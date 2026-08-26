Perú

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Roberto Burneo adelantó que solo podrán participar los postulantes con inscripción definitiva, cuya lista se publicará el 5 de septiembre, tres semanas antes de la votación del 4 de octubre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informa en conferencia de prensa sobre la organización de los debates electorales, que comenzarán el 13 de septiembre en las regiones y el 21 y 22 del mismo mes en Lima Metropolitana.
Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el martes 25 de agosto que los debates de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 arrancarán el próximo 13 de septiembre en las distintas regiones del país, con transmisión en línea para garantizar el acceso de la ciudadanía a cada encuentro. El anuncio lo realizó Roberto Burneo, presidente del tribunal electoral, en una conferencia de prensa.

“Es una organización bastante importante, bastante compleja”, afirmó Burneo al referirse al despliegue que implicará cubrir no solo Lima Metropolitana, sino cada una de las circunscripciones del país. El presidente del JNE subrayó que todos los encuentros se transmitirán en línea: “Vamos a estar en todas y se van a transmitir en línea todos los debates electorales para que toda la población tenga a la mano esa información”.

PUBLICIDAD

Para quienes no puedan seguir un debate en el momento de su emisión, el organismo prevé una solución. “Aquellos que se cruzan por alguna razón van a poder tener el link y poder conectarse a cada una de ellas”, precisó Burneo, en referencia a los encuentros que coincidan en horario. El titular del JNE calificó el operativo como “un gran despliegue comunicacional y de puesta en escena”, a diferencia de lo que implicaron las elecciones generales.

Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina
Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina

Para Lima Metropolitana, el calendario contempla dos jornadas específicas. “En Lima Metropolitana va a ser una fecha específica: 21 y 22 de septiembre”, confirmó Burneo durante la conferencia. En las regiones, en cambio, las fechas variarán por circunscripción a partir del 13 de septiembre, y la programación detallada será comunicada por el área de comunicaciones del organismo.

PUBLICIDAD

Antes de que los candidatos puedan participar en los debates, el JNE debe concluir la revisión de las tachas y apelaciones presentadas contra las candidaturas. Burneo recordó que el 5 de septiembre se publicará la lista definitiva de postulantes con inscripción aprobada, lo que determinará quiénes podrán tomar parte en los encuentros.

La intención de voto en Lima

Una encuesta de Datum coloca a Rafael López Aliaga y Carlos Bruce como los candidatos con mayor intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana, con 16% y 13% respectivamente.

Daniel Urresti y Francis Allison aparecen en un tercer escalón, con 9,5% y 9,3%, mientras que el resto del campo —Ricardo Belmont, Susel Paredes, Alberto Tejada y otros— no supera el 8,3%. Candidatos como Samuel Daza, Rubén Ramírez, Rubén Bonilla y Edgardo de Pomar apenas rozan el 2%.

El sondeo también midió la percepción sobre la salida de Luis Rubio, quien hasta hace dos semanas era el candidato oficial de Renovación Popular. El 60% de los encuestados no cree que la renuncia obedeciera a motivos personales, sino a una maniobra para que López Aliaga encabezara la lista. Solo el 19% acepta la versión oficial; el 21% restante no tiene opinión formada.

El propio estudio aclara que los datos se recogieron entre el 3 y el 6 de julio, cuando Rubio aún era el candidato. Ante una encuesta posterior que le atribuye a López Aliaga el 21% —frente a su 13%—, Bruce restó peso al dato. “Nada que sube tan rápido se sostiene”, dijo en Canal N, y calificó el avance de su rival como “un hipo”.

Temas Relacionados

JNEElecciones 2026Roberto Burneoperu-politicaJurado Nacional de Elecciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Trabajadores públicos, jubilados pensionistas de la ONP y más cobrarán sus pagos en septiembre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Panamericana Sur bloqueada: un derrumbe en Ocoña paraliza el tráfico en Arequipa tras días de huaicos y deslizamientos

La caída de rocas y tierra en el kilómetro 770 de la vía, registrada alrededor de las 08:30 horas, sumó un nuevo corte al corredor vial que ya acumulaba interrupciones desde el sábado anterior

Panamericana Sur bloqueada: un derrumbe en Ocoña paraliza el tráfico en Arequipa tras días de huaicos y deslizamientos

SBS autoriza retiro de hasta 33.000 soles diarios en puntos de atención fuera del banco

La ampliación de montos exigirá reportes de riesgos, medidas de seguridad, videovigilancia, arqueos periódicos y monitoreo permanente de límites, según la Superintendencia

SBS autoriza retiro de hasta 33.000 soles diarios en puntos de atención fuera del banco

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

‘Pippo’ afrontará la temporada en el Magdeburgo de la 2. Bundesliga con el objetivo de consolidarse y así regresar al gigante alemán. El director deportivo del club bávaro detalló los planes que la institución tiene para el atacante peruano

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Con el dorsal 11, ‘Pippo’ intentará destacarse en la Segunda División de Alemania para regresar al Bayern Múnich o proyectar su carrera hacia una liga de mayor exigencia

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

Fenómeno El Niño: EE.UU. y Japón suman apoyo a Perú ante posible emergencia y refuerzan acciones de prevención

ENTRETENIMIENTO

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

DEPORTES

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?