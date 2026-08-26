Perú

Dolly Parton y lo más cerca que ha estado de Perú: el danzante de tijeras peruano que conoció en Dollywood

La reina de la música country partió a los 80 años y su legado sigue presente

Dolly Parton, vestida con un traje blanco brillante, de pie con los brazos abiertos sobre un escenario
La cantante estadounidense Dolly Parton extiende los brazos durante una presentación en un escenario iluminado.
Guardar

Dolly Parton falleció en Tennessee a los 80 años y su partida deja un legado que traspasa fronteras. La artista, reconocida como la reina del country, no solo marcó la música estadounidense, sino que en 2005 protagonizó un singular acercamiento con el folclore peruano al recibir en su parque temático Dollywood a una delegación de Huancavelica.

El danzante de tijeras Ángel Cataño Huamán, conocido como Rey Chicchi, viajó junto a ocho artistas peruanos luego de ser invitado por un director estadounidense, quien lo vio bailar en Miami durante una feria internacional. “Le gustó la danza y dijo que nos llevaría a un festival internacional en Tennessee”, relató Cataño en conversación con El Comercio. El grupo permaneció tres meses en Estados Unidos y presentó la danza de tijeras ante públicos diversos, incluidos veteranos de guerra y adultos mayores.

PUBLICIDAD

La llegada de Dolly Parton al parque fue, según Cataño, como una escena de cuento: “Tenía un carruaje de oro. Venía acompañada de una reina, en un carruaje llevado por caballos”. El grupo peruano, que representaba a la región andina y hablaba quechua y español, bailó frente a un público fascinado por su tradición. El encuentro con la artista se produjo a través de un intérprete, ya que Parton no hablaba español.

Dolly Parton con traje verde posa en el centro rodeada por integrantes de una agrupación de danzantes de tijeras con trajes coloridos
La cantante estadounidense Dolly Parton posa en el parque temático Dollywood junto a un grupo de danzantes de tijeras peruanos ataviados con sus trajes tradicionales. (Archivo Rey Chicchi)

Cataño recordó que la cantante les preguntó por el significado de los vestuarios, el sonido de las tijeras y los pasos del baile. “Le explicamos todo”, contó el danzante. Parton les confesó que era la primera vez que invitaba a un grupo sudamericano y la primera en que veía de cerca a un danzante peruano, según relató el propio Cataño. Antes de despedirse, la artista les pidió una fotografía grupal y dejó un mensaje: “Que sigamos llevando nuestra cultura viva del Perú al mundo”. Les expresó también el deseo de conocer algún día Machu Picchu.

PUBLICIDAD

El paso por Dollywood marcó la vida de Cataño, quien sostiene: “El Perú es una potencia en folclore, en danza, en canto, estoy más convencido que nunca”. Actualmente continúa su formación en la Escuela Nacional de Folklore. Al enterarse de la muerte de la cantante, resumió el sentimiento que embarga a muchos de sus seguidores: “Hemos perdido a alguien grande”.

Dolly Parton
(AP/Carlos Osorio)

Los detalles sobre la muerte de Dolly Parton

Dolly Parton murió el martes 25 de agosto de 2026 tras enfrentar problemas de salud que se agravaron en los últimos meses. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver, quien transmitió el mensaje a través de redes sociales. Parton había compartido días antes, en una entrevista con People, que atravesaba un periodo complicado relacionado con el descuido de su salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, fallecido en 2025.

Los dolientes rinden homenaje a Dolly Parton tras el anuncio de su fallecimiento, junto a la estatua de Dolly Parton en el centro de Sevierville, Tennessee, EEUU, el 25 de agosto de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Kevin Fogarty
Los dolientes rinden homenaje a Dolly Parton tras el anuncio de su fallecimiento, junto a la estatua de Dolly Parton en el centro de Sevierville, Tennessee, EEUU, el 25 de agosto de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Kevin Fogarty

A lo largo de su carrera, Parton vendió más de 160 millones de álbumes y acumuló 55 nominaciones al Grammy. En los meses previos a su fallecimiento, había cancelado varias presentaciones y se encontraba en proceso de recuperación. A pesar de las dificultades, la artista continuaba involucrada en proyectos, como la apertura de nuevas atracciones en Dollywood y el desarrollo de espectáculos en formato avatar. Su legado permanece en la memoria musical global y en los recuerdos de quienes compartieron, aunque fuese solo un instante, un escenario con ella.

Temas Relacionados

Dolly Partondanzante de tijerasDollywoodperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

El exfiscal explicó que la joven captada junto a él era una comensal de otra mesa que se acercó a saludarlo durante una cena a la que asistió su esposa en un hotel del Centro de Lima

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

El mensaje de Cecilia Tait sobre el vóley tras publicación de Natalia Málaga: “Me enseñó a nunca bajar la cabeza”

La ‘Zurda de Oro’ quedó en el centro de la controversia después de que su excompañera respondiera a sus declaraciones, en las que sostuvo que las jugadoras de la selección peruana de vóley deberían someterse a inyecciones para favorecer su crecimiento y competir a nivel internacional

El mensaje de Cecilia Tait sobre el vóley tras publicación de Natalia Málaga: “Me enseñó a nunca bajar la cabeza”

Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo tras disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima

El extremo entrena con el grupo previo al duelo con Deportivo Garcilaso este sábado 29 de agosto en Matute, y hay mucha expectiva por conocer si Pablo Guede lo incluirá en la lista de convocados

Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo tras disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima

Ministro de Transportes será citado al Congreso para explicar reducción de multas a conductores al 90 %

El diputado Luis Quispe Candia, de la bancada del Buen Gobierno, indicó que nuevo régimen podría beneficiar a infractores graves por conducir en estado de ebriedad o provocar accidentes de tránsito

Ministro de Transportes será citado al Congreso para explicar reducción de multas a conductores al 90 %

Desalojo en el mercado La Cumbre en Carabayllo: comerciantes denuncian que no fueron notificados

Las autoridades municipales y la policía intervinieron el espacio público con maquinaria pesada en horas de la madrugada, mientras los afectados reclaman pagos realizados a la municipalidad

Desalojo en el mercado La Cumbre en Carabayllo: comerciantes denuncian que no fueron notificados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

Ministro de Transportes será citado al Congreso para explicar reducción de multas a conductores al 90 %

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

ENTRETENIMIENTO

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

DEPORTES

El mensaje de Cecilia Tait sobre el vóley tras publicación de Natalia Málaga: “Me enseñó a nunca bajar la cabeza”

El mensaje de Cecilia Tait sobre el vóley tras publicación de Natalia Málaga: “Me enseñó a nunca bajar la cabeza”

Se filtró cuándo reaparecerá Kevin Quevedo tras disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima

“Queremos que Felipe Chávez deje huella como creador de juego y finalizador”: la firme apuesta de directivo de Magdeburgo por el futbolista peruano

César Arrese asume el reto con Olva Latino y prepara un equipo competitivo: “Traeremos cuatro extranjeras”

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”