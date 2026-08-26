El mensaje de Cecilia Tait sobre el vóley tras publicación de Natalia Málaga: “Me enseñó a nunca bajar la cabeza”

Cecilia Tait resaltó en redes la importancia del vóley en su vida y su trabajo actual en el desarrollo deportivo, tras declaraciones de Natalia Málaga.

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Cecilia Tait se vio involucrada en una polémica tras las declaraciones de Natalia Málaga, quien respondió a sus dichos sobre la necesidad de que las voleibolistas peruanas recurrieran a inyecciones para favorecer su crecimiento y poder competir a nivel internacional.

Por ahora, Tait no ha respondido a las palabras de Málaga, ya que se encuentra enfocada en el Foro Mujer de Panam Sports, realizado en Lima, donde participó como miembro del Comité Olímpico Internacional.

Tras el evento, la ‘Zurda de Oro’ compartió un mensaje relacionado con el vóley: “Compartiendo experiencias y reflexiones en el Foro Mujer en el Deporte de Panam Sports. El vóley me preparó para la vida. Me enseñó a defender, recuperar la bola y volver a atacar; a nunca bajar la cabeza y a transformar cada adversidad en fuerza. Porque los mares suaves no forjan marineros hábiles. Sigamos abriendo espacios para que más mujeres lideren dentro y fuera del deporte”.

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Cecilia Tait envió mensaje sobre el vóley en medio de la polémica con Natalia Málaga.

Cecilia Tait destacó el rol de la mujer en el deporte

Por otro lado, Cecilia Tait destacó el papel de la mujer en el deporte durante su intervención ante las cámaras de Panam Sports. “Este foro, dedicado a la mujer y el deporte, tiene un gran significado para las atletas, deportistas y medallistas. A lo largo de nuestra trayectoria, con mucho esfuerzo, hemos demostrado en el campo que podemos ganar medallas y subir al podio. Sin embargo, en las decisiones principales, durante mucho tiempo fuimos prácticamente invisibles. Hoy la paridad ha avanzado, y eso es fundamental”, afirmó.

Tait también recordó su propia experiencia en el deporte y la política. “Fui la primera mujer deportista negra en llegar al Congreso de la República, con tres periodos y dos veces presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte. Impulsé el primer proyecto de marco legal deportivo, y todo eso se lo debo al deporte, que me salvó la vida y me abrió puertas. Ahora nuestro objetivo es abrir más espacios para que más mujeres lleguen al ámbito político y deportivo, y participen en la toma de decisiones”.

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La ‘Zurda de Oro’ alentó a las mujeres a asumir roles de liderazgo. “Seguimos trabajando y aún falta mucho por hacer, principalmente por el miedo: miedo a participar en política, a tomar decisiones, a lanzarse a nuevos retos. Mujeres, no tengan miedo de participar; es la única forma de que nos escuchen y podamos alcanzar las mismas oportunidades que los hombres”.

Tait señaló que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 serán una oportunidad clave para fortalecer el papel de las mujeres en el deporte. “Damos la bienvenida a todos los participantes y resaltamos la importancia de promover el deporte para el futuro, como indicó el presidente de Panam Sports, ‘Fit for the Future’. No se trata solo de los juegos, sino de lo que se construye a partir de ellos: impulsar el liderazgo femenino, fomentar la solidaridad olímpica y avanzar en la presencia de mujeres en espacios de decisión”.

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La 'Zurda de Oro' se desempeña como miembro del Comité Olímpico Internacional. Créditos: Panam Sports.

La controversia entre Cecilia Tait y Natalia Málaga

La polémica entre Natalia Málaga y Cecilia Tait en el voleibol peruano surgió tras unas declaraciones de la ‘Zurda de Oro’, quien propuso que las jugadoras peruanas reciban tratamientos médicos, como la aplicación de hormonas de crecimiento, para mejorar su estatura, citando el ejemplo de Lionel Messi. Esta sugerencia llegó después de la participación peruana en el Mundial Sub 17 de Chile.

La postura de Tait generó reacción inmediata por parte de Natalia Málaga. La excompañera de equipo utilizó sus redes sociales para responder, subrayando que el esfuerzo y la dedicación deben primar sobre los tratamientos médicos. En su mensaje, la actual entrenadora de Géminis aclaró que el caso de Messi respondió a una deficiencia médica diagnosticada en la infancia y advirtió que no se debe recomendar ese tipo de procedimientos a adolescentes solo por razones deportivas.

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Natalia Málaga se refirió a lo dicho por Cecilia Tait mediante una publicación de Facebook.