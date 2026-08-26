Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

El entrenador argentino reconoce su nuevo objetivo tras estar acostumbrado a pelear por el título en la Liga Peruana de Vóley. (Video: FOX Sports Argentina)

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Facundo Morando atraviesa una nueva etapa en su carrera como entrenador. Después de dejar una importante huella en Alianza Lima, el técnico argentino asumió el desafío de dirigir a Fluminense en la Superliga de Brasil, un cambio que también implica modificar las expectativas y objetivos con los que afrontará la temporada 2026/27.

En entrevista con el programa ‘Manos Arriba’, Morando habló sobre este salto en su carrera y destacó la importancia de convertirse en uno de los entrenadores argentinos que buscan abrirse camino en el vóley femenino brasileño.

“Hubo muchos grandes entrenadores argentinos en el masculino en la liga brasileña, pero en femenino no. Ojalá podamos seguir abriendo puertas, ojalá podamos hacer un buen trabajo”, manifestó.

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El entrenador argentino llega a Brasil después de un exitoso ciclo en Alianza Lima, donde condujo al equipo hacia un histórico tricampeonato y se acostumbró a competir con la obligación de pelear por los primeros lugares. Ahora, en Fluminense, Morando afronta un escenario diferente, con metas distintas, aunque mantiene la intención de llevar al equipo a la parte alta.

“Es un objetivo distinto al de los últimos años. Alianza era un equipo para ir a ganar. Fluminense es un equipo que tiene otro objetivo, pero vamos a trabajar para ser lo más competitivos posible y dar pelea ahí arriba”, señaló.

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Facundo Morando vivió una etapa exitosa al mando de Alianza Lima. Crédito: LPV

Un nuevo desafío en Brasil

La llegada de Facundo Morando a Fluminense representa un nuevo paso en su carrera y la oportunidad de dirigir en una de las ligas más competitivas del mundo. El entrenador argentino afrontará un proyecto diferente al que tuvo en Perú, pero buscará trasladar al conjunto brasileño la experiencia que acumuló durante sus últimos años.

Aunque reconoce que los objetivos del club no son los mismos que tenía en Alianza Lima, el estratega de la selección argentina dejó claro que su intención es competir al máximo y llevar a su equipo lo más arriba posible.

Este nuevo desafío también supone un importante salto profesional para el técnico, quien continúa ampliando su experiencia y ganando protagonismo fuera de Argentina. Su llegada al vóley brasileño, además, le permitirá medirse con algunos de los mejores equipos y entrenadores del continente.

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El legado de Daniel Castellani

Facundo Morando también recordó a Daniel Castellani, histórico entrenador argentino con quien trabajó como asistente y cuya influencia considera determinante en su desarrollo profesional. Castellani falleció recientemente, dejando un importante legado en el vóley argentino.

“Yo siempre digo que por ahí no era un anhelo trabajar en la selección argentina, pero sí era un anhelo trabajar con Daniel Castellani cuando me llamó”, recordó Morando.

Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima. Crédito: Time Fluminense

El entrenador explicó que pudo compartir inicialmente el trabajo con Castellani de manera presencial, aunque posteriormente la situación cambió. “El primer año lo pudimos hacer, ya después lamentablemente lo hicimos a distancia, por así decirlo. Pero estoy muy agradecido porque nos dejó un montón de cosas”, sostuvo.

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Ahora, Morando busca continuar parte de aquella línea de trabajo y darle continuidad al proceso iniciado junto al experimentado entrenador en el combinado ‘albiceleste’.

“Y la idea hoy es continuar ese trabajo que venimos haciendo hace cuatro años. Poder seguir el legado que él quería para esta generación de jugadoras que son tan talentosas”, afirmó.

Así, el argentino inicia una nueva etapa en Brasil con un desafío diferente al que tuvo en Alianza Lima, pero con la misma intención de seguir creciendo y ganando protagonismo. Su llegada a Fluminense también representa una nueva oportunidad para que un entrenador argentino se consolide en el competitivo vóley femenino brasileño.

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