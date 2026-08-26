Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por cuartos de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal recibe a Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.

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La Copa de la Liga 2026 entra en una etapa decisiva y hoy, miércoles 26 de agosto, será el turno de Sporting Cristal vs Sport Huancayo, uno de los cruces por los cuartos de final. Ambos equipos volverán a enfrentarse pocos días después de su último duelo, pero esta vez habrá mucho más que tres puntos en juego: la clasificación a las semifinales del torneo.

El partido se disputará en el estadio Alberto Gallardo, donde el conjunto ‘celeste’ buscará aprovechar su condición de local. Al tratarse de una eliminatoria a partido único, no habrá revancha. Si el encuentro termina empatado luego de los 90 minutos, el boleto a ‘semis’ se definirá directamente mediante una tanda de penales.

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Sporting Cristal y Sport Huancayo se enfrentarán desde las 3:00 p. m. (hora peruana), según la programación oficial. Los hinchas que no puedan acudir al estadio podrán seguir la transmisión a través de América TV en señal abierta y también podrá verse de manera online a través del canal oficial de Bicolor+ en YouTube.

¿Cómo y dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO?

Los hinchas tendrán distintas alternativas para seguir el encuentro por televisión o vía streaming. América TV confirmó la transmisión del partido en señal abierta a nivel nacional, por lo que podrá sintonizarse gratuitamente a través del canal 4 o 704 en HD (según el operador contratado).

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Asimismo, el duelo estará disponible mediante América tvGO, la plataforma digital del canal, para quienes prefieran verlo por internet. Otra opción será Bicolor+ en YouTube, que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa de la Liga 2026 y permitirá seguir el compromiso de manera online y sin costo adicional.

El choque entre Sporting Cristal y Sport Huancayo será transmitido por América TV y tvGO.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este choque decisivo. En nuestra web podrás encontrar la previa del partido, el minuto a minuto con las principales incidencias, los goles, las mejores jugadas, el resultado y el resumen completo una vez que finalice la llave.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Sport Huancayo?

Sporting Cristal llega a los cuartos de final luego de superar una definición ajustada frente a Bentín Tacna Heroica. El conjunto rimense igualó 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios y tuvo que recurrir a los penales, donde se impuso 5-4 para asegurar su clasificación a esta instancia.

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Por su parte, Sport Huancayo consiguió su boleto tras imponerse con autoridad sobre Los Chankas. El ‘rojo matador’ ganó 3-1 en el tiempo reglamentario y se metió entre los ocho mejores de la Copa de la Liga 2026, con la intención de seguir avanzando en una competición que podría darle una nueva oportunidad de pelear por un título.

El duelo, además, tendrá como antecedente el reciente enfrentamiento que ambos protagonizaron por el Torneo Clausura 2026. El pasado 16 de agosto, se midieron en el estadio Alberto Gallardo y Sporting Cristal se impuso 4-1. Ahora, Sport Huancayo buscará cobrarse la revancha, aunque esta vez el escenario será completamente distinto: el ganador avanzará a las semifinales y el perdedor quedará eliminado.

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El cuadro rimense goleó 4-1 a los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Un boleto a semifinales en juego

Sporting Cristal y Sport Huancayo afrontarán un duelo de todo o nada, pues el ganador asegurará su presencia en las semifinales de la Copa de la Liga 2026, mientras que el perdedor quedará automáticamente eliminado del torneo.

Al tratarse de una eliminatoria a partido único, no habrá encuentro de vuelta ni tiempo suplementario. Si ambos equipos terminan igualados después de los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se resolverá directamente mediante una tanda de penales.