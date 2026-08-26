Dolly Parton y lo más cerca que ha estado de Perú: el danzante de tijeras peruano que conoció en Dollywood

La cantante estadounidense Dolly Parton extiende los brazos durante una presentación en un escenario iluminado.

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Dolly Parton falleció en Tennessee a los 80 años y su partida deja un legado que traspasa fronteras. La artista, reconocida como la reina del country, no solo marcó la música estadounidense, sino que en 2005 protagonizó un singular acercamiento con el folclore peruano al recibir en su parque temático Dollywood a una delegación de Huancavelica.

El danzante de tijeras Ángel Cataño Huamán, conocido como Rey Chicchi, viajó junto a ocho artistas peruanos luego de ser invitado por un director estadounidense, quien lo vio bailar en Miami durante una feria internacional. “Le gustó la danza y dijo que nos llevaría a un festival internacional en Tennessee”, relató Cataño en conversación con El Comercio. El grupo permaneció tres meses en Estados Unidos y presentó la danza de tijeras ante públicos diversos, incluidos veteranos de guerra y adultos mayores.

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La llegada de Dolly Parton al parque fue, según Cataño, como una escena de cuento: “Tenía un carruaje de oro. Venía acompañada de una reina, en un carruaje llevado por caballos”. El grupo peruano, que representaba a la región andina y hablaba quechua y español, bailó frente a un público fascinado por su tradición. El encuentro con la artista se produjo a través de un intérprete, ya que Parton no hablaba español.

La cantante estadounidense Dolly Parton posa en el parque temático Dollywood junto a un grupo de danzantes de tijeras peruanos ataviados con sus trajes tradicionales. (Archivo Rey Chicchi)

Cataño recordó que la cantante les preguntó por el significado de los vestuarios, el sonido de las tijeras y los pasos del baile. “Le explicamos todo”, contó el danzante. Parton les confesó que era la primera vez que invitaba a un grupo sudamericano y la primera en que veía de cerca a un danzante peruano, según relató el propio Cataño. Antes de despedirse, la artista les pidió una fotografía grupal y dejó un mensaje: “Que sigamos llevando nuestra cultura viva del Perú al mundo”. Les expresó también el deseo de conocer algún día Machu Picchu.

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El paso por Dollywood marcó la vida de Cataño, quien sostiene: “El Perú es una potencia en folclore, en danza, en canto, estoy más convencido que nunca”. Actualmente continúa su formación en la Escuela Nacional de Folklore. Al enterarse de la muerte de la cantante, resumió el sentimiento que embarga a muchos de sus seguidores: “Hemos perdido a alguien grande”.

(AP/Carlos Osorio)

Los detalles sobre la muerte de Dolly Parton

Dolly Parton murió el martes 25 de agosto de 2026 tras enfrentar problemas de salud que se agravaron en los últimos meses. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver, quien transmitió el mensaje a través de redes sociales. Parton había compartido días antes, en una entrevista con People, que atravesaba un periodo complicado relacionado con el descuido de su salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, fallecido en 2025.

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Los dolientes rinden homenaje a Dolly Parton tras el anuncio de su fallecimiento, junto a la estatua de Dolly Parton en el centro de Sevierville, Tennessee, EEUU, el 25 de agosto de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Kevin Fogarty

A lo largo de su carrera, Parton vendió más de 160 millones de álbumes y acumuló 55 nominaciones al Grammy. En los meses previos a su fallecimiento, había cancelado varias presentaciones y se encontraba en proceso de recuperación. A pesar de las dificultades, la artista continuaba involucrada en proyectos, como la apertura de nuevas atracciones en Dollywood y el desarrollo de espectáculos en formato avatar. Su legado permanece en la memoria musical global y en los recuerdos de quienes compartieron, aunque fuese solo un instante, un escenario con ella.