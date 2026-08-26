Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

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Hoy, miércoles 26 de agosto, la jornada estará cargada de partidos imperdibles: Sporting Cristal y Sport Huancayo definirán su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, lo mismo hará Sport Boys con Atlético Grau, Real Madrid tendrá acción con Real Sociedad por LaLiga, River Plate se medirá con Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana y mucho más.

Sin Gabriel Santana e Ian Wisdom por lesión, los ‘cerveceros’ buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo nacional. Y servirá como ensayo para su próximo rival en el Torneo Clausura, la ‘misilera’. El equipo de Roberto Mosquera llegará con la misión de levantarse tras la dura derrota con Alianza Atlético en Sullana.

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El video presenta una entrevista con Julio César Uribe, Director General de Fútbol Cristal, dentro de un vehículo. También incluye segmentos de un partido de fútbol con jugadores celebrando en el campo de juego. El contenido aborda la transmisión del encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo por la Copa de la Liga. Se trata de una cobertura noticiosa deportiva relacionada con el próximo partido que será emitido por América TV.

Por otro lado, el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid se concretará hoy, marcando el inicio de su segunda etapa como entrenador del club. El técnico portugués volverá al Santiago Bernabéu después de 4.833 días desde su último partido en ese estadio como local.

La expectativa rodea el enfrentamiento con la Real Sociedad, equipo que afronta el compromiso con ánimos renovados pese a haber perdido su encuentro anterior frente al Betis. El plantel visitante buscará aprovechar el contexto de ajuste que vive el conjunto blanco.

El técnico del Real Madrid José Mourinho charla con Jude Bellingham durante el partido contra Espanyol en la Liga de España, el sábado 22 de agosto de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Partidos de Copa de la Liga

- Sporting Cristal vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / Bicolor+)

- Atlético Grau vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Municipal de La Matanza / Bicolor+)

Partidos de Champions League

- Celje vs Slovan Bratislava (14:00 horas / Stadion Z’dežele /

ESPN 3, Disney+)

- AEK Athens vs Levski Sofia (14:00 horas / estadio Allwyn Arena / ESPN 3, Disney+)

- Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe (14:00 horas / Parc Olympique Lyonnais / ESPN 3, Disney+)

- Viking vs Dinamo Zagreb (14:00 horas / SR-Bank Arena / ESPN 3, Disney+)

Partido de LaLiga

- Real Madrid vs Real Sociedad (14:00 horas / Santiago Bernabéu / ESPN, Disney+)

Partido de Copa Sudamericana

- River Plate vs Santa Fe (19:30 horas / Estadio Monumental / ESPN, Disney+)

Partidos de EFL Cup de Inglaterra

- Newcastle United vs West Bromwich Albion (13:45 horas / St. James’ Park / Disney+)

- Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic (13:45 horas / Tottenham Hotspur Stadium / Disney Plus)

- Bradford City vs Burnley (13:45 horas / estadio Mbanq Valley Parade)

- Preston North End vs Everton (14:00 horas / Deepdale Stadium / Disney Plus)

Partidos de fútbol colombiano

- Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF (16:00 horas / estadio La Independencia / Win+ Futbol, Win Play)

- América de Cali vs Junior (20:00 horas / estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay)

- Atlético Nacional vs Deportivo Cali (20:30 horas / estadio Atanasio Girardot / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay)

Partidos de fútbol brasileño

- Palmeiras vs Santos (19:30 horas / Nubank Parque / Globo)

- Vasco da Gama vs Vitória (19:30 horas / estadio São Januário de Río de Janeiro / Globo)

Partido de fútbol argentino

- Aldosivi vs Independiente Rivadavia (17:15 horas / estadio Florencio Sola / TyC Sports)