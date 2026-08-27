Día Mundial del Gamer: Scofield, Wits y ElMisho conquistan Games of the Future 2026 y ganan 350 mil dólares con PlayTime

Scofield, Wits y ElMisho conquistaron Games of the Future 2026 con PlayTime. Andina

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Los representantes peruanos volvieron a conseguir un título internacional de Dota 2. Scofield, Wits y ElMisho integraron la alineación de PlayTime que terminó en el primer lugar de Games of the Future 2026, torneo disputado en Kazajistán. La escuadra superó distintas dificultades durante el certamen y consiguió un premio de US$350 000.

El campeonato llegó después de una modificación importante en la plantilla de la organización filipina. PlayTime comenzó el proyecto con un equipo integrado por cinco jugadores peruanos, pero una descalificación durante la Esports World Cup 2026 obligó a cambiar la formación poco antes del siguiente torneo.

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La nueva alineación incorporó a Abed “Abed” Yusop, procedente de Virtus.Pro, y Anucha “Jabz” Jirawong, de Team Nemesis. Ambos jugadores se sumaron a Scofield, Wits y ElMisho para afrontar Games of the Future, con poco tiempo para preparar la competencia.

El equipo inició su recorrido con una victoria y una derrota en la fase de grupos, resultado que lo llevó al Decider. Desde esa instancia, PlayTime superó tres series antes de enfrentar a Yakult Brothers en la gran final, donde consiguió el campeonato sin perder un mapa.

PlayTime reconstruyó su plantilla en pocos días

La organización filipina había presentado en mayo un roster integrado por Scofield, Wits, ElMisho, Frank y DarkMago, con Vintage como entrenador. El objetivo era formar una plantilla peruana para competir en torneos internacionales, pero la participación en la Esports World Cup alteró ese proyecto.

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PlayTime quedó fuera de la EWC 2026 minutos antes de disputar su último encuentro. Dos integrantes fueron investigados por conductas antideportivas y después recibieron suspensiones. Como el equipo no consiguió reemplazantes para disputar el partido, no pudo continuar en la competencia. A este problema se sumó la salida de otro integrante.

La organización dispuso de aproximadamente 15 días para preparar una nueva formación antes de Games of the Future. En ese periodo, incorporó a Abed y Jabz, dos jugadores con experiencia internacional que completaron la nueva plantilla junto a los tres representantes peruanos.

La comunicación también representó una dificultad dentro del nuevo grupo. Scofield explicó después del torneo que no podía comunicarse por completo con Abed y Jabz, aunque los tres lograron comprender sus estilos de juego. El jugador peruano también destacó la tranquilidad de sus compañeros durante las partidas.

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Tres series exigieron remontadas

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Tras la fase de grupos, PlayTime enfrentó a Execration en el Decider. El conjunto peruano tomó la iniciativa en el primer mapa, pero su rival consiguió extender la partida y quedarse con la ventaja. PlayTime respondió en el segundo juego y forzó el tercer enfrentamiento.

El último mapa comenzó con una desventaja de 6-0 para PlayTime. El equipo reorganizó su defensa, recuperó terreno y aprovechó un momento en el que Execration no podía recomprar a sus principales héroes. Los jugadores ingresaron a la base rival y destruyeron el Trono para completar el 2-1.

En cuartos de final, Glyph también llevó la serie hasta el tercer mapa. PlayTime controló el primer juego gracias a una mejor gestión de los recursos y a sus iniciaciones. Glyph respondió con una segunda partida extensa, pero el conjunto sudamericano recuperó el control en el último mapa y cerró el enfrentamiento por 2-1.

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La semifinal frente a Team Resilience volvió a exigir una respuesta ante la desventaja. El rival consiguió más de 4 mil de oro de diferencia en el primer mapa, pero PlayTime esperó una oportunidad tras varias recompras y castigó un error de posicionamiento para atacar el Trono. El equipo tomó la ventaja y después ganó el segundo mapa para avanzar a la final por 2-0.

Una final sin perder mapas

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Yakult Brothers fue el último rival de PlayTime en Games of the Future 2026. A diferencia de las rondas anteriores, el conjunto sudamericano no necesitó disputar una serie de tres mapas. La escuadra ganó los tres juegos de la final y consiguió el título con un marcador de 3-0.

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El tercer mapa presentó una nueva desventaja para PlayTime. Yakult Brothers llegó a disponer de 8 mil de oro de ventaja, pero el equipo esperó los objetos necesarios para modificar el desarrollo del juego. Las peleas alrededor de Roshan permitieron reducir la diferencia y cambiar el control de la partida.

Con la ventaja recuperada, PlayTime tomó el control del mapa decisivo y completó el 3-0. El resultado permitió a Scofield, Wits y ElMisho sumar un nuevo campeonato internacional de Dota 2 junto a Abed y Jabz.

Wits, de 18 años, fue el jugador más joven de la plantilla. Después de la final, señaló que no regresaría de inmediato a Perú, pues tenía previsto viajar a Brasil con el objetivo de mantener su nivel competitivo y continuar su ascenso en el ranking.

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El futuro de la actual formación todavía no está definido. PlayTime no confirmó si Abed y Jabz permanecerán junto a los jugadores peruanos para la próxima temporada, por lo que la continuidad de la plantilla que consiguió el campeonato sigue pendiente de una decisión de la organización.