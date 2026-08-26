Niño de 6 años regresaba a casa con su hermano tras comprar pan cuando fue atropellado por una miniván en Ventanilla

Un niño de 6 años murió atropellado por una miniván cuando regresaba a su vivienda tras comprar pan junto a su hermano, en la avenida Los Arquitectos, Ventanilla. Vecinos intentaron auxiliarlo, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

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Un niño de seis años murió tras ser atropellado por una miniván cuando regresaba a su vivienda después de comprar pan. El menor caminaba junto a su hermano por la avenida Los Arquitectos, en el asentamiento humano Las Lomas, en Ventanilla, Callao, cuando fue embestido por la unidad frente al colegio Vida y Alegría.

El impacto dejó al pequeño gravemente herido y tendido sobre la pista. En medio de la desesperación, los vecinos se acercaron para auxiliarlo y pidieron que lo trasladaran de inmediato a un centro de salud. “¡Tienen que llevarlo de emergencia, cárguenlo!”, se escucha gritar a una persona en las imágenes difundidas por Latina Noticias.

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El menor fue trasladado al hospital Perú Corea, pero los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. Mientras la familia afrontaba la tragedia, el conductor de la miniván fue llevado a la comisaría Villa Los Reyes, donde se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Una miniván transita de noche por la avenida Los Arquitectos en Ventanilla, lugar donde un niño de seis años falleció tras ser atropellado por un vehículo. (Captura: Latina Noticias)

Niño regresaba a casa con su hermano tras comprar pan cuando fue atropellado

Minutos antes del accidente, el pequeño había salido de su vivienda para comprar pan. Según los testimonios recogidos por el referido medio, regresaba acompañado por su hermano y cruzaba la avenida Los Arquitectos para llegar a su domicilio, ubicado a pocas cuadras del lugar.

Un testigo contó que vio al menor cuando intentaba cruzar la vía. “El niñito venía a comprar su pan, su pancito, y ahí lo agarró la minivan”, relató. El vecino señaló que el vehículo pasó por el lugar y que aparentemente el conductor no habría advertido que el menor estaba cruzando.

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Tras el impacto, los vecinos reaccionaron rápidamente. Algunos intentaron brindarle primeros auxilios mientras otros pedían que lo cargaran y trasladaran de emergencia. Pese a los esfuerzos, la gravedad de las lesiones terminó provocando la muerte del niño.

Agentes de la policía conversan con vecinos en el lugar donde un niño de seis años fue atropellado en la avenida Los Arquitectos, en Ventanilla. (Captura: Latina Noticias)

Avenida donde ocurrió el accidente no cuenta con semáforos ni rompemuelles

El accidente ocurrió en una zona que, según los residentes, representa un riesgo diario para peatones y escolares. La avenida Los Arquitectos no cuenta con semáforos ni rompemuelles, elementos que los vecinos consideran necesarios debido al tránsito de vehículos en el sector.

Uno de los residentes aseguró que por esta vía también circulan tráileres a gran velocidad. La preocupación aumenta por la presencia de varios centros educativos en los alrededores. “Acá hay colegio, más abajo hay colegio y pasan como cuatro colegios por acá y siempre es un peligro constante acá”, sostuvo.

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Los vecinos reclamaron mayor seguridad vial y medidas que permitan reducir la velocidad de los vehículos. Tras el atropello, la indignación se hizo evidente en el lugar, donde algunos residentes increparon al conductor mientras el menor permanecía tendido sobre la pista.

Agentes de la policía y residentes de Las Lomas en Ventanilla permanecen cerca de una panadería tras el atropello de un niño de seis años. (Captura: Latina Noticias)

Conductor fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes

Luego del accidente, el conductor de la miniván permaneció en la zona mientras se intentaba auxiliar al menor. Según Latina Noticias, la unidad pertenece a una empresa que alquila equipos de transporte y el chofer se encontraba acompañado por su pareja al momento del atropello.

Posteriormente, el conductor fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes, donde quedó a disposición de las autoridades. La Policía deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.

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El padre del menor llegó al lugar y, ante las preguntas de la prensa, pidió justicia por la muerte de su hijo. “Sí, justicia, sí, sí tiene que haber justicia por mi hijo”, expresó con evidente dolor. Las investigaciones continuarán para esclarecer cómo ocurrió el atropello que terminó con la vida del pequeño.