentina, habló sobre el panorama de la región y se refirió a la actualidad de Perú luego de los amistosos disputados en Salta.

La ‘albiceleste’ se impuso en todos los encuentros preparatorios frente a la selección peruana y ganó cada uno de ellos por 3-0, resultados que le permitieron a Morando sacar conclusiones antes del torneo que se desarrollará en Río de Janeiro. En entrevista con el programa ‘Manos Arriba’, el DT primero analizó la reciente derrota de su equipo ante Colombia en la Copa Sudamericana de Vóley y explicó cómo observa actualmente la competencia en el continente.

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“Duele porque Argentina se entrena para ganar. Y obviamente les quiere ganar a todos. Después, obviamente sabemos que hay rivales que, en los papeles, son inferiores, hay rivales que son como uno mismo y rivales que son superiores”, comentó.

Para Morando, Colombia actualmente se encuentra en un nivel muy similar al de Argentina. “Yo creo que Colombia es un rival que hoy es muy parejo con Argentina”, sostuvo. El entrenador destacó además el crecimiento del conjunto ‘cafetero’ y aseguró que su selección tendrá una nueva oportunidad para enfrentarlo en el Sudamericano.

“Colombia es un equipo muy competitivo. Pero bueno, Argentina también tiene un equipo competitivo hoy. Entonces, se prepara para competir y para ganar. Esta vez no se nos pudo dar. Ahora tenemos la revancha en el Sudamericano. Vamos a ir a buscarlo e intentarlo”, afirmó.

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Facundo Morando marca diferencias entre Argentina y Perú antes del Sudamericano: “En el papel son inferiores”. Crédito: Composición Infobae

¿Dónde ubica Facundo Morando a Perú?

Al realizar un análisis más amplio del voleibol sudamericano, el técnico argentino estableció diferentes escalones entre las selecciones de la región. Brasil aparece, según su consideración, como el principal equipo del continente.

“Creo que hoy hay tres equipos en Sudamérica: Brasil, que está creo que un escalón por encima del resto del continente. Después creo que está Colombia y Argentina, que son dos equipos que ya hace bastante tiempo son muy parejos”, explicó.

Luego, mencionó al resto de selecciones y las ubicó en un escalón por debajo de las tres primeras “Después quizás está Chile, Venezuela y Perú, que hoy atraviesan una realidad más de desarrollo. Pero hay que ir a jugar y serán partidos duros, es un Sudamericano”, señaló Morando.

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La declaración llega después de los amistosos en Salta, donde Argentina consiguió imponerse con autoridad ante Perú. Sin embargo, el entrenador evitó confiarse y remarcó que todos los encuentros del campeonato tendrán un grado importante de dificultad.

Argentina va por el título y la clasificación olímpica

El Campeonato Sudamericano 2026 se disputará en Río de Janeiro del 8 al 13 de septiembre y tendrá seis selecciones participantes. La competencia entregará tres cupos para el próximo Mundial y uno para los Juegos Olímpicos.

El campeón del torneo conseguirá la clasificación olímpica, mientras que los tres mejores equipos asegurarán su presencia en el Mundial. Morando es consciente de que Argentina tendrá una oportunidad importante y pretende repetir el protagonismo conseguido en la última edición.

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“Argentina va a ir a competir y va a intentar ser protagonista, como lo viene haciendo en los últimos años. El último Sudamericano nos tocó ser subcampeones”, recordó.

Perú perdió sus tres partidos contra Argentina en los amistosos en Salta por un marcador de 3-0. Crédito: FeVA

El objetivo, además, es volver a enfrentarse con Brasil por el título. “Ojalá que este año podamos estar nuevamente ese domingo jugando con Brasil por la posibilidad de pelear el título y la clasificación a los Juegos Olímpicos”, manifestó.

De acuerdo con el análisis de Morando, Brasil, Argentina y Colombia parten como las principales candidatas a quedarse con los tres primeros lugares que otorgarán el boleto mundialista. Para Perú, en cambio, el desafío será intentar dar la sorpresa y competir por una de las plazas disponibles en un torneo que reunirá a las principales selecciones de Sudamérica.

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