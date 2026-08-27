Perú

Cajamarca sería incluida en la visita del papa León XIV: Gobierno evalúa agregar la región al el itinerario para noviembre

La inclusión de la región responde al vínculo pastoral del pontífice con Santa Cruz y forma parte de la agenda que revisan la Cancillería y la comisión vaticana

La comisión de alto nivel, encabezada por el canciller Carlos Espá, se reunió en el Palacio de Torre Tagle para coordinar los detalles de la visita del Papa Francisco a Perú. Se discuten las ciudades a visitar y la logística del evento.| Video: TV Perú
Guardar

El Gobierno de Perú analiza agregar la región de Cajamarca al itinerario de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre de 2026. La propuesta de sumar Cajamarca se encuentra en etapa de evaluación dentro de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, órgano encargado de coordinar la agenda de la visita.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó que la inclusión de la región es una de las alternativas discutidas en las recientes reuniones, junto con los destinos ya previstos: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

Espá declaró que la decisión final dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad, así como de la opinión de la delegación del Vaticano que actualmente recorre el país para definir los detalles de la visita.

PUBLICIDAD

Gobierno evalúa incluir Cajamarca en la visita del papa León XIV en noviembre
Gobierno evalúa incluir Cajamarca en la visita del papa León XIV en noviembre|Foto: Andina/Vatican News

“Se ha planteado claramente Lima, Pucallpa, Cusco, Lambayeque, pero en el caso de Cajamarca hay un lugar que podría ser parte de esta visita”, indicó el ministro.

¿Por qué el papa León XIV visitaría Cajamarca?

La posibilidad de que el papa León XIV visite Cajamarca tiene un motivo pastoral y personal, según explicó el padre Juan Bytton, vocero del Arzobispo de Lima. El religioso detalló que la diócesis de Chiclayo no solo abarca la ciudad y la región de Lambayeque, sino que también incluye una parte del territorio de Cajamarca. Dentro de esa jurisdicción se encuentra el pueblo de Santa Cruz, localidad que el papa conoce especialmente por su labor anterior como obispo de Chiclayo.

PUBLICIDAD

El padre Bytton señaló que uno de los motivos para considerar Cajamarca en la agenda papal es el deseo del pontífice de visitar Santa Cruz, una comunidad que guarda un vínculo afectivo con él.

“Una de las posibilidades de la visita es a la ciudad, al pueblo de Santa Cruz, que está en Cajamarca justamente, pero pertenece a la diócesis de Chiclayo, que monseñor Prevost, cuando era obispo de Chiclayo, conoce muy bien y su deseo de visitar Santa Cruz”, afirmó Bytton.

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha
Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

La definición final sobre la inclusión de Cajamarca y, en particular, de Santa Cruz en el itinerario, depende de la evaluación conjunta entre el Vaticano y la comisión organizadora nacional. El sacerdote subrayó que existe una agenda preliminar, pero cualquier modificación será comunicada oficialmente por el equipo papal tras concluir el análisis logístico y pastoral.

¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV?

El Gobierno de Perú evalúa decretar un nuevo feriado nacional para el lunes 16 de noviembre de 2026 con motivo de la visita del papa León XIV. Según declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, la medida busca facilitar la seguridad y la movilidad tanto del pontífice como de la población, especialmente en Lima, donde se prevé una masiva concurrencia para la misa de despedida.

Además, se discuten feriados regionales en departamentos como Lambayeque, que forman parte del itinerario papal. Sheput indicó que la decisión final dependerá de criterios logísticos y de seguridad, y enfatizó que el feriado nacional solo aplicaría para ese año. El Ministerio de Trabajo está a cargo de definir estas fechas, en coordinación con la comisión organizadora de la visita.

Temas Relacionados

Papa León XIVCajamarcaEl Vaticanoperu-noticiasCancillería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Los 36 equipos participantes conocerán a sus rivales en la primera fase de la Liga de Campeones. Entérate todos los detalles de este esperado evento

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo inician los enfrentamientos?

Sporting Cristal se colocó entre los cuatro mejores y parte como principal candidato al título de la primera edición del torneo. Conoce todos los detalles de la siguiente etapa

Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo inician los enfrentamientos?

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

La entrenadora de Deportivo Géminis explicó los motivos de su publicación, en la que rechaza la idea de la ‘Zurda de Oro’ de recurrir a inyecciones para aumentar la estatura de las jugadoras de la selección nacional

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

Ate: capturan a dos jóvenes que exigían S/40.000 a una papelera con videos amenazantes

La Policía halló mensajes y videos que revelarían la planificación de las extorsiones, además de conversaciones sobre chips, motocicletas y armas

Ate: capturan a dos jóvenes que exigían S/40.000 a una papelera con videos amenazantes

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

La conductora de ATV inició su programa con la frente en alto y lanzando un mensaje a todos los que han venido cuestionándola en los últimos días

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Bolivia habilitan de forma permanente el paso fronterizo en Thola Kollo – Collpa que une Tacna con La Paz

Perú y Bolivia habilitan de forma permanente el paso fronterizo en Thola Kollo – Collpa que une Tacna con La Paz

Defensor del Pueblo exige que se saque a “toda la lacra” de la PNP “así se tenga que pasar” por Óscar Arriola

Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

Sergio George y Magdyel Ugaz son captados en salidas, pero Magaly Medina critica al salsero por 'tacaño' y poco caballeroso

Yahaira Plasencia confirma que desistió de la demanda contra Magaly Medina: “La paz no tiene precio”

Magaly Medina criticó a Jean Paul Gabuteau por llamar “nuevo bebé” a su camioneta mientras Silvia Cornejo celebraba sola su baby shower

DEPORTES

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo inician los enfrentamientos?

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

Giancarlo Granda lanzó contundente opinión sobre Felipe Chávez tras su salida de Bayern Múnich: “No es el salvador de Perú ni un mega ‘crack’”

“Payaso”, la reacción de Hansell Riojas tras insólito penal fallado por Pablo Lavandeira en pase de Sport Boys a semifinales de la Copa de la Liga 2026