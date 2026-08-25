Universitario vs UTC: día, hora y canal TV del choque por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras el triunfazo frente Los Chankas, Universitario de Deportes se alista para afrontar su próximo reto: chocará con UTC de visita por la fecha 7 por el Torneo cLausura 2026. El equipo de Héctor Cúper encontró la brújula y es uno de los líderes del campeonato junto a Deportivo Garcilaso con 13 puntos.
Universitario vs UTC: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026
El duelo entre los ‘cremas’ y el ‘gavilán del norte’ se jugará este sábado 29 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. El partido, que promete gran expectativa, reunirá a dos equipos con realidades distintas en la tabla y renovadas ambiciones.
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El horario de inicio ha sido unificado para varios países de la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 15:30 horas. Para quienes sigan la transmisión desde Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 16:30 horas. En Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 17:30 horas.
Canal TV para ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2026
La cobertura del partido entre Universitario y UTC se verá por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a todos los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta opción permitió que los seguidores vieran el encuentro directamente desde sus televisores, sin la necesidad de recurrir a servicios adicionales o conexiones digitales.
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En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, lo que amplió la experiencia más allá de la televisión convencional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.
Para quienes buscaban un relato detallado y actualizaciones permanentes, Infobae Perú proporcionó una cobertura completa. El medio digital acompañó a los lectores desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles. Así, quienes optaron por el seguimiento escrito contaron con información constante y detallada durante todo el desarrollo del evento.
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¿Cómo llegan Universitario y UTC al partido?
La contundente victoria de Universitario de Deportes por 3-0 ante Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate marcó un avance clave en la sexta jornada del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Este triunfo permitió a los ‘cremas’ alcanzar la misma cantidad de puntos que el líder Deportivo Garcilaso, intensificando la lucha por la cima del certamen.
El resultado no solo igualó a la ‘U’ en el puntaje con el puntero, sino que también le permitió superar a ‘guerreros’ en la tabla Acumulada. Esto mejora la posición de los ‘cremas’ de cara a la segunda mitad del campeonato y refuerza sus aspiraciones para el resto de la temporada.
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Por su lado, UTC cayó por 3-1 frente a Comerciantes Unidos la jornada pasada y dejó al equipo con un resultado adverso en una fecha clave del certamen. Esta derrota complica el panorama del ‘gavilán del norte’ en la tabla de posiciones: marcha en el último lugar con menos 3 puntos.
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