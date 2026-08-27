Perú

“Difamador, te voy a desenmascarar”: gobernador de Lambayeque protagoniza pelea con diputado fujimorista

El enfrentamiento ocurrió durante una supervisión de obras de prevención ante el Fenómeno El Niño

Lambayeque
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El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, y el diputado Javier Castro (Fuerza Popular) protagonizaron este miércoles una acalorada discusión durante una jornada de supervisión de obras de prevención ante el Fenómeno El Niño en zonas vulnerables de la región.

El incidente ocurrió durante una visita a los trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) en el río La Leche, donde ambas autoridades intercambiaron acusaciones delante de los participantes de la actividad.

Pérez calificó de “difamador” al parlamentario y lo acusó de cuestionarlo durante los últimos tres años. “Tú has cumplido tres años de difamador, querido Javier. (...) No vengas a hacer tu teatro”, afirmó.

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El gobernador regional continuó con sus acusaciones y aseguró que iba a responder públicamente a los cuestionamientos del parlamentario, según las imágenes difundidas por la radio Exitosa.

Gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, denuncian malos trabajos de prevención de El Niño, Lima, Perú, 28 de agosto de 2023.
El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, denuncia que trabajos de prevención realizados por el Ministerio de Agricultura en río Reque afectarían a pobladores de Monsefú. (La República)

“Me has difamado tres años y te voy a desenmascarar ahorita delante de toda la gente”, siguió. Durante el intercambio, Pérez también responsabilizó a Castro por sus declaraciones y le pidió asumir las consecuencias de sus afirmaciones.

“Y tú eres responsable de la boca que tienes (...) Estamos hablando, perfecto, no hay problema”, concluyó. La discusión se produjo después de que Castro cuestionara la gestión del gobernador regional y le reprochara su actuación antes de dejar el cargo.

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El gobernador respondió que el diputado había llegado a faltarle el respeto y lo acusó de convertir la actividad en un “espectáculo”.

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