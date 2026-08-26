Perú

PNP detuvo a dos sospechosos y recuperó vehículos reportados como robados

La denuncia de una víctima fue clave para la intervención, ya que permitió a los agentes ubicar el inmueble donde se encontraban los automóviles

La intervención se realizó tras la denuncia de una víctima, cuya información permitió ubicar el inmueble donde se encontraban vehículos reportados como robados (Créditos: Latina)
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos integrantes de la banda denominada Los Buitres de la Extorsión Vehicular, organización que habría operado en distintos sectores de Lima Norte bajo una modalidad que combinaba el robo de automóviles con posteriores amenazas a sus propietarios. El operativo se ejecutó en una vivienda ubicada en la quinta zona, en el jirón San Pedro, en Collique, distrito de Comas.

La intervención se produjo luego de la denuncia presentada por uno de los afectados. El coronel Marco Ayvar, jefe de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), mencionó a Latina que los agentes lograron establecer el lugar donde permanecían almacenadas algunas unidades reportadas como sustraídas. Con esta información, se desplegó el operativo que terminó con la captura de dos sospechosos.

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Según el medio, los intervenidos fueron identificados como Cristian Quispe Mezco, de 49 años, y Elvis Caparachín Valenzuela, de 39. De acuerdo con las pesquisas policiales, el primero habría desempeñado labores como mensajero para realizar las exigencias económicas, mientras que el segundo habría cumplido funciones de campana durante las sustracciones. Ambos quedaron bajo investigación por su presunta participación en las actividades ilícitas.

La organización utilizaba una modalidad conocida como ‘la peineta’. De acuerdo con la explicación brindada por la autoridad policial, los delincuentes seleccionaban automóviles estacionados y empleaban una herramienta denominada peine para vulnerar la chapa de la puerta. Después, manipulaban el sistema de contacto para poner en marcha la unidad y retirarla del lugar sin levantar sospechas.

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Durante el operativo se localizaron vehículos reportados como robados, los cuales fueron encontrados dentro del predio intervenido - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Durante el operativo se localizaron vehículos reportados como robados, los cuales fueron encontrados dentro del predio intervenido - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Sin embargo, la sustracción representaba solo la primera parte del mecanismo utilizado por esta agrupación. Tras apoderarse de los vehículos, los presuntos implicados se comunicaban con los propietarios mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. En esos contactos exigían entre 7.000 y 10.000 soles para devolver los automotores.

Una de las víctimas relató que recibió comunicaciones extorsivas pocas horas después de descubrir que su automóvil había sido sustraído. Otro afectado contó que permaneció fuera de su vivienda durante aproximadamente cinco minutos y, al regresar, ya no encontró su unidad. Tras advertir la desaparición, acudió inmediatamente a una dependencia policial para presentar la denuncia correspondiente.

La PNP detuvo a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en distintos sectores de Lima Norte - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La PNP detuvo a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en distintos sectores de Lima Norte - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir uno de los hechos investigados. Las imágenes registraron, alrededor de la 1:10 de la madrugada, a un sujeto acercándose a un vehículo blanco estacionado. El individuo observó su entorno antes de manipular la puerta y, después de varios intentos, consiguió abrirla. Posteriormente, levantó el capó, ingresó al automóvil y escapó con este.

Durante la intervención, los agentes también incautaron una furgoneta blanca que habría sido utilizada para movilizarse y trasladar autopartes. En el inmueble fueron hallados teléfonos celulares, armas de fuego con sus respectivas municiones y 109.000 soles en efectivo. Estos elementos serán incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con los hechos denunciados.

La PNP continúa con las diligencias para establecer si existen otros integrantes vinculados a la organización. Las autoridades sospechan que el grupo habría convertido el robo de vehículos en un mecanismo de doble beneficio económico: primero mediante la apropiación de las unidades y después a través de las exigencias monetarias dirigidas a sus propietarios.

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