Perú

Preocupación en colegio de Breña: hombre se hace pasar por tío de estudiante y se lo lleva

Un desconocido obtuvo acceso a un alumno de primaria en el colegio Mariano Melgar tras firmar el registro como supuesto tío, mientras la comunidad escolar pide respuestas sobre los protocolos de seguridad

Un hombre con chaleco rojo y corbata, identificado como director de la UGEL de Breña, ofrece declaraciones a diversos medios de prensa. En la pantalla de fondo, presentadores de noticias analizan el caso, con un segmento que muestra imágenes de videovigilancia de un hombre caminando con un menor de edad. Este material visual acompaña un reportaje sobre el secuestro de un niño en un colegio tras ser retirado por un individuo que se hizo pasar por familiar. Se abordan las fallas en los protocolos de seguridad escolar.
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La comunidad educativa del colegio Mariano Melgar en el distrito de Breña enfrenta momentos de alarma tras conocerse que un hombre logró retirar a un estudiante haciéndose pasar por su tío. El hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la institución, según las imágenes que accedió ATV Noticias.

El retiro del menor y la reacción de la familia

De acuerdo con el testimonio de Angélica, madre del niño afectado, el individuo ingresó a la escuela y completó el registro de visitantes con el nombre de un cuñado y un número de documento que no correspondía.

“El sujeto llega al colegio haciéndose pasar por el tío de mi hijo. Ingresa, dice que lo va a llevar a una cita médica, llena el registro y el portero le avisa a mi hijo”, relató la madre.

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Hombre retira a niño de colegio en Breña tras fingir ser su tío| Foto: ATV
Hombre retira a niño de colegio en Breña tras fingir ser su tío| Foto: ATV

El menor, de siete años, confió en la información proporcionada por el personal y salió del salón cuando se lo indicaron. El pequeño fue conducido a media cuadra del colegio y trasladado a un departamento cercano.

“El hombre le dijo: ‘Pero tú me has escrito’. Mi hijo respondió que no tenía celular. Cuando el sujeto se fue a la cocina, mi hijo sintió miedo y decidió salir”, agregó.

Falta de protocolos de seguridad

El incidente puso en evidencia la ausencia de controles en el proceso de retiro de estudiantes en la institución educativa. El personal del colegio tampoco verificó si el menor conocía a la persona que fue a buscarlo.

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Un menor fue sacado de una escuela por un desconocido que se hizo pasar por familiar, la familia señala graves fallas de seguridad y la policía investiga cómo se obtuvo la información personal del estudiante
Un menor fue sacado de una escuela por un desconocido que se hizo pasar por familiar, la familia señala graves fallas de seguridad y la policía investiga cómo se obtuvo la información personal del estudiante| Foto: ATV

“No solicitaron documento de identidad al sujeto ni confirmaron conmigo si era familiar. Nadie me llamó ni después de los hechos”, sostuvo la madre durante la entrevista.

La madre se enteró de la situación recién en la noche, cuando el niño le relató lo sucedido. Al día siguiente, la familia acudió al colegio para revisar los registros y visualizar las imágenes de seguridad.

El nombre del individuo, identificado como César Manuel Prado Hurtado, figura en los documentos del ingreso. “No sé cómo obtuvo la información de mi familia”, señaló Angélica.

La intervención policial permitió ubicar al responsable en su domicilio, ubicado a pocos metros de la escuela. El caso continúa bajo el seguimiento de las autoridades y la familia espera que se esclarezca cómo el sujeto obtuvo datos personales del menor y de su entorno.

El director de la UGEL de Breña calificó como un error grave la actuación del colegio Mariano Melgar frente al retiro irregular del menor. De acuerdo con declaraciones, el protocolo oficial establece que ante situaciones de riesgo se debe proteger al niño, ofrecer atención psicológica y comunicar de inmediato tanto a las autoridades como a los familiares. El funcionario aseguró que se instruirá a todos los directores de la jurisdicción para reforzar los controles y entregar a los estudiantes únicamente a familiares directos debidamente identificados.

El representante de la UGEL destacó la falta de una reacción oportuna por parte de la dirección escolar. Señaló que la notificación a los familiares no se realizó en el momento del incidente y que el niño fue llevado a la comisaría recién al día siguiente, acompañado por su abuelo.

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