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Universitario vs UTC: día, hora y canal TV del choque por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ visitarán al ‘gavilán del norte’ en Cajamarca con la misión de defender el liderato del campeonato, al frente tendrá un rival que lucha para salvarse del descenso. Entérate de todos los detalles del vibrante cotejo

Universitario se medirá con UTC de visita por el Torneo Clausura 2026.
Universitario se medirá con UTC de visita por el Torneo Clausura 2026.
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Tras el triunfazo frente Los Chankas, Universitario de Deportes se alista para afrontar su próximo reto: chocará con UTC de visita por la fecha 7 por el Torneo cLausura 2026. El equipo de Héctor Cúper encontró la brújula y es uno de los líderes del campeonato junto a Deportivo Garcilaso con 13 puntos.

Universitario vs UTC: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre los ‘cremas’ y el ‘gavilán del norte’ se jugará este sábado 29 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. El partido, que promete gran expectativa, reunirá a dos equipos con realidades distintas en la tabla y renovadas ambiciones.

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El horario de inicio ha sido unificado para varios países de la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 15:30 horas. Para quienes sigan la transmisión desde Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 16:30 horas. En Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 17:30 horas.

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Canal TV para ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2026

La cobertura del partido entre Universitario y UTC se verá por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a todos los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta opción permitió que los seguidores vieran el encuentro directamente desde sus televisores, sin la necesidad de recurrir a servicios adicionales o conexiones digitales.

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En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, lo que amplió la experiencia más allá de la televisión convencional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

Para quienes buscaban un relato detallado y actualizaciones permanentes, Infobae Perú proporcionó una cobertura completa. El medio digital acompañó a los lectores desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles. Así, quienes optaron por el seguimiento escrito contaron con información constante y detallada durante todo el desarrollo del evento.

Gianluca Lapadula anotó su cuarto gol con Universitario desde su llegada al club.
Gianluca Lapadula anotó su cuarto gol con Universitario desde su llegada al club. Crédito: LFP

¿Cómo llegan Universitario y UTC al partido?

La contundente victoria de Universitario de Deportes por 3-0 ante Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate marcó un avance clave en la sexta jornada del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Este triunfo permitió a los ‘cremas’ alcanzar la misma cantidad de puntos que el líder Deportivo Garcilaso, intensificando la lucha por la cima del certamen.

El resultado no solo igualó a la ‘U’ en el puntaje con el puntero, sino que también le permitió superar a ‘guerreros’ en la tabla Acumulada. Esto mejora la posición de los ‘cremas’ de cara a la segunda mitad del campeonato y refuerza sus aspiraciones para el resto de la temporada.

Por su lado, UTC cayó por 3-1 frente a Comerciantes Unidos la jornada pasada y dejó al equipo con un resultado adverso en una fecha clave del certamen. Esta derrota complica el panorama del ‘gavilán del norte’ en la tabla de posiciones: marcha en el último lugar con menos 3 puntos.

Con goles, buen juego y el apoyo de su gente, Universitario superó a Los Chankas en el Estadio Monumental. No te pierdas el resumen completo con todas las incidencias, las polémicas y el análisis detallado del encuentro por la Liga 1.

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