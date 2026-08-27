Actriz mexicana rompe en llanto al descubrir que debía cocinar un cuy entero: “Es lo peor, es un bebé”

¡Una pesadilla! La actriz mexicana Nailea Norvind vivió un incómodo momento en Top Chef VIP luego de que descubriera que debía preparar un conejillo de indicas o cuy entero durante uno de los retos del programa. La participante no pudo ocultar su impresión al encontrarse con el animal y rompió en llanto antes de comenzar con la preparación.
Al verlo, Norvind expresó su rechazo y aseguró que se trataba de un animal demasiado pequeño para cocinarlo. “Ay, no. Es lo peor que me puede haber pasado”, manifestó inicialmente. Luego, al observarlo con mayor detenimiento, añadió: “Está completito, no. No, eso es un bebé, no”. La escena mostró la incomodidad de la actriz frente al ingrediente que debía utilizar.
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“Mi gatita es así”
La situación continuó mientras uno de los jueces evaluaba la posibilidad de cambiarle el ingrediente “Cámbiaselo a Guti”, pero otro descartó la opción y le indicó que debía realizar el reto con el producto asignado. “No, no, no. Lo tienes que hacer, no hay de otra”, le respondieron.
Norvind continuó expresando su impresión y relacionó al animal con su mascota. “Mi gatita es así”, comentó mientras permanecía frente al cuy. La conductora del programa intentó tranquilizarla y le recordó cuál era el ingrediente que le había correspondido: “¿Qué te tocó? Conejillo de Indias”. Ante ello, la actriz respondió: “Es un conejito”, antes de continuar con el reto.
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Opiniones divididas en redes
El momento rápidamente generó comentarios entre los espectadores de Top Chef VIP. Algunos usuarios cuestionaron la decisión de la producción de presentar al animal entero y criticaron la forma en que fue mostrado durante el programa. Las reacciones estuvieron dirigidas principalmente contra la elección del ingrediente y la puesta en escena.
Otros espectadores, en cambio, consideraron exagerada la reacción de la actriz y recordaron que el cuy es consumido como alimento en distintas regiones de Sudamérica. Su presencia en la gastronomía forma parte de tradiciones culinarias andinas, especialmente en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.
¿Cómo se prepara el cuy chactado?
El cuy chactado parte de una técnica que distingue esta preparación del resto de la cocina andina: el animal se aplana antes de la fritura. Para lograrlo, se practica una incisión a lo largo del vientre de cada cuy entero, limpio y eviscerado, y se presiona con una piedra o sartén pesada hasta obtener una superficie plana y uniforme. Antes de ese paso, los cuyes se frotan por dentro y por fuera con una mezcla de ajo machacado, sal, comino, pimienta negra, ají panca molido y orégano fresco, y se dejan marinar durante 30 minutos para que los sabores penetren en la carne.
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Una vez marinados y aplanados, los cuyes se cubren por completo con harina de maíz —o de trigo— y se colocan en una paila con suficiente aceite vegetal o manteca de cerdo bien caliente. La clave del resultado está en mantener una presión constante sobre el animal durante toda la fritura: se usa una piedra limpia o una sartén plana para sostenerlo contra el aceite. La cocción se realiza a fuego medio-alto durante al menos 20 minutos por cada lado, tiempo necesario para que la piel adquiera un dorado uniforme y una textura crujiente sin que el interior quede crudo.
El proceso completo, desde la preparación hasta el emplatado, toma 1 hora y 30 minutos. Cada porción de medio cuy aporta aproximadamente 25 gramos de proteína, 18 gramos de grasa y 320 kilocalorías. El plato se sirve de inmediato, entero, acompañado de papas cocidas y maíz, y puede conservarse en refrigeración hasta dos días en recipiente hermético; para recuperar el crocante al recalentar, se recomienda el uso de horno o freidora de aire.
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