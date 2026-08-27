Perú Deportes

Aixa Vigil, optimista de cara al Campeonato Sudamericano de vóley pese a las tres derrotas ante Argentina: “Tenemos las condiciones”

En Salta, el seleccionado de Antonio Rizola no pudo hacer pie en ninguno de los tres partidos que disputaron ante el conjunto de Facundo Morando

Aixa Vigil se traza un plazo para dejar la Liga peruana y dar el salto al extranjero.
Aixa Vigil se refirió al rendimiento de la selección peruana en la Copa Salta, donde Perú cayó en los tres partidos ante Argentina. Crédito: Volleyball World
Guardar

La selección peruana femenina de vóley cerró su participación en la Copa Salta 2026 sin victorias, pero con señales que alimentan la confianza del grupo de cara al Campeonato Sudamericano de septiembre en Brasil. Aixa Vigil, una de las figuras del equipo dirigido por Antonio Rizola, reconoció las dificultades que mostró el equipo en los tres amistosos ante Argentina, aunque subrayó que los resultados no opacan lo que el plantel fue capaz de demostrar en cancha.

“Creo que nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de que tenemos todas las condiciones para hacer buenos partidos, para poder enfrentarle a un rival grande como es Argentina por varios momentos”, afirmó Vigil en declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’.

PUBLICIDAD

Perú cayó 3-0 en los tres encuentros disputados en el Microestadio Delmi de Salta entre el 22 y el 24 de agosto. Los parciales del tercer amistoso, el más parejo de la serie, reflejan la tendencia general: 25-23, 25-23 y 25-21. En el segundo partido, la ‘bicolor’ llegó a mantener una ventaja que no supo sostener. Esa incapacidad para cerrar los momentos favorables fue, según la propia jugadora, el principal debe de la gira.

Aixa Vigil atendió a 'La Cátedra Deportes' en su llegada a Lima luego de los amistosos disputados ante Argentina en Salta en el que la selección peruana cayó en los tres encuentros. Crédito: X La Cátedra Deportes.

La parte psicológica es lo que más nos ha costado, teniendo una gran ventaja en uno de esos partidos. Del segundo partido no supimos cerrar bien el set y, con equipos grandes como Argentina, Brasil, Colombia, que nos van a tocar y van a ser rivales nuestras allá en Brasil, es importante cerrar cuando tenemos diferencia de puntos”, añadió Vigil.

PUBLICIDAD

El objetivo: clasificar al Mundial

El torneo continental se disputará del 8 al 13 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro con seis selecciones: Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El certamen otorgará tres cupos al Campeonato Mundial Femenino 2027, que se jugará en Estados Unidos y Canadá, además de una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Perú debutará precisamente ante Argentina el 8 de septiembre.

Vigil no esquivó la magnitud del reto, pero sí dejó clara la unidad del grupo. “Clasificar al Mundial. Ese es el objetivo de todas, de todos los que queremos: la federación, los entrenadores, nosotras. Todos queremos lo mismo, así que estamos trabajando fuerte y enfocadas en nosotras”, declaró a La Cátedra Deportes.

Fue un 25-21 de las argentinas, que se quedaron con los tres amistosos en Salta - Crédito: Latina.

La punta del Club Universitario de Deportes regresó a la convocatoria nacional tras superar una lesión que la mantuvo al margen de la Copa Sudamericana de julio, junto a otras cuatro jugadoras que también se reincorporaron al grupo para esta gira por Argentina.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

  • Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)
  • Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)
  • Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)
  • Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Los hinchas peruanos podrán seguir la participación de la ‘bicolor’ a través de Latina TV, señal que transmitirá los partidos de la selección nacional. Además, la televisora también ofrecerá los encuentros mediante su página web y sus plataformas digitales.

Otra alternativa será el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol, que también emitirá los compromisos del campeonato. De esta manera, los aficionados tendrán diferentes opciones para acompañar a Perú durante su camino en Río de Janeiro.

