Perú

Se negó a pagar un taxi, agredió a policías en la comisaría y quedó detenida en Trujillo

La intervenida fue llevada por un conductor hasta la dependencia de Florencia de Mora luego de negarse a abonar el servicio, y terminó reducida por la PNP tras insultar y golpear al personal

Una mujer protagonizó un escandaloso incidente al negarse a pagar la carrera a un taxista. Al ser intervenida por la policía, reaccionó con insultos y agresiones físicas, siendo finalmente reducida y detenida por las autoridades.
Guardar

Erika Ruiz Loyola protagonizó un violento altercado en la comisaría del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, luego de que un taxista la trasladara hasta el recinto policial por haberse negado a abonar la carrera. Al ser intervenida por los agentes para verificar su identidad, la mujer respondió con insultos, forcejeos y golpes contra el personal uniformado, según informó ATV.

El canal peruano ATV detalló que el taxista acudió a la comisaría para reportar el incidente, tras lo cual los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitaron a Ruiz Loyola que presentara sus documentos de identidad. La petición desencadenó una reacción desmedida: la mujer comenzó a proferir insultos contra los agentes y se resistió físicamente a cualquier intento de intervención.

PUBLICIDAD

Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría
Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría

Durante el forcejeo, Ruiz Loyola intentó escudarse en un supuesto vínculo familiar con el sistema de justicia. “Yo voy a llamar a mi hija, porque mi hija trabaja en la fiscalía”, advirtió a los uniformados, según recogió ATV en el registro audiovisual del incidente. La amenaza no tuvo efecto alguno sobre la actuación policial.

El acta de intervención consignó que la mujer emanaba aliento alcohólico, por lo que las autoridades presumen que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos. La situación escaló cuando los insultos verbales derivaron en agresiones físicas contra los agentes, quienes procedieron a reducirla.

PUBLICIDAD

La intervención policial y la detención

Ante la resistencia de Ruiz Loyola, los efectivos de la PNP la inmovilizaron y procedieron a su detención formal. ATV captó el momento en que la mujer forcejeaba con los agentes mientras continuaba profiriendo insultos, sin ceder ante las instrucciones de los uniformados.

Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría
Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría

Ruiz Loyola quedó detenida bajo cargos por el presunto delito contra la administración pública y por violencia contra la autoridad, de acuerdo con el acta policial. Ambos delitos están tipificados en el Código Penal peruano y contemplan penas privativas de libertad para quienes atenten contra el ejercicio de las funciones de servidores del Estado.

Los cargos y el contexto legal

El delito de violencia contra la autoridad se configura cuando una persona emplea la fuerza o la amenaza para impedir que un funcionario público cumpla sus funciones o para obligarlo a actuar en contra de ellas. En este caso, la resistencia física y los golpes propinados por Ruiz Loyola a los agentes de la PNP encuadrarían en ese tipo penal.

El delito contra la administración pública, por su parte, abarca una amplia gama de conductas que afectan el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. La PNP de Florencia de Mora remitió las actuaciones a la fiscalía correspondiente para que esta determine si los hechos ameritan una acusación formal.

Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría
Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría

El origen del incidente: la tarifa de taxi impaga

Todo comenzó con una disputa por el cobro de un servicio de transporte. El taxista que llevó a Ruiz Loyola hasta su destino reclamó el pago de la carrera, pero ella se negó a abonarla y protagonizó un escándalo. Ante la situación, el conductor optó por trasladarla directamente a la comisaría más cercana, la del distrito de Florencia de Mora.

Lo que comenzó como un altercado por una tarifa de taxi derivó en una detención por cargos penales. El costo del servicio de transporte que Ruiz Loyola se negó a pagar resultó considerablemente menor a las consecuencias legales que enfrentó tras su comportamiento en la dependencia policial.

Temas Relacionados

TrujilloPolicía Nacional del Perúviolenciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vivian Baella opina de la selección peruana de vóley y Antonio Rizola: “Así venga el mejor entrenador del mundo, el resultado no cambiará”

La exvoleibolista expresó su preocupación por el desempeño de la selección peruana tras las tres derrotas consecutivas frente a Argentina en la Copa Salta, en la antesala del Campeonato Sudamericano 2026

Vivian Baella opina de la selección peruana de vóley y Antonio Rizola: “Así venga el mejor entrenador del mundo, el resultado no cambiará”

Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

El entrenador argentino, que viene de conseguir importantes resultados en la Liga Peruana de Vóley, afronta ahora su primera experiencia en la Superliga de Brasil y explicó las diferencias entre ambos proyectos

Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó el nuevo pedido de incautación de la Fiscalía tras determinar que la excasa de estudios en realidad sería la víctima de los desvíos de fondos de su anterior gestión y no la beneficiaria

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

La conductora compartió en su programa una anécdota personal con la hija de Christian Meier, a quien conoció en el rodaje de Luciana y Nicolás, hace más de veinte años. El relato se sumó a las confesiones del propio actor sobre cómo era su hija de pequeña

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

La ‘Sombra’ analizó el performance del delantero peruano en el triunfo de la ‘U’ ante Los Chankas y cuestionó la labor de los rivales para detenerlo

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Proyecto de ley de “apología al delito” no fue retirado por Renovación Popular: propuesta está en Comisión de Justicia

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

Ministro de Transportes será citado al Congreso para explicar reducción de multas a conductores al 90 %

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

El consejo de Christian Meier a su hija Gia y Zaca TV: “Nunca vayan a la televisión”

Ricardo Mendoza da detalles de su boda privada con Katya Mosquera: “Era el matrimonio que soñaba”

Dolly Parton y lo más cerca que ha estado de Perú: el danzante de tijeras peruano que conoció en Dollywood

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

DEPORTES

Vivian Baella opina de la selección peruana de vóley y Antonio Rizola: “Así venga el mejor entrenador del mundo, el resultado no cambiará”

Vivian Baella opina de la selección peruana de vóley y Antonio Rizola: “Así venga el mejor entrenador del mundo, el resultado no cambiará”

Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

“¿Seis defensas y ninguno marca a Gianluca Lapadula?”: la ácida crítica de Christian Ramos tras el arranque goleador del ‘9′ de Universitario

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Eddie Fleischman explotó contra Agustín Lozano tras fuerte crítica a los árbitros de la Liga 1: “Es un descarado”