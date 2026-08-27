Perú

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

La conductora de ATV inició su programa con la frente en alto y lanzando un mensaje a todos los que han venido cuestionándola en los últimos días

Magaly Medina inicia su programa con un baile enérgico, proclamándose la 'diva' y la 'caballota'. Luego, dirige un fuerte mensaje a sus críticos, a quienes acusa de atacarla con mentiras por envidia a su éxito y vigencia en la televisión | Magaly TV: La Firme
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La noche del 26 de agosto, Magaly Medina volvió a ocupar titulares tras abrir su programa de ATV con una declaración que no tardó en desatar comentarios en el mundo del espectáculo. La conductora lanzó una indirecta que muchos asociaron con Rodrigo González, además de enviar un mensaje contundente a quienes han criticado su trabajo y cuestionado su permanencia en la televisión peruana. El escenario, marcado por recientes controversias, sirvió de marco para que Medina respondiera a quienes la han señalado en los últimos días.

Las críticas hacia Medina se incrementaron luego de la difusión de imágenes de Carla Campos-Salazar, pareja de Víctor Caballero Curwen, lo que provocó que diversos creadores de contenido salieran a comentar y analizar la situación. Entre ellos, Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, fue uno de los más activos, poniendo sobre la mesa los vínculos de Medina con otras figuras públicas y autoridades.

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El inicio de la edición fue una declaración de intenciones. Magaly Medina eligió entonar “Quítate tú pa’ ponerme yo” y, fiel a su estilo, se refirió a su larga trayectoria y a la persistencia de ataques hacia su persona. “Quítense, que llegó la diva, la caballota, la potra. Quítense todos. Así como se han quitado veintinueve años”, lanzó la presentadora, marcando el tono para lo que sería un programa cargado de respuestas.

Magaly Medina viste un vestido rojo en un estudio iluminado con confeti cayendo y una hilera de patos amarillos animados
La conductora Magaly Medina aparece en el estudio de su programa de televisión en medio de confeti y animaciones en pantalla.

La periodista recordó cómo ha tenido que enfrentar ataques repetidos a lo largo de su carrera, señalando la forma en que algunos personajes de la televisión buscan hacer ruido en grupo. “El típico del cobarde, ¿no? El ataque en mancha, el ataque mentiroso, el suelto, mentira tras mentira, porque siempre algo dicen que queda detrás de cada mentira. Pero el tiempo termina siempre sacando la verdad a flote”, sostuvo ante la audiencia.

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Durante su intervención, Medina mencionó episodios del pasado en los que fue blanco de acusaciones y rumores lanzados desde otros programas. “Yo hoy día me acordaba que había una calabacita en televisión que le regalaron su programa. Insultaba y se inventaba unas cosas sobre mí increíbles. Yo decía: ¿de quién está hablando? O sea, se inventaba cada cosa y las decía como si fueran ciertas”, rememoró la conductora.

La figura de ATV reflexionó sobre el ambiente competitivo de la televisión y sobre quienes no logran sostenerse en el medio. “Jamás pensé que gente que se vende ante la gente y el público como inteligente, al no poder seguir liderando nada, al pasar inadvertidos en el mundo de la televisión, en este mundo tan salvaje que te desecha como si fueras cualquier cosa y te pasa por el desagüe como si nada, entonces se desesperan y no saben qué hacer”, expresó Medina.
Una mujer con vestido rojo y el brazo derecho levantado al lado de un hombre con barba y chaqueta de cuero marrón
Los conductores de televisión Magaly Medina y Rodrigo González figuran en emisiones de sus respectivos programas de entretenimiento.

La presentadora también agradeció la atención constante, reconociendo el efecto polarizador de su figura pública. “Yo les agradezco que sigan hablando de mí todos los días, porque es la única forma en que yo me he mantenido acá. ¿Saben qué me ha mantenido acá? Que por un lado hay gente que me quiere mucho y por otro, gente que me odia con todo su ser. Creo que soy una de las pocas personas en el Perú a la que hay gente que odia y hay gente que me ama”, afirmó.

Magaly Medina recordó su paso por la cárcel

La jornada previa, al anunciar una conciliación con Yahaira Plasencia, Magaly Medina volvió a dirigirse a quienes han intentado desacreditarla, ya sea a través de demandas o mediante declaraciones públicas.

En ese contexto, lanzó una advertencia clara a sus opositores: “Cuando quieran enfrentarse a mí y competir en este mundo difícil de la televisión y del espectáculo, háganlo como hombres. Investiguen, sáquenme pruebas palpables, irrevocables, pruebas que sí, realmente digan aquello que sus bocotas están diciendo, porque es lo más fácil que hay”.

La conductora Magaly Medina se defiende enérgicamente de las críticas, exigiendo pruebas a sus detractores y reafirmando su trayectoria. Además, agradece públicamente el gesto de solidaridad de la cantante Yahaira Plasencia.

La conductora defendió su permanencia en la televisión y sostuvo que ninguna denuncia judicial ha logrado apartarla del medio. “Hasta el momento, nadie ha podido tumbarme ni la cárcel, porque realmente la gente sabe que mi camino ha sido duro, pero ha sido honesto”, declaró.

Medina también abordó la forma en que ha construido su carrera, desmarcándose de cualquier rumor sobre favores o relaciones que condicionaran su ascenso profesional. “Ni siquiera para llegar acá a un programa pasé por la cama de ningún gerente. Yo no. A mí, yo no le debo nada a ningún hombre para llegar donde he llegado, así que menos le voy a deber alguna otra cosa a alguien”, enfatizó.

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