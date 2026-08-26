Eddie Fleischman explotó contra Agustín Lozano tras fuerte crítica a los árbitros de la Liga 1: “Es un descarado”

Eddie Fleischman explotó contra Agustín Lozano tras fuerte crítica a los árbitros de la Liga 1

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Las polémicas arbitrales se han convertido en parte del escenario habitual del Torneo Clausura 2026. Cada fecha suma nuevas quejas por parte de los clubes, quienes señalan errores en expulsiones, penales y decisiones que consideran equivocadas, evidenciando las limitaciones del arbitraje nacional.

En medio de este clima de reclamos, Agustín Lozano optó por no defender a los jueces. Durante una conferencia ante árbitros en formación, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol lanzó un comentario crítico que generó amplio debate. Su intervención dejó en claro el descontento existente con el desempeño de los denominados ‘hombres de negro’.

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¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre polémica crítica de Agustín Lozano?

Eddie Fleischman expuso el polémico comentario que realizó Agustín Lozano contra los árbitros de la Liga 1 en una conferencia. El periodista deportivo explotó contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y reveló que los jueces sobreviven como pueden debido a que se les debe sueldos.

“Agustín Lozano se presentó ante una generación de árbitros nuevos y dice: Necesitamos árbitros jóvenes. “Si los que tenemos ahora se equivocan todas las semanas y no me resuelven el problema, para equivocarse todas las semanas, equivóquense ustedes, porque los que tenemos no se quieren superar, no quieren mejorar”. Lo dice Agustín Lozano frente a un montón de árbitros. Y ahí sentado está Víctor Hugo Carrillo y está Julio Arévalo. Les deben. Ellos tienen que pagarse sus terapias si se lesionan. Tienen que conseguir dónde entrenar. Son unos descarados", comentó el ‘Colorado’ en el programa ‘Juego Cruzado’.

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El presidente de la FPF criticó a los jueces del campeonato nacional generando muchas reacciones. (Denganche)

Además, Michael Succar se unió a los cuestionamientos contra el mandamás de la FPF y aseguró que el máximo ente del fútbol peruano no hace nada para potenciar a los referís.

“Pensé que estabas exagerando, pero era peor de lo que has contado. ¿Cómo va a decir: “No quieren mejorar”? Puede ser que a alguno no le interese mejorar, pero ¿cuánto hacen la FPF y la CONAR para ayudar a los árbitros a que progresen?“, apuntó.

Programación de Perú contra Estados Unidos y México por la fecha FIFA

La selección peruana afrontará una serie de amistosos internacionales en la segunda mitad de 2026, con el objetivo de medir el nivel del equipo antes de iniciar el proceso hacia el Mundial. Estos partidos han sido planificados para enfrentar a rivales que han estado recientemente en la Copa del Mundo, lo que permite al cuerpo técnico analizar el desempeño colectivo ante exigencias superiores.

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El debut en esta gira será el 26 de septiembre en Orlando, donde la ‘blanquirroja’ jugará contra Estados Unidos. La elección de este adversario obedece a su protagonismo constante en torneos continentales y mundiales, convirtiendo el duelo en una prueba relevante para evaluar la cohesión y el funcionamiento del grupo dirigido por Mano Menezes.

La selección peruana sostendrá cuatro amistosos en la próxima fecha FIFA 2026.

La agenda continúa el 29 de septiembre, cuando la selección peruana se medirá con México en Nueva York. Ambos equipos son habituales protagonistas del ámbito internacional y su reciente experiencia mundialista eleva el nivel de dificultad que enfrentará Perú en estos ensayos.

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A través de estos encuentros, la ‘bicolor’ busca ajustar aspectos tácticos y consolidar una base sólida de jugadores para encarar las Eliminatorias 2030. El cuerpo técnico considera indispensable exponer al equipo a escenarios competitivos semejantes a los que vivirá durante la clasificación, reforzando así la preparación y la confianza antes de los compromisos oficiales.