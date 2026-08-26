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Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: partidos para levantar el trofeo de la Liga 1

El campeonato está apretado y los ‘blanquiazules’ se mantienen a su objetivo: salir campeones después de tres años. Conoce los duelos que le quedan al equipo de Pablo Guede

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026
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El Torneo Clausura 2026 se pone cada vez más interesante, y hay como 8 equipos que vienen luchando punto a punto por el liderato del campeonato. Alianza Lima es uno de ellos, y no parará hasta levantar el segundo trofeo de la Liga 1 para coronarse campeón nacional de manera directa ya que conquistó el Apertura.

La carrera está apretada, y los ‘blanquiazules’ saben que no pueden tropezar porque puede cambiar su futuro. Los hinchas están ilusionados con ver al equipo de sus amores dar la vuelta olímpica después de tres años. A los de Pablo Guede les quedan 11 duelos que se vivirán como finales en busca del gran objetivo.

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Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El equipo de Pablo Guede tendrá que pasar por 11 pruebas de fuego para poder coronarse campeón de la Liga 1. El camino no es fácil, pero tampoco imposible: tiene 5 partidos de visita, de los cuales 3 son de altura. Y 5 duelos son en su condición de local, es decir, en Matute.

- Fecha 07: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (sábado 29 de agosto / 19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Domingo 6 de septiembre / 15:45 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

- Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (sábado 12 de septiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (viernes 18 de septiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026
Partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Próximo reto de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se perfila como uno de los encuentros más relevantes de la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan al partido con la mira puesta en la cima: el conjunto cusqueño lidera la tabla con 13 puntos, mientras que los ‘blanquiazules’ ocupan la tercera posición, apenas un punto por debajo. La paridad en lo más alto de la clasificación anticipa que cualquier desliz podría modificar el panorama del campeonato.

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El enfrentamiento que puede definir el liderato tendrá lugar el sábado 29 de agosto a las 19:30 (hora local) en el estadio Alejandro Villanueva, conocido por ser escenario de partidos con alta convocatoria en Lima. Para los hinchas, existen varias maneras de seguir el desarrollo del compromiso, adaptándose a las preferencias y posibilidades de acceso.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso.
Alianza Lima empató 1-1 con Deportivo Garcilaso en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

La transmisión televisiva tradicional estuvo a cargo de L1 MAX, canal que emitió el partido para todo el país. Esta opción permitió a los aficionados disfrutar del encuentro en sus hogares a través de la programación habitual, sin depender de plataformas digitales ni suscripciones adicionales.

Quienes optaron por el entorno digital encontraron en L1 Play la alternativa para ver el partido en directo mediante suscripción. La plataforma ofreció acceso en tiempo real desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras, facilitando así el seguimiento del partido a distancia y desde ubicaciones diversas.

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