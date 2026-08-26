Día del Abuelo 2026 une dos épocas: herramientas de IA de Google que ayudan a los adultos mayores en casa

Herramientas de IA de Google que ayudan a los adultos mayores en casa.

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El 26 de agosto, el Perú conmemora el Día del Adulto Mayor, una jornada dedicada a reconocer la presencia y el aporte de quienes superan los 60 años. Esta fecha, instaurada oficialmente en 2013 tras la publicación de la Ley 30088, tiene como origen la vida y legado de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibras, patrona de la ancianidad.

Su labor, dedicada al cuidado de los adultos mayores, cruzó fronteras y dejó una huella en la protección de este colectivo, según registros históricos.

“Es importante que se reconozca mediante una ley la importancia del respeto a la dignidad de las personas adultas mayores a fin de seguir sensibilizando al Estado y la sociedad en su conjunto”, afirmó en su momento el exlegislador José Urquizo Maggia, autor de la ley.

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En este contexto, la sociedad peruana resalta el papel de los abuelos en las familias y comunidades, no solo como referentes afectivos sino también como transmisores de experiencia y memoria.

La celebración adquiere un matiz especial cuando la tecnología se presenta como una aliada para la autonomía y el bienestar de quienes forman parte de esta generación.

Un robot de servicio asiste a una mujer mayor con una bebida y galleta, mientras un hombre trabaja en su portátil y robots de limpieza actúan en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial al servicio de los mayores

En el marco de esta conmemoración, Google lanzó una guía específica con herramientas de inteligencia artificial orientadas a facilitar la vida cotidiana en casa para los adultos mayores.

Estas soluciones, accesibles desde dispositivos móviles, permiten resolver consultas, acceder a información y realizar tareas sin requerir conocimientos técnicos. La propuesta fue presentada durante las celebraciones del Día del Abuelo, buscando acercar la tecnología a toda la familia.

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La compañía recomienda que familiares o cuidadores acompañen el proceso de configuración inicial y brinden apoyo para familiarizar a los abuelos con estas funciones. Entre las aplicaciones destacadas se encuentran Gemini, Google Lens, Live Caption y Google Home, cada una enfocada en una necesidad concreta del entorno doméstico.

Una de las funciones más consultadas es el recordatorio de salud por voz, que evita la programación de alarmas complejas. Solo hace falta decir: “Gemini, recuérdame tomar la pastilla de la presión todos los días a las 8:00 a. m.” para recibir la notificación hablada a la hora indicada.

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La descarga de Gemini puede realizarse desde la Play Store o App Store y se accede manteniendo presionado el botón de encendido o tocando su ícono.

Para la lectura de textos pequeños, Google Lens convierte la cámara del móvil en un lector visual, facilitando la comprensión de etiquetas, boletas o recetas médicas. Basta con enfocar el texto y pulsar “Escuchar” para que el dispositivo lea la información en voz alta. También se puede preguntar a Gemini sobre el contenido, recibiendo solo los datos clave, como el monto y fecha de vencimiento de una factura.

La restauración de fotografías familiares es otra de las soluciones propuestas. Mediante indicaciones escritas en Gemini, los usuarios pueden subir imágenes antiguas digitalizadas y solicitar la reparación de manchas, rasgaduras o pérdida de color. El asistente mantiene la autenticidad y el estilo del retrato original, permitiendo que las memorias familiares permanezcan vivas.

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En cuanto a la accesibilidad auditiva, Live Caption ofrece subtítulos instantáneos en pantalla para cualquier sonido emitido por el dispositivo. Esta función facilita el seguimiento de conversaciones en videollamadas o programas de televisión, mostrando el texto en un tamaño legible sin necesidad de aumentar el volumen.

Finalmente, la integración con Google Home permite controlar el entorno doméstico mediante comandos de voz. Encender luces, reproducir música o manejar dispositivos inteligentes se vuelve posible sin levantarse ni buscar interruptores, lo que representa una opción valiosa para personas con movilidad reducida.