Se negó a pagar un taxi, agredió a policías en la comisaría y quedó detenida en Trujillo

Una mujer protagonizó un escandaloso incidente al negarse a pagar la carrera a un taxista. Al ser intervenida por la policía, reaccionó con insultos y agresiones físicas, siendo finalmente reducida y detenida por las autoridades.

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Erika Ruiz Loyola protagonizó un violento altercado en la comisaría del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, luego de que un taxista la trasladara hasta el recinto policial por haberse negado a abonar la carrera. Al ser intervenida por los agentes para verificar su identidad, la mujer respondió con insultos, forcejeos y golpes contra el personal uniformado, según informó ATV.

El canal peruano ATV detalló que el taxista acudió a la comisaría para reportar el incidente, tras lo cual los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitaron a Ruiz Loyola que presentara sus documentos de identidad. La petición desencadenó una reacción desmedida: la mujer comenzó a proferir insultos contra los agentes y se resistió físicamente a cualquier intento de intervención.

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Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría

Durante el forcejeo, Ruiz Loyola intentó escudarse en un supuesto vínculo familiar con el sistema de justicia. “Yo voy a llamar a mi hija, porque mi hija trabaja en la fiscalía”, advirtió a los uniformados, según recogió ATV en el registro audiovisual del incidente. La amenaza no tuvo efecto alguno sobre la actuación policial.

El acta de intervención consignó que la mujer emanaba aliento alcohólico, por lo que las autoridades presumen que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos. La situación escaló cuando los insultos verbales derivaron en agresiones físicas contra los agentes, quienes procedieron a reducirla.

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La intervención policial y la detención

Ante la resistencia de Ruiz Loyola, los efectivos de la PNP la inmovilizaron y procedieron a su detención formal. ATV captó el momento en que la mujer forcejeaba con los agentes mientras continuaba profiriendo insultos, sin ceder ante las instrucciones de los uniformados.

Una mujer es detenida en Trujillo tras agredir a policías en una comisaría

Ruiz Loyola quedó detenida bajo cargos por el presunto delito contra la administración pública y por violencia contra la autoridad, de acuerdo con el acta policial. Ambos delitos están tipificados en el Código Penal peruano y contemplan penas privativas de libertad para quienes atenten contra el ejercicio de las funciones de servidores del Estado.

Los cargos y el contexto legal

El delito de violencia contra la autoridad se configura cuando una persona emplea la fuerza o la amenaza para impedir que un funcionario público cumpla sus funciones o para obligarlo a actuar en contra de ellas. En este caso, la resistencia física y los golpes propinados por Ruiz Loyola a los agentes de la PNP encuadrarían en ese tipo penal.

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El delito contra la administración pública, por su parte, abarca una amplia gama de conductas que afectan el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. La PNP de Florencia de Mora remitió las actuaciones a la fiscalía correspondiente para que esta determine si los hechos ameritan una acusación formal.

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El origen del incidente: la tarifa de taxi impaga

Todo comenzó con una disputa por el cobro de un servicio de transporte. El taxista que llevó a Ruiz Loyola hasta su destino reclamó el pago de la carrera, pero ella se negó a abonarla y protagonizó un escándalo. Ante la situación, el conductor optó por trasladarla directamente a la comisaría más cercana, la del distrito de Florencia de Mora.

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Lo que comenzó como un altercado por una tarifa de taxi derivó en una detención por cargos penales. El costo del servicio de transporte que Ruiz Loyola se negó a pagar resultó considerablemente menor a las consecuencias legales que enfrentó tras su comportamiento en la dependencia policial.