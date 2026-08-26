Perú

Paro en Loreto cumple 48 horas y podría ser indefinido: manifestantes piden que vaya Keiko Fujimori o el premier Luis Galarreta

El gremio sindical sostiene la medida ante la falta de compromisos del Ejecutivo sobre combustibles, apagones y la expansión de la extracción clandestina, mientras espera una respuesta antes de la medianoche de este miércoles 26 de agosto

Un grupo de personas se congrega frente a la sede del Gobierno Regional de Loreto en Iquitos. Se observa la presencia de efectivos policiales equipados con escudos. Un hombre es entrevistado por un reportero de televisión con un micrófono con el logotipo N. El texto en pantalla indica que continúa un paro de 48 horas y los manifestantes protestan en la ubicación mencionada. La cobertura es en vivo y muestra la situación exterior del edificio.
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La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto mantuvo este miércoles 26 de agosto el segundo día del paro regional de 48 horas en Iquitos ante la ausencia de una respuesta concreta del Gobierno central a las tres demandas que articulan la protesta: el precio de los combustibles, los cortes del servicio eléctrico y el avance de la minería ilegal en la región.

El secretario general del gremio, Reynaldo Tuanama, confirmó que la paralización alcanzó un 95% de acatamiento durante la primera jornada y advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria antes del vencimiento del plazo —previsto para la medianoche del miércoles—, los dirigentes evaluarán el paso a un paro indefinido. La medida reúne a unos 60 sindicatos, además de transportistas, colectiveros y organizaciones sociales de la región amazónica.

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Frente de un vehículo de transporte público rojo y blanco con un cartel que dice "NO AL ALZA COMBUSTIBLE", logo Hyundai. Otro vehículo similar aparece a la derecha
Un vehículo de transporte público en Iquitos exhibe un cartel con el mensaje "NO AL ALZA COMBUSTIBLE", en el contexto de la protesta de transportistas. (Exitosa)

La protesta se concentró en el frontis del Gobierno Regional de Loreto, donde los manifestantes aguardaron la llegada de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La comitiva del Ejecutivo se hizo presente, pero los dirigentes rechazaron negociar con ella al considerar que sus integrantes carecían de rango y capacidad para tomar decisiones. “Nos están mandando representantes de segundo, de tercer y cuarto nivel. Eso no lo vamos a aceptar”, sostuvo Tuanama.

Los 26 dirigentes que encabezan el paro exigieron ingresar en bloque a la reunión con la delegación gubernamental. La postura fue tajante: si no entraban todos, no entraría ninguno. La CGTP también reclamó la presencia del premier Luis Galarreta o de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a quien emplazaron a presentarse en Iquitos con la misma disposición que mostró durante la campaña electoral. “Que baje y que diga: ‘Hoy soy la presidenta y quiero solucionar el problema en Loreto’”, reclamó el dirigente.

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La CGTP Loreto mantiene el segundo día del paro regional de 48 horas en Iquitos
La CGTP Loreto mantiene el segundo día del paro regional de 48 horas en Iquitos

El combustible, en el centro del conflicto

El principal eje de la protesta es el precio de los combustibles, cuyo incremento ha golpeado de manera directa la economía de los hogares y el transporte en la región. El precio del balón de gas llegó a 80 soles, según denunciaron las propias amas de casa presentes en la movilización. La CGTP cuestionó el modelo de subsidio propuesto por el Gobierno, al que calificó de insuficiente por alcanzar solo al 10% de los usuarios.

La central sindical propuso que el beneficio se canalice a través de los propietarios de grifos para que la reducción de precios llegue a toda la población sin distinción. “Lo que nosotros queremos es que, antes de que este subsidio vaya a ese 10%, se entregue a los dueños de los grifos para que ellos bajen el precio del combustible y, sin discriminación, todos los loretanos podamos beneficiarnos”, explicó Tuanama.

Diez policías con uniformes, cascos y escudos transparentes con la palabra "POLICIA" bloquean una calle. Se observan dos buses de transporte público y personas
Efectivos de la Policía Nacional se posicionan con escudos durante la paralización de transportistas en Iquitos, que reclaman medidas por el incremento del precio del combustible.

La crisis eléctrica y la demanda de interconexión al SEIN

El segundo reclamo de la plataforma de lucha apunta a los recurrentes cortes del servicio eléctrico en Loreto. Los dirigentes señalaron que la única solución estructural al problema pasa por la interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), una obra que, según la CGTP, permitiría garantizar energía de calidad a menor costo e incluso facilitar la llegada de fibra óptica a la región.

“Lo que pedimos es que nos interconecten del sistema nacional hacia la ciudad de Iquitos, porque esa es la única solución que nos va a dar una energía buena y barata”, afirmó Tuanama. Los dirigentes exigieron al Ejecutivo establecer plazos concretos para atender esta demanda, que califican de histórica deuda del Estado con la Amazonía peruana.

La CGTP Loreto mantiene el segundo día del paro regional de 48 horas en Iquitos
La CGTP Loreto mantiene el segundo día del paro regional de 48 horas en Iquitos

La minería ilegal amenaza el agua de Iquitos

La tercera demanda de la CGTP Loreto está vinculada al avance de la minería ilegal en la región. Los dirigentes expresaron especial preocupación por el impacto de esta actividad en el río Nanay, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la ciudad. La contaminación del Nanay representa, a juicio del gremio, una amenaza directa a la salud pública de la población loretana.

Tuanama pidió al Gobierno reforzar las acciones para erradicar las operaciones ilegales en toda la región. “Nosotros le pedimos al Gobierno que tome al 100% la inquietud del pueblo. Que se erradique todas las minerías ilegales que hay acá en la ciudad de Iquitos”, declaró el secretario general.

Hombres de pie en una calle, frente a vehículos de transporte público. Hay pancartas, palmeras y cables eléctricos. Un hombre sostiene un megáfono rojo
Transportistas de Iquitos se manifiestan en una calle de la ciudad para exigir medidas gubernamentales contra el aumento del precio del diésel.

Paro indefinido, la amenaza sobre la mesa

Con el plazo de las 48 horas próximo a vencer, el comité de lucha de la CGTP Loreto convocó a una asamblea de evaluación con todos los dirigentes para decidir los pasos a seguir. La movilización del segundo día incluyó una concentración en la plaza 28 de Julio a las tres de la tarde, con la participación de organizaciones vinculadas a la defensa del agua y otros sectores sociales.

Si la reunión con la delegación de la PCM no produce acuerdos concretos y fiscalizables, la central sindical llamará a todas las fuerzas gremiales y sociales de la región a sumarse a un paro indefinido. Los dirigentes subrayaron que el levantamiento de cualquier medida de fuerza dependerá exclusivamente de la disposición del Ejecutivo para firmar compromisos inmediatos ante las demandas de Loreto.

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