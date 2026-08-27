Perú

Comitiva del Vaticano define hoy el itinerario del papa León XIV en su visita al Cusco

La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas

La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. REUTERS/Remo Casilli
La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. REUTERS/Remo Casilli
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La comitiva del Vaticano que llegó a Cusco para preparar los detalles de la visita del papa León XIV definirá este jueves el itinerario oficial de su paso por la ciudad en noviembre, una agenda porque el Arzobispado prevé la llegada de al menos 500 mil fieles y todavía debe resolverse dónde se celebrará la misa multitudinaria.

Según RPP, la explanada de Sacsayhuamán aparece como el principal escenario por su capacidad para 100.000 personas. También están en evaluación la Plaza de Armas y el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que tiene aforo para 45.000 asistentes.

La delegación está integrada por 19 personas y es encabezada por el monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, de nacionalidad mexicana. El grupo llegó el miércoles a las 16.30 al aeropuerto Alejandro Velasco Astete y luego se instaló en un hotel del Centro Histórico.

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La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas
La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas

El arzobispo del Cusco monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia recibió a la comitiva en una cena de bienvenida la noche de su arribo. Alarcón indicó que las coordinaciones oficiales comenzarían recién este jueves.

Revisión de los espacios para la misa

Julio Castro, de la Comisión de Comunicación del Arzobispado del Cusco, informó al medio que la agenda del día comenzó a las 8:00 con una misa en la Catedral del Cusco. Después, la delegación debía trasladarse a la explanada de Sacsayhuamán para continuar la revisión técnica de los espacios propuestos.

Ese recorrido busca definir tanto los lugares específicos de la visita como el trayecto que seguirá el pontífice en la Ciudad Imperial. De acuerdo con la publicación, todas las propuestas recogidas ya fueron presentadas a la Comisión Central del el Vaticano.

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La definición permitiría cerrar la organización de la misa principal y del desplazamiento del papa por la ciudad.

La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. (AP Foto/Andrew Medichini)
La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. (AP Foto/Andrew Medichini)

De manera extraoficial, se conoció que el pontífice llegaría a Cusco por la mañana y viajaría esa misma tarde a Pucallpa. La fecha exacta de ese desplazamiento aún no ha sido confirmada.

El Arzobispado también evalúa la propuesta de que el papa otorgue la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén. Ese gesto, según la información disponible, sigue en análisis.

Impacto en el sector turístico

En paralelo, la expectativa ya comenzó a trasladarse a la actividad comercial de la ciudad. En algunas calles donde se vende ropa ya se ofrecen polos con la imagen del papa, señal de que la visita comenzó a mover el consumo vinculado al evento religioso.

Representantes de la Cámara de Comercio señalaron que la llegada masiva de visitantes debe servir para impulsar el sector turístico. También plantearon la necesidad de que el sector hotelero se prepare para recibir a la cantidad de personas prevista y pidieron mantener precios estables durante esa temporada.

La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas
La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas

León XIV acortó su visita al Perú

La Conferencia Episcopal Peruana confirmó que el papa León XIV modificó el programa de su próxima visita a Perú, acortando un día su estadía. El máximo líder de la Iglesia católica llegará al país el 11 de noviembre y partirá el 16 por la tarde, un día antes de lo inicialmente previsto. La noticia fue oficializada por monseñor Paolo Rocco, quien agradeció la colaboración de la comunidad y destacó la importancia de la visita apostólica para los fieles peruanos.

El anuncio sobre el ajuste de fechas fue realizado por monseñor Paolo Rocco ante la prensa. El representante eclesiástico precisó que el pontífice arribará al país el 11 de noviembre por la tarde y que su partida está programada para el 16, en vez del 17 como se había comunicado en un primer momento.

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