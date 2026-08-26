Conoce dónde se ubican los nuevos paraderos del corredor Azul en la avenida Arequipa

Durante la prueba, los buses del corredor Azul circulan en ambos sentidos por una calzada, mientras la vía paralela permite el tránsito particular hacia Miraflores - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó dos nuevos puntos de embarque para los usuarios del corredor Azul durante la operación del Carril Bus Bidireccional Arequipa. Los paraderos Saco Oliveros y Dagnino se encuentran a la altura de las cuadras 4 y 7 de esta vía, respectivamente, y permiten el ascenso y descenso de pasajeros en el tramo comprendido por el plan piloto.

La medida busca facilitar el desplazamiento de quienes utilizan este servicio de transporte público y mantener el orden en las zonas de espera. Para ello, la entidad dispuso la presencia de orientadores en ambos puntos, quienes brindan indicaciones a los ciudadanos sobre los accesos, las áreas destinadas al embarque y las condiciones necesarias para abordar las unidades de manera segura.

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La incorporación de estos espacios también modificó la distribución del área disponible en la avenida Arequipa. El sector que anteriormente era empleado por la ciclovía fue acondicionado como zona de espera para los pasajeros del corredor. A su vez, el espacio contiguo quedó habilitado para garantizar la continuidad del tránsito de bicicletas, con elementos de señalización que permiten identificar con mayor claridad cada área.

Corredor Azul suma dos nuevos puntos de embarque en la avenida Arequipa - Créditos: ATU.

¿Cómo acceder a los nuevos paraderos?

Los peatones que necesiten utilizar los puntos Saco Oliveros y Dagnino deberán desplazarse por los cruces establecidos y respetar las indicaciones de los semáforos antes de ingresar a las zonas de espera. Los orientadores permanecerán en estos lugares para ayudar a los usuarios a identificar las rutas de acceso y evitar situaciones de riesgo durante el ingreso o salida.

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La ATU también recordó que los ciclistas deben utilizar el espacio acondicionado para su recorrido y respetar la semaforización instalada en el sector. Además, se recomienda reducir la velocidad al aproximarse a los puntos donde existe una mayor interacción con peatones, debido al tránsito simultáneo de ambos grupos.

La nueva configuración forma parte del plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa, que abarca aproximadamente 1,5 kilómetros de las avenidas Garcilaso de la Vega y Arequipa. El tramo se extiende desde la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, hasta la calle Emilio Fernández.

Saco Oliveros está ubicado a la altura de la cuadra 4 de la avenida Arequipa, mientras que Dagnino se encuentra en la cuadra 7 - Créditos: ATU.

Durante esta prueba, los buses del corredor Azul circulan en ambos sentidos por una misma calzada, mientras que la vía paralela queda destinada al tránsito de vehículos particulares con dirección hacia Miraflores. Esta distribución busca ordenar el desplazamiento de las distintas modalidades de transporte en uno de los principales ejes de conexión de la capital.

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La implementación de los nuevos paraderos no contempla modificaciones estructurales en la avenida. De acuerdo con la autoridad, la reorganización se realizó sobre el espacio disponible y fue acompañada por señalización para diferenciar las zonas destinadas a pasajeros y ciclistas.

La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló que continuará con las labores de orientación durante el periodo de adaptación. El objetivo es que peatones, usuarios del corredor Azul y ciclistas conozcan la nueva distribución y puedan desplazarse con mayor seguridad mientras se desarrolla el plan piloto.