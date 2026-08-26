Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informa en conferencia de prensa sobre la organización de los debates electorales, que comenzarán el 13 de septiembre en las regiones y el 21 y 22 del mismo mes en Lima Metropolitana.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el martes 25 de agosto que los debates de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 arrancarán el próximo 13 de septiembre en las distintas regiones del país, con transmisión en línea para garantizar el acceso de la ciudadanía a cada encuentro. El anuncio lo realizó Roberto Burneo, presidente del tribunal electoral, en una conferencia de prensa.

“Es una organización bastante importante, bastante compleja”, afirmó Burneo al referirse al despliegue que implicará cubrir no solo Lima Metropolitana, sino cada una de las circunscripciones del país. El presidente del JNE subrayó que todos los encuentros se transmitirán en línea: “Vamos a estar en todas y se van a transmitir en línea todos los debates electorales para que toda la población tenga a la mano esa información”.

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Para quienes no puedan seguir un debate en el momento de su emisión, el organismo prevé una solución. “Aquellos que se cruzan por alguna razón van a poder tener el link y poder conectarse a cada una de ellas”, precisó Burneo, en referencia a los encuentros que coincidan en horario. El titular del JNE calificó el operativo como “un gran despliegue comunicacional y de puesta en escena”, a diferencia de lo que implicaron las elecciones generales.

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Para Lima Metropolitana, el calendario contempla dos jornadas específicas. “En Lima Metropolitana va a ser una fecha específica: 21 y 22 de septiembre”, confirmó Burneo durante la conferencia. En las regiones, en cambio, las fechas variarán por circunscripción a partir del 13 de septiembre, y la programación detallada será comunicada por el área de comunicaciones del organismo.

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Antes de que los candidatos puedan participar en los debates, el JNE debe concluir la revisión de las tachas y apelaciones presentadas contra las candidaturas. Burneo recordó que el 5 de septiembre se publicará la lista definitiva de postulantes con inscripción aprobada, lo que determinará quiénes podrán tomar parte en los encuentros.

La intención de voto en Lima

Una encuesta de Datum coloca a Rafael López Aliaga y Carlos Bruce como los candidatos con mayor intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana, con 16% y 13% respectivamente.

Daniel Urresti y Francis Allison aparecen en un tercer escalón, con 9,5% y 9,3%, mientras que el resto del campo —Ricardo Belmont, Susel Paredes, Alberto Tejada y otros— no supera el 8,3%. Candidatos como Samuel Daza, Rubén Ramírez, Rubén Bonilla y Edgardo de Pomar apenas rozan el 2%.

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El sondeo también midió la percepción sobre la salida de Luis Rubio, quien hasta hace dos semanas era el candidato oficial de Renovación Popular. El 60% de los encuestados no cree que la renuncia obedeciera a motivos personales, sino a una maniobra para que López Aliaga encabezara la lista. Solo el 19% acepta la versión oficial; el 21% restante no tiene opinión formada.

El propio estudio aclara que los datos se recogieron entre el 3 y el 6 de julio, cuando Rubio aún era el candidato. Ante una encuesta posterior que le atribuye a López Aliaga el 21% —frente a su 13%—, Bruce restó peso al dato. “Nada que sube tan rápido se sostiene”, dijo en Canal N, y calificó el avance de su rival como “un hipo”.

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