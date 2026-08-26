Vivian Baella opina de la selección peruana de vóley y Antonio Rizola: “Así venga el mejor entrenador del mundo, el resultado no cambiará”

La exvoleibolista se refirió a los amistosos de Perú ante Argentina en Copa Salta. Créditos: Bloqueo y Punto.

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La selección peruana de vóley perdió los tres amistosos disputados ante Argentina en la Copa Salta, sin lograr ganar ningún set. Ante estos resultados, Vivian Baella manifestó su preocupación por el presente del equipo nacional.

En el programa Bloqueo y Punto, Baella señaló que le apena la situación luego de la gira por Argentina y sostuvo que no prevé una buena actuación en el próximo Campeonato Sudamericano, que se realizará en septiembre en Río de Janeiro. Remarcó que la responsabilidad no recae únicamente en el entrenador Antonio Rizola.

“Yo lo único que puedo decir es mi sentir. A mí me da bastante pena los resultados de todos los partidos que jugó la selección este fin de semana. No sé, ni siquiera me atrevo a decir cuál es el augurio que pienso para el Sudamericano, porque no veo muchas cosas positivas. Creo que así venga el mejor entrenador del mundo, sea quien sea que esté al mando en estos momentos, el resultado no cambiaría”, afirmó.

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Vivian Baella opinó de Antonio Rizola y la selección peruana de vóley luego de las derrotas ante Argentina en Copa Salta 2026.

La exvoleibolista también eximió de responsabilidad a las jugadoras, asegurando que el plantel dio su máximo esfuerzo, pero no logró igualar el nivel de Argentina. “Son las chicas que están, las que están dando la cara, pero creo que más ya no se les puede exigir, porque están usando todos sus recursos. Como siempre digo, no juegan mal a propósito, simplemente las cosas no salen. El equipo de Argentina es superior al nuestro, es la verdad. No es que vamos a decir que el equipo peruano no jugó como debía, le faltó ganas, le faltó ánimo. La verdad es que el equipo argentino está por encima de nosotros, tanto físico como técnico, ya lo han demostrado este fin de semana y es lamentable”, agregó.

Baella consideró que una de las claves para revertir la situación pasa por la gestión de la Federación Peruana de Vóley. Sostuvo que será necesario promover el regreso de jugadoras que no respondieron a la convocatoria, como Esmeralda Sánchez y Ysabella Sánchez. “Espero que en un futuro, como comenté en el grupo, nos espere unos buenos años más para poder cambiar el resultado. Vamos a ver si en algún momento la gestión de la federación se reconcilia con las jugadoras, con algunas que todavía puedan seguir estando vigentes, porque como ya mencioné, tampoco es que ellas estén eternamente en su prime o sean jóvenes. Algunas incluso en unos años van a pasar los treinta años. Entonces no sé cuánto más les pueda quedar de buen nivel para que puedan formar la selección”, concluyó.

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La selección peruana de vóley cerró su gira por Argentina con tres derrotas sin ganar ningún set.

La próxima competencia de la selección peruana de vóley

Las expectativas en torno a la selección peruana de vóley se han visto golpeadas tras las tres derrotas consecutivas frente a Argentina, sin poder ganar un set en la Copa Salta. Esta situación ha generado incertidumbre de cara al Campeonato Sudamericano, que otorga plazas para el Mundial y comienza el 8 de septiembre en Río de Janeiro.

El rendimiento reciente del equipo y el escaso margen de tiempo para ajustar el funcionamiento preocupan tanto al cuerpo técnico como a los aficionados. Perú debutará en el torneo ante Argentina y finalizará frente a Colombia, actual subcampeón sudamericano, lo que plantea un calendario exigente para el equipo nacional.

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A continuación, el detalle del fixture de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano 2026:

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)