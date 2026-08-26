Hay más de 5 millones de DNI que ya no caducan en Perú: ¿a quiénes les corresponde este beneficio de Reniec?

Más de 5,3 millones de ciudadanos de 60 años a más forman parte del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y cuentan con un DNI que no caduca. Manuel Chuquillanqui, subdirector de Preprocedimiento Electoral y Georreferenciación del Reniec, explicó que estos ciudadanos pueden utilizar su documento para votar y realizar trámites sin renovarlo por vencimiento. Fuente: Exitosa Noticias

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Para millones de peruanos, cumplir 60 años trae una particularidad relacionada con su documento de identidad. A partir de esa edad, el DNI puede contar con la indicación “no caduca”, por lo que el ciudadano ya no necesita renovarlo debido al vencimiento de su fecha de vigencia.

La medida alcanza a quienes son considerados personas adultas mayores según la Ley N.° 30490, que establece esta condición desde los 60 años. El documento puede seguir utilizándose para realizar trámites, identificarse y ejercer los derechos ciudadanos, incluida la participación en procesos electorales.

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec informó que 5 321 688 ciudadanos de 60 años a más integran el padrón electoral. La cifra representa el 20,22 % del total de electores que podrán participar en los comicios del próximo domingo 4 de octubre.

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Adultos mayores de 60 años pueden tener un DNI que no caduca

La condición corresponde a los ciudadanos que alcanzaron los 60 años, edad establecida por la legislación peruana para considerar a una persona como adulta mayor. En estos casos, el DNI puede emitirse con la indicación “no caduca”, por lo que deja de estar sujeto a un periodo de vencimiento.

El subdirector de Preprocedimiento Electoral y Georreferenciación del Reniec, Manuel Chuquillanqui González, explicó a Exitosa que las personas que llegan a esta edad pueden utilizar su documento sin preocuparse por una renovación debido al paso del tiempo.

Personal de RENIEC asiste a ciudadanos en un Centro Cultural Santo Domingo para trámites de DNI electrónico durante una jornada de documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El DNI que ellos tienen a partir de esa edad ya no caduca”, señaló el funcionario durante la entrevista. Precisó que los ciudadanos pueden optar por un DNI electrónico si desean acceder a las funcionalidades y beneficios adicionales que ofrece este documento, entre ellos la firma digital.

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La renovación también puede realizarse cuando el documento presenta algún deterioro que dificulte su uso o cuando el ciudadano necesita actualizar información. Por ello, contar con un DNI sin fecha de caducidad no impide realizar una renovación por otros motivos.

¿El DNI que no caduca sirve para votar en las elecciones 2026?

Sí. Los adultos mayores que cuentan con un DNI azul con la indicación “no caduca” pueden utilizarlo para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. También pueden emplearlo para sus trámites y demás actividades que requieran acreditar su identidad.

El Reniec informó que 5 321 688 electores de 60 años a más forman parte del padrón de los próximos comicios. Este grupo representa el 20,22 % del total de electores y está compuesto por 2 785 860 mujeres y 2 535 828 hombres.

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Chuquillanqui explicó que las personas adultas mayores constituyen el segundo grupo etario más numeroso del padrón electoral, por detrás de los jóvenes. “Es parte de ser ciudadano el participar en esta toma de decisión tan importante”, indicó al referirse a las elecciones del 4 de octubre.

El funcionario recordó que en esta jornada electoral se elegirán más de 13 mil autoridades locales y regionales. Para consultar información detallada del padrón, Reniec cuenta además con un dashboard que permite revisar datos por región, provincia y distrito, así como el tipo de documento de identidad.

Los adultos mayores obtener un DNI sin fecha de caducidad, simplificando los trámites. Foto: Andina

Hasta esta edad los peruanos están obligados a votar

La edad también determina si una persona está obligada a acudir a las urnas. En Perú, el voto es obligatorio hasta los 70 años. Después de cumplir esa edad, la participación electoral pasa a ser facultativa.

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El Reniec identificó a 2 347 544 ciudadanos mayores de 70 años en el padrón para las elecciones del próximo 4 de octubre. Estas personas pueden decidir libremente si participan en la jornada electoral.

Adultos mayores tienen derecho al voto rápido. Foto: Andina.

Dentro de este grupo figuran además 8 498 ciudadanos mayores de 100 años. Su presencia en el padrón responde a que, mientras no exista un registro oficial de su fallecimiento, mantienen su condición de ciudadanos y pueden aparecer como electores.