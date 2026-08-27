Aixa Vigil, optimista de cara al Campeonato Sudamericano de vóley pese a las tres derrotas ante Argentina: “Tenemos las condiciones”

Aixa Vigil se refirió al rendimiento de la selección peruana en la Copa Salta, donde Perú cayó en los tres partidos ante Argentina. Crédito: Volleyball World

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La selección peruana femenina de vóley cerró su participación en la Copa Salta 2026 sin victorias, pero con señales que alimentan la confianza del grupo de cara al Campeonato Sudamericano de septiembre en Brasil. Aixa Vigil, una de las figuras del equipo dirigido por Antonio Rizola, reconoció las dificultades que mostró el equipo en los tres amistosos ante Argentina, aunque subrayó que los resultados no opacan lo que el plantel fue capaz de demostrar en cancha.

“Creo que nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de que tenemos todas las condiciones para hacer buenos partidos, para poder enfrentarle a un rival grande como es Argentina por varios momentos”, afirmó Vigil en declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’.

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Perú cayó 3-0 en los tres encuentros disputados en el Microestadio Delmi de Salta entre el 22 y el 24 de agosto. Los parciales del tercer amistoso, el más parejo de la serie, reflejan la tendencia general: 25-23, 25-23 y 25-21. En el segundo partido, la ‘bicolor’ llegó a mantener una ventaja que no supo sostener. Esa incapacidad para cerrar los momentos favorables fue, según la propia jugadora, el principal debe de la gira.

Aixa Vigil atendió a 'La Cátedra Deportes' en su llegada a Lima luego de los amistosos disputados ante Argentina en Salta en el que la selección peruana cayó en los tres encuentros. Crédito: X La Cátedra Deportes.

“La parte psicológica es lo que más nos ha costado, teniendo una gran ventaja en uno de esos partidos. Del segundo partido no supimos cerrar bien el set y, con equipos grandes como Argentina, Brasil, Colombia, que nos van a tocar y van a ser rivales nuestras allá en Brasil, es importante cerrar cuando tenemos diferencia de puntos”, añadió Vigil.

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El objetivo: clasificar al Mundial

El torneo continental se disputará del 8 al 13 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro con seis selecciones: Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El certamen otorgará tres cupos al Campeonato Mundial Femenino 2027, que se jugará en Estados Unidos y Canadá, además de una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Perú debutará precisamente ante Argentina el 8 de septiembre.

Vigil no esquivó la magnitud del reto, pero sí dejó clara la unidad del grupo. “Clasificar al Mundial. Ese es el objetivo de todas, de todos los que queremos: la federación, los entrenadores, nosotras. Todos queremos lo mismo, así que estamos trabajando fuerte y enfocadas en nosotras”, declaró a La Cátedra Deportes.

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Fue un 25-21 de las argentinas, que se quedaron con los tres amistosos en Salta - Crédito: Latina.

La punta del Club Universitario de Deportes regresó a la convocatoria nacional tras superar una lesión que la mantuvo al margen de la Copa Sudamericana de julio, junto a otras cuatro jugadoras que también se reincorporaron al grupo para esta gira por Argentina.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Los hinchas peruanos podrán seguir la participación de la ‘bicolor’ a través de Latina TV, señal que transmitirá los partidos de la selección nacional. Además, la televisora también ofrecerá los encuentros mediante su página web y sus plataformas digitales.

Otra alternativa será el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol, que también emitirá los compromisos del campeonato. De esta manera, los aficionados tendrán diferentes opciones para acompañar a Perú durante su camino en Río de Janeiro.

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El torneo será, finalmente, una prueba decisiva para el proceso de Antonio Rizola. Con la posibilidad de recuperar a algunas jugadoras que podrían aportar sustancialmente, Perú buscará competir de igual a igual ante las potencias sudamericanas y, sobre todo, volver a escribir su nombre entre las selecciones clasificadas al Mundial.