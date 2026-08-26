Perú Deportes

Vivian Baella opina de la selección peruana de vóley y Antonio Rizola: “Así venga el mejor entrenador del mundo, el resultado no cambiará”

La exvoleibolista expresó su preocupación por el desempeño de la selección peruana tras las tres derrotas consecutivas frente a Argentina en la Copa Salta, en la antesala del Campeonato Sudamericano 2026

La exvoleibolista se refirió a los amistosos de Perú ante Argentina en Copa Salta. Créditos: Bloqueo y Punto.
Guardar

La selección peruana de vóley perdió los tres amistosos disputados ante Argentina en la Copa Salta, sin lograr ganar ningún set. Ante estos resultados, Vivian Baella manifestó su preocupación por el presente del equipo nacional.

En el programa Bloqueo y Punto, Baella señaló que le apena la situación luego de la gira por Argentina y sostuvo que no prevé una buena actuación en el próximo Campeonato Sudamericano, que se realizará en septiembre en Río de Janeiro. Remarcó que la responsabilidad no recae únicamente en el entrenador Antonio Rizola.

“Yo lo único que puedo decir es mi sentir. A mí me da bastante pena los resultados de todos los partidos que jugó la selección este fin de semana. No sé, ni siquiera me atrevo a decir cuál es el augurio que pienso para el Sudamericano, porque no veo muchas cosas positivas. Creo que así venga el mejor entrenador del mundo, sea quien sea que esté al mando en estos momentos, el resultado no cambiaría”, afirmó.

PUBLICIDAD

Vivian Baella opinó de Antonio Rizola y la selección peruana de vóley luego de las derrotas ante Argentina en Copa Salta 2026.
Vivian Baella opinó de Antonio Rizola y la selección peruana de vóley luego de las derrotas ante Argentina en Copa Salta 2026.

La exvoleibolista también eximió de responsabilidad a las jugadoras, asegurando que el plantel dio su máximo esfuerzo, pero no logró igualar el nivel de Argentina. “Son las chicas que están, las que están dando la cara, pero creo que más ya no se les puede exigir, porque están usando todos sus recursos. Como siempre digo, no juegan mal a propósito, simplemente las cosas no salen. El equipo de Argentina es superior al nuestro, es la verdad. No es que vamos a decir que el equipo peruano no jugó como debía, le faltó ganas, le faltó ánimo. La verdad es que el equipo argentino está por encima de nosotros, tanto físico como técnico, ya lo han demostrado este fin de semana y es lamentable”, agregó.

Baella consideró que una de las claves para revertir la situación pasa por la gestión de la Federación Peruana de Vóley. Sostuvo que será necesario promover el regreso de jugadoras que no respondieron a la convocatoria, como Esmeralda Sánchez y Ysabella Sánchez. “Espero que en un futuro, como comenté en el grupo, nos espere unos buenos años más para poder cambiar el resultado. Vamos a ver si en algún momento la gestión de la federación se reconcilia con las jugadoras, con algunas que todavía puedan seguir estando vigentes, porque como ya mencioné, tampoco es que ellas estén eternamente en su prime o sean jóvenes. Algunas incluso en unos años van a pasar los treinta años. Entonces no sé cuánto más les pueda quedar de buen nivel para que puedan formar la selección”, concluyó.

PUBLICIDAD

La selección peruana de vóley cerró su gira por Argentina con tres derrotas sin ganar ningún set.
La selección peruana de vóley cerró su gira por Argentina con tres derrotas sin ganar ningún set.

La próxima competencia de la selección peruana de vóley

Las expectativas en torno a la selección peruana de vóley se han visto golpeadas tras las tres derrotas consecutivas frente a Argentina, sin poder ganar un set en la Copa Salta. Esta situación ha generado incertidumbre de cara al Campeonato Sudamericano, que otorga plazas para el Mundial y comienza el 8 de septiembre en Río de Janeiro.

El rendimiento reciente del equipo y el escaso margen de tiempo para ajustar el funcionamiento preocupan tanto al cuerpo técnico como a los aficionados. Perú debutará en el torneo ante Argentina y finalizará frente a Colombia, actual subcampeón sudamericano, lo que plantea un calendario exigente para el equipo nacional.

A continuación, el detalle del fixture de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano 2026:

  • Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)
  • Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)
  • Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)
  • Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Temas Relacionados

Vivian BaellaAntonio RizolaSelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

La ‘Sombra’ analizó el performance del delantero peruano en el triunfo de la ‘U’ ante Los Chankas y cuestionó la labor de los rivales para detenerlo

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Atlético es el primer clasificado a las semifinales, y ahora será el turno de que Atlético Grau, Sport Boys, ADT, Sport Huancayo, Sporting Cristal, y CD Moquegua definan su futuro. Entérate cómo quedaron los encuentros

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Eddie Fleischman explotó contra Agustín Lozano tras fuerte crítica a los árbitros de la Liga 1: “Es un descarado”

El periodista deportivo arremetió contra el presidente de la FPF por sus polémicas declaraciones sobre los jueces del campeonato, donde los acusó que “no están resolviendo los problemas”

Eddie Fleischman explotó contra Agustín Lozano tras fuerte crítica a los árbitros de la Liga 1: “Es un descarado”

Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”

El entrenador argentino analizó el panorama del voleibol sudamericano tras los amistosos ante la ‘bicolor’ y ubicó a Perú, Chile y Venezuela en un grupo de selecciones en desarrollo

Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”

Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo en Alianza Lima tras disculpas para ser reconsiderado por Pablo Guede

El extremo entrena con el grupo previo al duelo con Deportivo Garcilaso este sábado 29 de agosto en Matute, y hay mucha expectiva por conocer si el DT lo incluirá en la lista de convocados

Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo en Alianza Lima tras disculpas para ser reconsiderado por Pablo Guede
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Proyecto de ley de “apología al delito” no fue retirado por Renovación Popular: propuesta está en Comisión de Justicia

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

Ministro de Transportes será citado al Congreso para explicar reducción de multas a conductores al 90 %

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

El consejo de Christian Meier a su hija Gia y Zaca TV: “Nunca vayan a la televisión”

Ricardo Mendoza da detalles de su boda privada con Katya Mosquera: “Era el matrimonio que soñaba”

Dolly Parton y lo más cerca que ha estado de Perú: el danzante de tijeras peruano que conoció en Dollywood

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

DEPORTES

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Eddie Fleischman explotó contra Agustín Lozano tras fuerte crítica a los árbitros de la Liga 1: “Es un descarado”

Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”

Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo en Alianza Lima tras disculpas para ser reconsiderado por Pablo Guede