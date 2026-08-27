Cajamarca sería incluida en la visita del papa León XIV: Gobierno evalúa agregar la región al el itinerario para noviembre

La comisión de alto nivel, encabezada por el canciller Carlos Espá, se reunió en el Palacio de Torre Tagle para coordinar los detalles de la visita del Papa Francisco a Perú. Se discuten las ciudades a visitar y la logística del evento.| Video: TV Perú

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El Gobierno de Perú analiza agregar la región de Cajamarca al itinerario de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre de 2026. La propuesta de sumar Cajamarca se encuentra en etapa de evaluación dentro de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, órgano encargado de coordinar la agenda de la visita.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó que la inclusión de la región es una de las alternativas discutidas en las recientes reuniones, junto con los destinos ya previstos: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

Espá declaró que la decisión final dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad, así como de la opinión de la delegación del Vaticano que actualmente recorre el país para definir los detalles de la visita.

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Gobierno evalúa incluir Cajamarca en la visita del papa León XIV en noviembre|Foto: Andina/Vatican News

“Se ha planteado claramente Lima, Pucallpa, Cusco, Lambayeque, pero en el caso de Cajamarca hay un lugar que podría ser parte de esta visita”, indicó el ministro.

¿Por qué el papa León XIV visitaría Cajamarca?

La posibilidad de que el papa León XIV visite Cajamarca tiene un motivo pastoral y personal, según explicó el padre Juan Bytton, vocero del Arzobispo de Lima. El religioso detalló que la diócesis de Chiclayo no solo abarca la ciudad y la región de Lambayeque, sino que también incluye una parte del territorio de Cajamarca. Dentro de esa jurisdicción se encuentra el pueblo de Santa Cruz, localidad que el papa conoce especialmente por su labor anterior como obispo de Chiclayo.

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El padre Bytton señaló que uno de los motivos para considerar Cajamarca en la agenda papal es el deseo del pontífice de visitar Santa Cruz, una comunidad que guarda un vínculo afectivo con él.

“Una de las posibilidades de la visita es a la ciudad, al pueblo de Santa Cruz, que está en Cajamarca justamente, pero pertenece a la diócesis de Chiclayo, que monseñor Prevost, cuando era obispo de Chiclayo, conoce muy bien y su deseo de visitar Santa Cruz”, afirmó Bytton.

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

La definición final sobre la inclusión de Cajamarca y, en particular, de Santa Cruz en el itinerario, depende de la evaluación conjunta entre el Vaticano y la comisión organizadora nacional. El sacerdote subrayó que existe una agenda preliminar, pero cualquier modificación será comunicada oficialmente por el equipo papal tras concluir el análisis logístico y pastoral.

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¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV?

El Gobierno de Perú evalúa decretar un nuevo feriado nacional para el lunes 16 de noviembre de 2026 con motivo de la visita del papa León XIV. Según declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, la medida busca facilitar la seguridad y la movilidad tanto del pontífice como de la población, especialmente en Lima, donde se prevé una masiva concurrencia para la misa de despedida.

Además, se discuten feriados regionales en departamentos como Lambayeque, que forman parte del itinerario papal. Sheput indicó que la decisión final dependerá de criterios logísticos y de seguridad, y enfatizó que el feriado nacional solo aplicaría para ese año. El Ministerio de Trabajo está a cargo de definir estas fechas, en coordinación con la comisión organizadora de la visita.

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