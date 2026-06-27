Gol de Irven Ávila para ampliar la cuenta en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026

Irven Ávila ha marcado el 2-0 de Sporting Cristal ante Unión Comercio por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El delantero de 35 años sacó rédito de un error en salida del portero García y movió las redes del arco rival. Con este resultado, los ‘celestes’ sacan boleto directo a la siguiente ronda del certamen como líderes de su grupo.
La acción nació por el sector derecho. Maxloren Castro desbordó con velocidad y envió un centro al área que parecía controlado por el arquero Luis García. Sin embargo, el guardameta calculó mal su salida, no logró quedarse con el balón y dejó la pelota servida para Irven Ávila. El experimentado atacante no desaprovechó el regalo y, con un potente zurdazo de primera, venció la resistencia del portero para ampliar la diferencia en favor del cuadro ‘rimense’.
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El tanto desató la celebración de todo Sporting Cristal, aunque uno de los más efusivos fue el propio Maxloren Castro. El joven extremo levantó los brazos y corrió hacia Ávila para fundirse en un abrazo que simbolizó la conexión entre la nueva generación de futbolistas ‘celestes’ y uno de los referentes históricos del plantel. La asistencia del canterano terminó siendo determinante para liquidar un compromiso que, hasta ese momento, aún mantenía cierta incertidumbre.
Con ese gol, Ávila llegó a tres anotaciones en la presente temporada y volvió a demostrar que continúa siendo una pieza confiable en el frente de ataque. A pesar de la llegada de nuevos delanteros para el segundo semestre, el atacante sigue respondiendo cada vez que recibe una oportunidad y se mantiene como una alternativa importante para Roberto Mosquera.
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A diferencia de las dos primeras jornadas de la Copa de la Liga, Sporting Cristal afrontó este compromiso con una alineación compuesta, en su mayoría, por jugadores del primer equipo. En los encuentros anteriores, el comando técnico había optado por alternar futbolistas del plantel profesional con elementos de la Liga 3, priorizando la administración de cargas y el desarrollo de los más jóvenes.
La decisión respondió a la importancia del partido. Además de buscar la clasificación a la siguiente fase, Mosquera aprovechó el encuentro para continuar consolidando su propuesta futbolística antes del inicio del Torneo Clausura. El técnico ‘rimense’ pretende que el equipo llegue con ritmo competitivo a la segunda parte de la temporada, donde también tendrá el desafío de pelear por el título nacional.
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Cristal, clasificado a octavos de final
Con este resultado, Sporting Cristal aseguró el primer lugar del Grupo J y avanzó a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ‘bajopontino’ cerró la fase de grupos con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, suficiente para terminar por encima de Comerciantes FC, que también consiguió la clasificación a la siguiente instancia.
Por su parte, Unión Comercio y Estudiantil CNI quedaron eliminados tras no poder alcanzar los puestos de clasificación. Ahora, el cuadro dirigido por Roberto Mosquera espera conocer a su rival en los octavos de final, una llave que se disputará a partido único y en la que buscará seguir avanzando en un torneo que representa uno de los objetivos del semestre.
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¿Por qué Hernán Barcos no juega la Copa de la Liga?
Hernán Barcos se convirtió en el gran fichaje de Sporting Cristal para afrontar la segunda parte de la temporada. El experimentado delantero argentino llega con la misión de aportar jerarquía, liderazgo y capacidad goleadora a un plantel que aspira a ser protagonista tanto en el Torneo Clausura como en las fases decisivas de la Copa de la Liga.
No obstante, el ‘Pirata’ aún no puede ser considerado por Roberto Mosquera debido a un aspecto reglamentario. El libro de pases del fútbol peruano recién se abrirá el 1 de julio, por lo que el atacante todavía no ha sido inscrito oficialmente. Si no surge ningún contratiempo, su estreno con la camiseta celeste podría producirse el próximo 17 de julio, cuando Sporting Cristal reciba a Deportivo Garcilaso desde las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo.
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