El torneo será, finalmente, una prueba decisiva para el proceso de Antonio Rizola. Con la posibilidad de recuperar a algunas jugadoras que podrían aportar sustancialmente, Perú buscará competir de igual a igual ante las potencias sudamericanas y, sobre todo, volver a escribir su nombre entre las selecciones clasificadas al Mundial.

Temas Relacionados

Aixa VigilSelección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

La atacante peruana habla de la lesión que la alejó de la cancha, el apoyo de dos psicólogos para atravesar ese período y la ilusión de llegar al Mundial con la selección en el torneo continental

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

Richard Pellejero lamentó la eliminación de Sport Huancayo a manos de Sporting Cristal en Copa de la Liga 2026: “Nos vamos con bronca y desazón”

El director técnico del club huancaíno quedó muy inconforme con la puesta en escena de sus jugadores; además, elogió el nivel del oponente al cual desafiaron en el Rímac. “Enfrentamos a un de los equipos más grandes de Perú”, aseveró

Richard Pellejero lamentó la eliminación de Sport Huancayo a manos de Sporting Cristal en Copa de la Liga 2026: “Nos vamos con bronca y desazón”

Roberto Mosquera confirma que Agustín Álvarez “está apto” para ser parte de la delegación de Sporting Cristal vs Sport Boys 2026

El entrenador del conjunto ‘bajopontino’ detalló que el futbolista uruguayo podría sumar minutos en el determinante duelo frente a los ‘rosados’. “Va a depender de mí”, aseguró el estratega nacional

Roberto Mosquera confirma que Agustín Álvarez “está apto” para ser parte de la delegación de Sporting Cristal vs Sport Boys 2026

Fernando Pacheco descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: la verdadera razón de su decisión

El atacante regresaba al fútbol peruano tras un paso opaco por Israel y tenía en el club victoriano su primera opción. Una diferencia puntual en las condiciones del contrato lo desvió hacia Cusco

Fernando Pacheco descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: la verdadera razón de su decisión

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precios y venta para el esperado partido en el estadio Miguel Grau del Callao 2026

‘Rosados’ y ‘celestes’ se citan en el recinto chalaco en un auspicioso momento que atraviesa el conjunto que dirige Carlos Desio, semifinalista en la Copa de la Liga y protagonista en el Torneo Clausura

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precios y venta para el esperado partido en el estadio Miguel Grau del Callao 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

Guillermo Shinno, ministro de Energía: “Nunca ha estado ni está en la agenda la privatización de Petroperú”

Keiko Fujimori declara que desconoce el trabajo de Kenji y sus hermanos, y que no tiene información sobre Mark Vito

Cerca de 20 obreros irrumpen en municipalidad de Huancayo y sacan a empujones al alcalde por reclamo de deuda

Rafael López Aliaga increpa a Keiko Fujimori: “¿Para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan?”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco revela su plan de inversiones tras comprar camión de 50 000 dólares: conservas, un centro de salud y un proyecto navideño

Pamela Franco revela su plan de inversiones tras comprar camión de 50 000 dólares: conservas, un centro de salud y un proyecto navideño

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus con ‘Los Caribeños de Guadalupe’

¡A pedido de Perú! Ibai Llanos admite su error y promete mejorar el premio en el Mundial de Comidas: "Muchos peruanos están enfadados"

Shirley Arica no apoyará a Samahara Lobatón en el reality ‘La Prisión del Destino 2’: “Tenemos que conversar”

El ministro Juan Sheput apoya el romance de Vanessa Terkes con Milovan Radovic: "Le doy mis bendiciones, a mí me cambió la vida"

DEPORTES

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

Richard Pellejero lamentó la eliminación de Sport Huancayo a manos de Sporting Cristal en Copa de la Liga 2026: “Nos vamos con bronca y desazón”

Roberto Mosquera confirma que Agustín Álvarez “está apto” para ser parte de la delegación de Sporting Cristal vs Sport Boys 2026

Fernando Pacheco descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: la verdadera razón de su decisión

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precios y venta para el esperado partido en el estadio Miguel Grau del Callao 2026