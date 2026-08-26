Ministro de Transportes será citado al congreso para explicar reducción de multas a conductores al 90 %

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La reducción de 90% en multas de tránsito anunciada por el ministro de Transportes Rafael Rey le ha supuesto cuestionamientos al Congreso. El diputado de la bancada del Buen Gobierno, Luis Quispe Candia, anunció que se citará al titular del MTC para explicar por qué el Ejecutivo resolvió aliviar deudas de infractores en un 90 % en medio de una crisis del sector atravesada por la inseguridad y las extorsiones.

En declaraciones para Exitosa, el representante del Partido del Buen Gobierno precisó que la convocatoria al Congreso no representa una interpelación, sino una solicitud para que Rey detalle los alcances de la medida adoptada por su cartera y sus efectos.

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“La decisión que toma el Gobierno después de una reunión con los transportistas es una decisión absolutamente política, nada técnica y nada ética porque las multas de tránsito y transporte se imponen a quienes cometen una infracción, de modo que esto es un premio para los conductores infractores”, afirmó Quispe Candia en el medio radial.

Congreso pone el foco en un beneficio para infractores

El presidente de la Comisión de Transporte había calificado la medida como “muy grave” y anticipó que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá presentarse para dar explicaciones sobre el nuevo régimen especial de multas.

La tensión central no está solo en el descuento, sino en su efecto práctico: el esquema permitiría que conductores con papeletas acumuladas dejen sin efecto la mayor parte de la deuda mediante un pago parcial. El decreto todavía no fue publicado, de modo que aún no se conocen sus condiciones específicas, los beneficiarios ni el alcance exacto del régimen.

Precisamente la propuesta de Rafael Rey sobre un “régimen especial de pago de multas” se produjo luego de una reunión con representantes de los gremios de transportistas del sector el pasado 22 de agosto y formó parte de una mesa de acuerdos en la que también participaron Keiko Fujimori y el ministro del Interior César Astudillo.

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Sistema de puntos también sería intervenido

En sus declaraciones, el ministro no limitó el anuncio al alivio de deudas. También señaló que el sistema de puntos será regulado mediante otra norma en la que su sector ya trabaja.

“Si bien el tema de los puntos será materia concreta de otra norma, que espero que salga también pronto y que ya estamos trabajando, lo que va a hacer este decreto es permitir que, con el pago del 10 % de las multas actuales, se archiven los casos”, expresó Rey.

Gremios del transporte público en Perú suspenden paralización tras diálogo con el Ejecutivo. Los representantes del transporte público en Perú evalúan los acuerdos sobre condonación de multas y seguridad frente a las extorsiones. (Captura video Latina Noticias/Agencia Andina)

Quispe Candia sostuvo que esa salida no aborda el problema de la seguridad vial y que, por el contrario, favorece económicamente a quienes cometieron infracciones. Según indicó, la reducción de multas no contribuirá a mitigar la delincuencia.

El legislador añadió que el decreto supremo contempla excepciones para quienes hayan cometido faltas graves, entre ellas provocar accidentes de tránsito o conducir en estado de ebriedad.

Hasta el momento no se tiene una fecha concreta para que el ministro Rafael Rey para acudir a la Comisión de Transporte en lo que sería la tercera citación a integrantes del gabinete de ministros luego de las interpelaciones impulsadas en contra de los titulares del Ministerio de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; y del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

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